Les fans de House of the Dragon inquiets pour la série après ce message de George R.R. Martin

George R.R. Martin a donné aux fans une mise à jour dans un post de blog du 9 juillet concernant ses voyages à l’étranger et a déclaré qu’il n’avait “aucun plan” pour rencontrer les scénaristes de la saison 3 de House of the Dragon, ce qui en inquiète certains concernant l’avenir de la série.

Ceux qui travaillent sur le script de la prochaine saison du spin-off de Game of Thrones se réunissent à Londres, au moment où Martin sera lui aussi dans les parages. Toutefois, l’auteur a révélé qu’il ne sera pas présent à cette réunion.

Martin, qui officie en tant que directeur exécutif sur la série, avait déjà indiqué sur son blog qu’il avait participé aux premières discussions sur les troisième et quatrième saisons de la série à la fin de 2023. Cependant, l’écrivain américain semble être trop occupé pour s’arrêter et aider l’équipe de scénaristes à finaliser les détails de la prochaine saison.

“La salle des scénaristes de la saison 3 de HOUSE OF THE DRAGON se réunit également à Londres, mais je n’ai pas l’intention d’y assister“, a-t-il déclaré dans son blog un peu plus tôt dans la semaine avant de détailler son voyage.

Pour certains fans, cela pourrait alors signifier que Martin cherche soit à se distancer de la série, soit qu’il se prépare à la renier lorsque les prochaines saisons de la série HBO sortiront.

hbo

Un fan a publié le message en question sur le subreddit de House of the Dragon, se demandant alors pourquoi l’auteur prendrait la peine de déclarer cela publiquement.

“Je pense que c’est sa façon de dire qu’il n’est pas derrière les changements apportés à la série. Il a salué les deux premiers épisodes de la saison, mais il s’est beaucoup concentré sur les acteurs, pas sur le script… Il a juste abandonné à ce stade. Je pense que nous voyons une répétition de ce qui s’est passé avec GOT”, a répondu un autre internaute à ce sujet.

L’internaute a concédé qu’il pouvait projeter ses opinions sur la série dans la publication, mais d’autres ont rapidement rejoint son avis, estimant que le message de l’auteur pourrait impliquer une future baisse de la qualité de la série.

“Nous sommes cuits, les gars. Absolument cuits”, a dit un autre fan.

On espère toutefois que cette déclaration de Martin est simplement due à une histoire d’emploi du temps, et que ce ne soit pas un mauvais présage concernant l’avenir de House of the Dragon.

