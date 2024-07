House of the Dragon pourrait faire revenir ce personnage traumatisant de Game of Thrones

Malgré le fait que l’histoire se déroule plus d’un siècle avant Game of Thrones, House of the Dragon pourrait voir l’apparition d’un personnage culte de la série principale.

Tout comme Game of Thrones est adaptée de la série de romans Le Trône de fer de George R.R. Martin, la série House of the Dragon est quant à elle basée sur le roman Feu et Sang de l’écrivain américain. Il s’agit d’un préquel de Game of Thrones, l’histoire se déroulant plus de 170 ans avant les évènements survenus dans la série principale.

À cause de cela, les personnages de chaque série ne pourront donc jamais interagir les uns avec les autres, étant donné que la majeure partie d’entre eux n’ont pas vécu aux mêmes époques.

Cependant, Unilad a émis l’hypothèse qu’au moins un membre du casting de Game of Thrones, à savoir Mélisandre, pourrait apparaître dans une future saison de House of the Dragon.

Également connue sous le nom de la Femme Rouge (ou the Red Witch en VO, soit la Sorcière Rouge), Mélisandre a joué un rôle crucial dans Game of Thrones, apparaissant dès la saison 2 et étant présente jusqu’à la saison 8.

Le personnage, incarné par Carice van Houten dans la série HBO, a commencé comme la plus proche confidente de Stannis Baratheon. Son statut de prêtresse de R’hllor, plus connu sous le nom de Maître de la Lumière, était censé aider Stannis à revendiquer le Trône de Fer.

Cependant, malgré ses efforts, Stannis est finalement tué, et elle transfère son allégeance à Jon Snow et à la Maison Stark avant de rencontrer sa propre fin dans la saison 8.

Bien que Mélisandre ait été introduite des décennies après les événements de House of the Dragon, il a été révélé dans la saison 6 qu’elle avait en réalité 400 ans. Le grand collier de rubis qu’elle portait constamment servait également à masquer son âge, donnant ainsi lieu à cette fameuse scène où elle l’enlève, et qui en a sûrement traumatisé plus d’un.

Grâce à sa magie, la Sorcière Rouge aurait environ 200 ans pendant les événements de House of the Dragon. Comme la série a déjà introduit le concept de magie à travers la sorcière Alys Rivers, il y a une chance que les fans puissent apercevoir la Femme Rouge avant la fin de la série.

« J’attends que Melisandre apparaisse dans House of the Dragon. Elle aurait eu 200 ans pendant cette saga », a posté un fan sur X/Twitter.

Cependant, bien que certains téléspectateurs souhaitent qu’elle apparaisse, un internaute a expliqué sur Reddit que la possibilité d’une apparition de la Prêtresse Rouge reste très improbable : « [Mélisandre] n’apparaît jamais dans aucun des livres préquels. Si elle est assez âgée pour être présente, elle est très probablement à Asshaï, son pays natal, qui se trouve à l’autre bout de la planète connue. »

