Résumé de la saison 1 de House of the Dragon : que s’est-il passé avant la saison 2 ?

La saison 2 de House of the Dragon promet encore plus de feu et de sang que la première, mais un petit rappel ne ferait pas de mal pour les spectateurs qui comptent se lancer à l’assaut des nouveaux épisodes : on vous propose le résumé de la précédente saison.

Les œuvres de George R. R. Martin sont connues pour leur complexité, reposant sur de nombreux personnages soigneusement développés et plongés dans des intrigues politiques de grande ampleur. Et clairement, les adaptations pour nos écrans ne dérogent pas à la règle, qu’il s’agisse de Game of Thrones ou de House of the Dragon.

Justement, la saison 2 de la série préquelle vient de démarrer sur la nouvelle plateforme de streaming Max. Les spectateurs vont ainsi pouvoir découvrir les débuts de la guerre civile entre les différents camps qui se battent pour le trône de fer. Mais avant de se lancer dans le premier épisode, le public pourrait bien avoir besoin de se rafraîchir la mémoire : que s’est-il passé dans la saison 1 de House of the Dragon ?

Que s’est-il passé dans la première saison de House of the Dragon ?

Adaptant le roman Fire and Blood de George R. R. Martin, la première saison de House of the Dragon a préparé le terrain à une guerre civile connue sous le nom de Danse des Dragons.

hbo

Le conflit a paralysé la maison Targaryen dans son règne, et est plus généralement considéré comme l’événement marquant le début du déclin de leur dynastie. Mais pour arriver à provoquer une guerre civile, il faut compter sur de nombreux incidents, comme le règne troublé de Viserys Targaryen, et la rivalité entre sa fille Rhaenyra et sa seconde épouse Alicent Hightower.

L’animosité entre les deux femmes et les clans qui les soutiennent est tout juste contenue lors du règne de Viserys. Mais à la mort du roi, les choses dérapent pour de bon, avec un coup d’état plaçant le fils d’Alicent sur le trône et lançant les hostilités contre l’autre branche des Targaryen. Sauf qu’il y a un hic : chacun des camps compte dans ses rangs des dragons, véritables armes de destruction massive.

Mais la saison 1 de House of the Dragon a connu de nombreuses autres scènes emblématiques : on vous résume les différents épisodes, pour mieux comprendre les relations entre les personnages de la série HBO, et ce qui les attend dans la saison 2.

Résumé de l’épisode 1 de House of the Dragon

Le premier épisode de House of the Dragon commence plus de 150 ans avant les événements de Game of Thrones, alors que les Targaryen sont au sommet de leur règne sur Westeros.

hbo

Le roi Viserys Targaryen (Paddy Considine) et son épouse Aemma (Sian Brooke) attendent un fils, mais les grossesses précédentes étaient problématiques, ce qui les rend nerveux.

On découvre également l’amitié qui lie les jeunes Rhaenyra et Alicent qui, malheureusement, n’est pas destinée à durer. Les deux assistent à un tournoi dédié à la naissance du futur prince héritier : c’est l’occasion de présenter au public un combattant hors pair : Ser Criston Cole (Fabien Frankel), qui jouera un rôle plus crucial dans la suite de la série.

Un autre personnage important est le père d’Alicent, Otto Hightower (Rhys Ifans), Main du roi Viserys. L’homme dissimule ses ambitions d’accession au pouvoir derrière une loyauté servile de façade, qui lui permet de manipuler son monarque. Mais ses manœuvres ne plaisent pas au frère du roi, Daemon Targaryen (Matt Smith), qui voit clair dans le jeu d’Otto.

Malheureusement, l’épouse de Viserys, Aemma, meurt en couches : le roi a en effet ordonné qu’on sacrifie la mère pour sauver l’enfant. Mais le petit prince Baelon ne survit pas au-delà d’une journée. Une vie courte, mais célébrée par Daemon qui reste ainsi l’héritier légitime, et qui porte un toast narquois à son défunt neveu dans les bas-fonds de Port-Réal. Lorsque le roi l’apprend, il s’emporte et exile son frère loin de la cour.

Suite à ces événements, Rhaenyra est nommée héritière du trône, ce qui cause des tensions dans un Westeros dominé par les hommes. Pour tenter d’y remédier, les seigneurs de Westeros sont appelés à la reconnaître et à lui prêter allégeance.

Résumé de l’épisode 2 de House of the Dragon

L’épisode 2 nous projette six mois plus tard : on apprend que Daemon a illégalement occupé Peyredragon. Mais Viserys a toujours de l’affection pour son frère et décide de ne pas réagir à la provocation.

hbo

De son côté, Rhaenyra lutte en sa qualité d’héritière face au conseil de son père qui semble ne pas la prendre au sérieux. On lui donne en effet généralement des tâches insignifiantes pour la tenir à l’écart. Mais loin de se laisser faire, elle prend la décision de nommer Criston Cole à la tête de la Garde Royale.

Plus tard dans l’épisode, Daemon vole un œuf de dragon à Port-Réal, ce qui est perçu comme un affront. Otto Hightower est alors envoyé avec une escorte de soldats pour le récupérer. L’incident risque de dégénérer, mais Rhaenyra a suivi l’expédition sur son dragon Syrax et réussit à négocier avec Daemon pour que ce dernier cesse ses provocations.

Tout au long de l’épisode 2 de House of the Dragon, divers personnages complotent pour arranger un nouveau mariage pour le roi Viserys. La favorite est Laena Velaryon (Nova Foueillis-Mosé), âgée de 12 ans, mais Viserys rejette la proposition. À la place, il choisit d’épouser Alicent Hightower, qui s’est débrouillée pour séduire le roi sous les consignes de son père Otto.

Résumé de l’épisode 3 de House of the Dragon

Trois ans plus tard, Viserys et Alicent ont eu leur premier fils, Aegon Targaryen. À l’occasion de son deuxième anniversaire, le roi organise une fête somptueuse et lance une chasse royale. De nombreux grands seigneurs y sont conviés.

hbo

Mais le succès d’Alicent a un prix : celui de tensions entre la jeune femme et son amie Rhaenyra, dont le refus de se marier cause des problèmes. Viserys réprimande publiquement Rhaenyra, qui s’enfuit dans les bois avant d’être ramenée par Ser Criston Cole.

Corlys Velaryon (Steve Toussaint), le mari de la sœur du roi Viserys, s’est allié à Daemon après s’être senti rejeté lorsque Viserys a refusé son offre de mariage pour sa fille. Les deux mènent une guerre perdue d’avance contre les pirates dans les Degrés de Pierre et ne reçoivent pas d’aide.

Ce qui semble convenir à Daemon, qui entre dans une colère noire lorsque Viserys finit par lui apporter son soutien alors que le conflit touche à sa fin. Plutôt qu’attendre les renforts, l’oncle de Rhaenyra précipite la fin des combats en attirant le chef des pirates, connu sous le nom du Gaveur de Crabes, et le tue de ses mains : la guerre est ainsi terminée sans que Viserys puisse en tirer le moindre crédit.

Résumé de l’épisode 4 de House of the Dragon

Quelques mois après sa victoire dans les Degrés de Pierre, Daemon retourne à Port-Réal après avoir été nommé le roi du Détroit. Mais dans une volonté d’apaiser les conflits avec Viserys, il dépose la couronne aux pieds de son frère.

hbo

Daemon ne s’est pas assagi pour autant : aussitôt réintégré à la cour, il entraîne sa nièce Rhaenyra qui revient d’un tour du pays durant lequel elle a rejeté toutes ses demandes de mariage, et l’emmène visiter la Rue de la Soie. Tous deux finissent dans une maison close dans laquelle ils s’embrassent, puis l’oncle abandonne la nièce, la laissant seule. Sous le choc, Rhaenyra se rabat sur Criston Cole à son retour au château. Ce dernier brise alors son vœu sacré pour coucher avec elle.

Mais la situation s’envenime quand Otto Hightower rapporte à Viserys un rapport de ses espions, qui auraient vu la jeune fille et Daemon dans un bordel. Le roi, furieux, bannit une nouvelle fois son frère, cette fois-ci au Val pour vivre avec sa véritable épouse. Rhaenyra proteste, et Alicent assure que son amie est toujours vierge, la croyant lorsqu’elle lui promet ne pas avoir couché avec Daemon.

Convaincu par les deux jeunes femmes, Viserys se retourne contre sa Main, qu’il ne peut plus considérer comme impartiale à présent que son petit-fils peut prétendre au trône. Pour protéger Rhaenyra en tant qu’héritière désignée, Otto Hightower est alors remplacé par quelqu’un d’autre. Mais Viserys ne croyant pas totalement sa fille, il envoie un mestre porter un contraceptif à Rhaenyra et l’informe qu’elle devra épouser Laenor Velaryon (Theo Nate), le neveu du Roi.

Résumé de l’épisode 5 de House of the Dragon

L’épisode 5 de la saison 1 de House of the Dragon commence sur Daemon, qui tue son épouse dans le Val. Le reste des Targaryen est quant à lui en route pour Lamarck, afin de célébrer le pacte de mariage entre Rhaenyra et Laenor.

hbo

Rhaenyra révèle à Laenor savoir pour son homosexualité, et les deux jeunes gens parviennent à un arrangement : ils se marieront pour le bien de leurs deux familles, mais n’auront pas droit de regard sur la vie amoureuse de l’autre. Laenor en informe son amant, Ser Joffrey Lonmouth (Solly McLeod), et le cortège se dirige vers Port-Réal pour le mariage.

Lors du voyage vers Port-Réal, Rhaenyra rejette la suggestion de Criston Cole de s’enfuir ensemble : le chevalier prend mal la chose, mais décide de garder le silence sur la colère qui commence à le ronger. Au même moment, le seigneur sournois Larys Strong (Matthew Needham) révèle à Alicent que Rhaenyra a reçu un contraceptif le jour où elle avait défendu la virginité de son amie : la reine tombe de haut et nourrit de la rancune à l’égard de l’héritière.

Alicent prévoit alors d’interroger Criston Cole au sujet des relations sexuelles de Rhaenyra avec Daemon, mais Cole se trompe dans ses intentions et révèle accidentellement sa propre implication dans l’affaire. Furieuse, Alicent porte une robe verte au festin du mariage et arrive en retard pour signaler son mécontentement.

L’épisode se termine alors qu’un Criston Cole enragé s’emporte et bat à mort Joffrey Lonmouth, l’amant du marié. Dans le chaos, Rhaenyra est emportée hors de la mêlée par le chevalier Harwin Strong. Plus tard, la jeune femme et Laenor se marient en petit comité, délaissant l’idée d’une cérémonie somptueuse qui avait été auparavant envisagée.

Résumé de l’épisode 6 de House of the Dragon

L’épisode 6 de House of the Dragon commence par une importante ellipse temporelle, projetant l’histoire 10 ans dans le futur : on retrouve Rhaenyra adulte et donnant naissance à son troisième fils.

hbo

Mais quelque chose cloche : d’après l’apparence des enfants, il semble évident qu’ils sont en réalité les bâtards de l’héritière et d’Harwin Strong. Seul le roi Viserys paraît ne pas s’en rendre compte, que ce soit intentionnel ou non.

La situation irrite toutefois Alicent et Criston Cole, qui y voient une provocation ouverte de Rhaenyra, affichant sans gêne son adultère. Criston Cole se venge du comportement de son ancienne amante en s’en prenant directement aux enfants de la cour lors des entrainements au combat : alors qu’il va privilégier les fils d’Alicent, Aegon (Ty Tennant) et Aemond (Leo Ashton), il n’hésitera pas à se montrer inutilement sévère envers ceux de Rhaenyra, Jacaerys (Leo Hart) et Lucerys (Harvey Sadler).

Les choses prennent de l’ampleur, au point que Ser Harwin décide de défendre publiquement ses fils bâtards en attirant l’attention. Il est alors réprimandé par son père et nouvelle Main du Roi, Lyonel Strong (Gavin Spokes). Ce dernier souhaite démissionner de son poste, conscient que sa sécurité et celle de son fils est compromise. Mais Viserys ne le lui permet pas. En revanche, il lui donne l’autorisation de ramener Harwin à Harrenhal, dans le Conflans.

Mais la tentative de survie ne marchera pas et tous deux seront tués par des hommes travaillant pour Larys, l’autre fils de Lyonel. Devenu le nouveau seigneur d’Harrenhal, Larys se présentera également comme un nouvel allié pour Alicent.

Daemon quant à lui a vécu de l’autre côté du Détroit, après un remariage avec Laena Velaryon (Nanna Blondell), qui lui a donné deux filles. Mais la naissance du troisième enfant se passe mal. Souhaitant mourir comme une vraie possesseuse de dragon, Laena ordonne à Vhagar, sa monture attitrée, de l’immoler.

Résumé de l’épisode 7 de House of the Dragon

Lors des funérailles de Laena, toute la cour est présente et les tensions sont palpables. Le fils d’Alicent, Aemond, s’éclipse dans la nuit pour revendiquer Vhagar, le dragon de Laena, le plus grand de Westeros.

hbo

Il est surpris par Jacaerys, Lucerys, Baela (Shani Smethurst) et Rhaena (Eva Ossei-Gerning), et une bagarre éclate. L’incident dégénère lorsqu’Aemond traite les garçons de bâtards, et l’un d’eux lui crève un œil avec un couteau.

Tous sont convoqués devant le roi Viserys pour éclaircir la situation, et Alicent déclare qu’elle veut que l’œil de Lucerys soit pris en représailles. Rhaenyra rétorque que traiter ses enfants de bâtards est en soi une trahison, et Viserys semble plus préoccupé par l’origine de la rumeur. Folle de rage face à l’injustice, Alicent perd son sang-froid et s’en prend à Rhaenyra avec un couteau, la blessant au bras.

De leur côté, Laenor et son amant décident de simuler leur mort pour fuir au-delà du Détroit. Leur disparition libère Rhaenyra, qui peut désormais épouser Daemon, ce qu’elle fait presque immédiatement à leur retour à Peyredragon.

Résumé de l’épisode 8 de House of the Dragon

Une nouvelle ellipse marque la saison 1 de House of the Dragon avec l’épisode 8, qui commence huit ans plus tard. On découvre alors que Corlys Velaryon a été blessé dans un conflit dans les Degrés de Pierre.

hbo

Le fils de Rhaenyra, Lucerys, est quant à lui désigné comme l’héritier de Lamarck. Mais le frère de Corlys, Vaemond, s’y oppose en rappelant qu’un bâtard ne saurait accéder à la succession et que les rumeurs entachant le nom de Lucerys sont un obstacle bien trop grand.

De telles préoccupations n’auraient normalement jamais pu être dites à haute voix… sauf que les circonstances le permettent : le roi Viserys est gravement malade, et Alicent et son père Otto Hightower ont repris les rênes de Port-Réal. Face à la situation, Rhaenyra et sa famille retournent dans la capitale pour réaffirmer la position de Lucerys en tant qu’héritier de Lamarck, espérant trouver le soutien de Viserys malgré son état.

Ce dernier exige que tous assistent à un dîner en sa compagnie, durant lequel il plaide pour la réconciliation entre les deux clans. Tout semble s’arranger, jusqu’au départ du roi : Aemond (Ewan Mitchell) insulte alors à nouveau ses neveux en faisant des allusions à leur bâtardise. Malgré l’altercation qui s’ensuit, une entente entre Rhaenyra et Alicent semble presque possible.

Malheureusement, plus tard dans la soirée, Alicent rend visite au roi Viserys. Alors que son esprit est embrumé par le lait de pavot, un qui-proquo lui fait croire qu’il veut que son fils Aegon (Tom Glynn-Carney) devienne son héritier. Viserys ne pourra pas éclaircir ses propos : le monarque s’éteint en effet la même nuit.

Résumé de l’épisode 9 de House of the Dragon

Alicent informe Otto Hightower que Viserys est mort et le conseil restreint se réunit immédiatement.

hbo

Otto et Tyland Lannister (Jefferson Hall) révèlent qu’ils complotent depuis un certain temps pour placer Aegon sur le trône à la place de Rhaenyra et refusent de laisser les autres membres du conseil partir tant que le problème n’a pas trouvé de résolution.

Lorsque Lyman Beesbury (Bill Paterson) s’oppose à la trahison, Criston Cole le tue immédiatement. Bien qu’elle semble bouleversée par la tromperie de son père, Alicent ne fait rien pour arrêter les procédures et il est convenu qu’Aegon deviendra roi.

Malheureusement, le jeune homme est introuvable. Otto envoie donc les Ser Arryk et Erryk de la Garde Royale pour le chercher, tandis qu’Alicent envoie Criston Cole et Aemond. C’est l’occasion pour la série de montrer quel type de scélérat est Aegon, qui est finalement livré à sa mère malgré son absence totale de désir de devenir roi.

Aegon est couronné à Fossedragon sous les acclamations du petit peuple, et il semble que leur amour et leur attention parviennent à dissiper ses doutes quant à sa capacité à régner. La cérémonie est toutefois interrompue par la princesse Rhaenys (Eve Best), sœur du Roi défunt, jusqu’ici retenue captive. La dame fait irruption à travers le sol sur son dragon Meleys et s’envole pour aller avertir Rhaenyra.

Résumé de l’épisode 10 de House of the Dragon

Rhaenys arrive à Peyredragon et informe Rhaenyra et Daemon que Viserys est mort et qu’Aegon a été couronné. La nouvelle déclenche un accouchement prématuré chez Rhaenyra, qui fait une fausse couche.

Ollie Upton/HBO

Lors des funérailles de sa fille, Ser Erryk arrive après avoir volé la couronne de Viserys, pour prêter allégeance à Rhaenyra et lui offrir un semblant de légitimité malgré les circonstances.

Peu après, Otto Hightower débarque à Peyredragon pour proposer la paix. Rhaenyra se dit prête à parlementer, mais Daemon préfère le tuer. Néanmoins, Otto réussit à repartir indemne, tandis que Daemon et Rhaenyra se disputent violemment.

Plus tard, Rhaenys convainc son mari Corlys Velaryon de se ranger du côté de Rhaenyra, qui prévoit de rassembler des alliés. Elle envoie son fils aîné Jacaerys au Val et à Winterfell pour y trouver de l’aide. Son plus jeune fils Lucerys est quant à lui envoyé à Accalmie pour négocier avec Borros Baratheon (Roger Evans) : la tâche donnée au garçon est censée être la plus facile.

Malheureusement, Aemond est déjà à Accalmie et exige que Lucerys se crève un œil en guise de paiement pour la bagarre remontant à leur jeunesse. Agacé, Borros les congédie tous les deux. Conscient du danger qui pèse sur lui, Lucerys s’enfuit sur son dragon Arrax, mais Aemond s’amuse à le poursuivre sur l’imposant Vhagar. Le jeu vire au drame quand les deux jeunes gens perdent le contrôle de leur dragon : Vhagar dévore alors Arrax et son cavalier.

La saison 2 de House of the Dragon a démarré le 17 juin 2024 sur Max. Pour ne rien rater de la suite de la série HBO, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.