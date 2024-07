Rhaenyra et Jacaerys pensent à un plan fou tandis qu’Aemond prend le pouvoir dans l’épisode 5 de la saison 2 de House of the Dragon : on vous explique tout.

La détresse des uns fait la victoire des autres : alors que le camp des Noirs pleure la princesse Rhaenys, sa dragonne Meleys est exhibée dans les rues de Port-Réal par les Verts qui célèbrent leur succès malgré les blessures de leur roi Aegon. La bataille de Repos-des-Freux ne pouvait qu’avoir de lourdes conséquences, et le nouvel épisode a permis d’y voir plus clair.

Les dragons font désormais partie des troupes et les batailles ne seront plus les mêmes : le monde sait que Vhagar est prête à être déployée, telle une arme de destruction massive capable de venir à bout de presque tous ses adversaires. Pourtant, à terre, il faut continuer de rassembler des hommes et unir les populations divisées. Mais parce qu'”il y a plus d’une façon de gagner une guerre” comme l’indique le Ver Blanc, les intrigues et autres complots ne vont plus tarder à reprendre.

Attention : cet article contient des spoilers majeurs de l’épisode 5 de la saison 2 de House of the Dragon.

La tête de Meleys est exhibée à Port-Réal

L’épisode commence avec une procession macabre : celle de la tête de la dragonne Meleys dans les rues de Port-Réal.

hbo

Alors que Corlys et Rhaenyra pleurent la mort de Rhaenys, les Verts en revanche célèbrent leur victoire sur un dragon en exhibant son cadavre dans les rues d’une ville déjà divisée sur la politique des Hightower. Ces derniers semblent en effet se tirer une balle dans le pied, à en croire la réaction de la foule : avec la parade morbide, les créatures fantastiques perdent leur aura divine aux yeux de la population.

Mais la tête de Meleys a au moins l’avantage de détourner l’attention d’un tout autre convoi, encore moins reluisant : celui du roi Aegon, grièvement blessé après son combat de Repos-des-Freux. Son état déplorable laisse planer un doute quant à sa survie, alors que les mestres s’emploient à décoller l’acier valyrien de la peau brûlée et remettre en place les os brisés. Inconscient, le roi ne pourra pas régner : Aemond fait alors remarquer qu’il faudra lui trouver un remplaçant, le temps qu’il récupère.

Sentant que quelque chose lui échappe, Alicent interroge Criston Cole. Ce dernier refusera de dévoiler l’implication d’Aemond dans l’état d’Aegon, sans pour autant dissiper les soupçons de la mère des deux princes.

Rhaenyra lutte avec son conseil restreint

L’épisode 5 mène la vie dure aux femmes de House of the Dragon : de son côté aussi, Rhaenyra doit affronter ses propres démons, et faire face à un conseil restreint qui continue de remettre son autorité en question.

hbo

Parce qu’elle n’est pas un homme, on la considère comme trop peu expérimentée pour des temps de guerre. La reine finira par réaliser que le seul rôle qu’on veut bien lui accorder consiste à porter la couronne et faire acte de présence. Mais elle ne sera pas la seule frustrée par la situation : son fils Jacaerys décidera d’agir sans la consulter.

Repos-des-Freux ne permettant plus le passage de troupes, le jeune prince ira chercher ailleurs un moyen d’accélérer l’arrivée de l’armée des Stark. S’envolant sur son dragon, il obtient une audience avec les Frey et parvient à un accord : leur allégeance et le passage des Jumeaux, un pont très convoité, en échange de la forteresse d’Harrenhal à la fin de la guerre.

Daemon doit composer avec la querelle millénaire opposant Nerbosc et Bracken

Du côté du Conflans, l’alliance de Daemon avec Willem Nerbosc ne suffit pas : le roi consort doit aussi obtenir l’allégeance des hommes de Bracken, tout aussi butés que leurs ennemis héréditaires.

hbo

Daemon réalise qu’il est inutile de bluffer face aux têtes brûlées, qui préfèrent périr par les flammes plutôt que changer leur allégeance. Mais le prince finit par les laisser partir : il a “besoin d’épées, pas de cadavres.” Finalement, il demande à Willem Nerbosc de se salir les mains à sa place pour faire chanter les Bracken.

Malheureusement pour Daemon, Willem ne semble pas tout à fait comprendre ses ordres et agit en utilisant les bannières des Targaryen – ou peut-être l’a-t-il fait de manière à s’assurer que ses ennemis ne se retrouvent pas dans son camp ? En effet, outrés par le harcèlement et les crimes sur les familles innocentes des terres Bracken, les soldats refusent de rallier le camp des Noirs.

Rhaenyra et Mysaria font la guerre à leur façon

Alors que Rhaenyra désespère à l’idée de ne pas avoir reçu d’éducation militaire, Mysaria lui offre de nouvelles perspectives pour vaincre ses ennemis.

hbo

Le Ver Blanc lui fait remarquer que les Verts ont commis des erreurs, sur lesquelles elle peut s’appuyer : la parade de la tête de Meleys en est une, mais n’est pas la première. La population de Port-Réal a faim à cause du blocus du Serpent de Mer, et les actes tyranniques d’Aegon n’ont rien arrangé. Le fait de voir une dragonne décapitée sera donc perçu comme un mauvais présage, et Mysaria propose de jouer sur des rumeurs pour gagner un peu plus de voix du côté des mécontents.

Convaincue, Rhaenyra accepte de suivre ses idées et une servante est envoyée à Port-Réal. Elle parviendra à entrer dans la ville malgré sa fermeture et frappera à la porte d’une femme qui la reconnaîtra – mais dont l’identité reste secrète à ce stade.

Du côté de Peyredragon, Rhaenyra continue d’œuvrer pour se trouver des alliés de taille au sein de son conseil : elle envoie Baela auprès de Corlys, pour lui transmettre son intention de faire de lui sa Main, ce qu’il accepte après un discours de sa petite-fille.

Le cauchemar de Daemon à Harrenhal continue

L’épisode 5 de la saison 2 de House of the Dragon met la barre haut également dans la perversité de ses personnages, dévoilant une relation incestueuse de Daemon alors que la forteresse d’Harrenhal continue de le faire sombrer dans la folie.

hbo

En plein rêve, le roi consort s’adonne en effet à des ébats avec une femme Targaryen : on découvre à la fin qu’il s’agit de sa mère, Alyssa Targaryen. Décontenancé par l’information, Daemon tarde à se reprendre alors qu’il se retrouve assis en présence de Simon Fort, qui en profite pour lui parler de canard et d’oie – une référence à la saison 1 de House of the Dragon, dans laquelle Rhaenyra et son premier époux Laenor discutaient de leurs préférences en termes de relations, la première étant hétérosexuelle et le deuxième préférant la compagnie des hommes.

Agacé et à bout, Daemon perd patience et révèle ses vraies intentions concernant Harrenhal : il veut se faire appeler “roi” tout en oubliant l’adjectif “consort“, et affirmera par la suite que Rhaenyra n’a pas ce qu’il faut pour être suivie par des hommes en tant de guerre.

Aemond prend le contrôle de Port-Réal

Daemon n’est pas le seul prince à vouloir s’approprier la couronne : Aemond aussi fait part de ses intentions à Port-Réal, et profite de l’ingérence de son frère pour obtenir le titre de régent.

hbo

Le conseil restreint penchera en sa faveur, faisant valoir l’absurdité de s’opposer à Rhaenyra en plaçant une autre reine sur le trône de fer. Criston Cole aura le fin mot, bien malgré lui : il a vu de ses yeux la trahison d’Aemond et connaît sa responsabilité dans les brûlures d’Aegon.

La nouvelle situation est d’autant plus critique qu’Alicent sait que son fils cadet est plus imprévisible et moins manipulable, tout en ayant un goût certain pour les combats et les dragons. La première décision d’Aemond est d’ailleurs de fermer les portes de la ville, enfermant la population dans ses murs pour espérer retenir le plus longtemps possible la nouvelle d’une couronne affaiblie. Piégés, les habitants de Port-Réal deviennent autant des otages pour dissuader Rhaenyra d’attaquer que des sujets contraints de faire preuve de loyauté pour survivre.

Parmi les résidents déçus de ne pouvoir partir se trouve Hugh Marteau, qui tentait d’emmener sa fille malade en lieu sûr.

Rhaenyra et Jacaerys décident de recruter les semences de dragon pour en faire des dragonniers

Quand Jacaerys vient discuter de l’accord conclu avec les Jumeaux à Rhaenyra, mère et fils se disputent, avant de trouver ensemble une nouvelle idée pour faire basculer l’équilibre des forces en leur faveur : utiliser les semences de dragon pour en faire des dragonniers de leur camp.

hbo

Jacaerys fait d’abord remarquer que le camp des Noirs ne manque en rien de dragons capables de tenir tête à Vhagar : Rhaenyra et les siens peuvent en effet compter sur la présence d’Aile-d’Argent et Vermithor, deux créatures presque aussi grandes que la monture d’Aemond.

Le seul vrai problème est que les lézards en question n’ont pas de dragonnier. Si Rhaena a bien tenté sa chance, elle a failli y passer et sa belle-mère refuse de l’exposer à nouveau à un tel danger. Jacaerys propose donc de se tourner vers d’autres membres de la famille Targaryen, qui sont partis dans d’autres maisons. Mais le risque de donner du pouvoir à un clan extérieur aux Targaryen déplaît à Rhaenyra.

À la place, elle propose l’idée de chercher des semences de dragon, à savoir les bâtards des Targaryen qui n’ont aucun nom de grandes familles. Comptant sur les registres de Peyredragon, les deux vont alors chercher qui pourrait combattre à leur côté tout en prenant le risque de dompter les dragons déjà adultes et disponibles du camp des Noirs.

Pour ne rien rater de la suite de la série House of the Dragon, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de la saison 2.