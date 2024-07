House of the Dragon Saison 2 : Résumé et explication de l’épisode 4

L’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon offre une bataille digne de la Danse des Dragons à Repos-des-Freux.

Attention : cet article contient des spoilers majeurs de l’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon.

Tandis que Rhaenyra retourne à Peyredragon et que Daemon continue de faire face à la malédiction qui semble régner sur Harrenhal et qui trouble son sommeil, Aegon perd patience et se lance dans la bataille. Car alors que Criston Cole et Aemond se sont illustrés par leur stratégie payante d’attaquer une multitude de petits châteaux, le roi désire lui aussi montrer de quoi il est capable.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De son côté, Alicent peine à contenir l’impatience de son fils, et les mots utilisés pour le retenir ne seront clairement pas les bons. Malheureusement, la reine régente doit elle aussi affronter ses propres défis, notamment du côté de l’enfant qu’elle pourrait bien avoir avec Criston Cole. On vous résume et on vous explique l’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon.

Daemon continue d’avoir des visions de la jeune Rhaenyra

Daemon s’est installé à Harrenhal, et son séjour loin de Rhaenyra n’est pas de tout repos : ses rêves sont hantés par une version plus jeune de sa femme, qui le met face à ses contradictions.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

hbo

La jeune femme, toujours interprétée par l’actrice Milly Alcock de la saison 1, est cette fois assise sur le trône de fer et porte une couronne. En valyrien, elle lui explique que Daemon l’a façonnée en grande partie, et lui reproche de vouloir la détruire, faisant valoir la jalousie éprouvée à cause des préférences de son frère Viserys.

Cette fois, Daemon ne lâche pas son épée : il l’utilise pour décapiter Rhaenyra. Mais la tête tranchée continue de parler et se moque de lui en faisant remarquer que son geste révèle ce qu’il a toujours voulu faire. Le roi consort finit par être réveillé alors que le seigneur Fort lui annonce l’arrivée d’un corbeau.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Simon lui annonce que des maisons sont déjà tombées face à l’armée d’Aegon. Les bannières soutenant le roi s’appuient sur la mort de Jaehaerys pour justifier leur défection envers Rhaenyra. Et alors que l’armée des Verts grandit, Harrenhal semble de moins en moins préparée pour lui faire face.

Daemon finit par rencontrer le petit-fils de Grover Tully, mais se montre tranchant : le garçon ne parlant pas en le nom de son grand-père, il l’estime inutile.

Le secret de Corlys, la discrétion d’Alicent

Du côté du chantier naval, Rhaenys rencontre Alyn de Carène et comprend rapidement son lien avec Corlys.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

hbo

La princesse le remercie pour avoir sauvé son mari, avant de faire une remarque sur son visage, très semblable à celui de Corlys. Et à juste titre : Rhaenys a compris qu’il s’agissait du fils bâtard du Serpent de Mer. Mais loin de reprocher son existence à son mari, elle préfère le gronder pour vouloir le cacher sans l’élever comme le fils qu’il est : il pourrait en effet résoudre le problème de l’héritage des Velaryon.

À Port-Réal, Alicent doit elle aussi traiter avec une naissance extraconjugale : le grand mestre lui apporte un contraceptif, qu’elle boit ensuite une fois seule, probablement pour éviter d’accoucher d’un enfant de Criston Cole. Les effets indésirables seront douloureux, à en croire son état lorsqu’on la retrouve en compagnie de Larys Fort, qui a parfaitement compris sa situation.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Aegon pique une crise de jalousie face au succès de Criston et Aemond

Criston Cole mettant en œuvre avec brio la stratégie d’Aemond, il est vite qualifié de “faiseur de roi“, décapitant tout seigneur refusant de jurer allégeance à Aegon. Mais ce dernier reste jaloux du succès de ses acolytes et perd patience.

hbo

Au Donjon Rouge, le roi est furieux après avoir appris que Daemon s’est emparé d’Harrenhal et que son armée ne marche pas sur la forteresse, se contentant de châteaux plus petits. Voulant insister, il finit par se faire remettre à sa place par Aemond, s’humiliant au passage en ne parvenant pas à prononcer aussi clairement que son frère le valyrien.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et les mots de sa mère ne suffiront pas davantage à l’apaiser. Alors qu’Alicent lui demande de ne rien faire, il décide d’aller à l’encontre de ses conseils et fait préparer son dragon Feux-du-Soleyl pour rejoindre Repos-des-Freux, que Criston Cole veut capturer pour rejoindre Peyredragon par la voie terrestre.

Daemon rencontre Alys Rivers

Les visions de Daemon le mènent jusqu’à Alys Rivers, une bâtarde bien renseignée sur la forteresse d’Harrenhal.

hbo

La femme lui explique qu’une malédiction frappe l’endroit depuis la pose de la dernière pierre. Les esprits d’un ancien peuple hanteraient certaines boiseries, dont celle du lit du roi consort. Durant leur conversation, elle note également que Daemon n’a envoyé aucun corbeau à sa femme depuis son arrivée, malgré sa victoire sur Harrenhal.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après avoir consommé une boisson de la femme pour l’aider à dormir, le Targaryen se retrouve soudain au milieu d’une réunion, peinant à retrouver le fil et ne se souvenant pas d’avoir rejoint la pièce et ses occupants. Des visions de son épouse décédée, Laena, le perturbent encore alors que le reste des hommes lui parle. Il réagit à peine lorsqu’on lui annonce que l’armée des Nerbosc est désormais sienne.

Rhaenyra retourne à Peyredragon et le camp des Noirs se prépare à attaquer

À Peyredragon, Rhaenyra revient enfin : tout en rappelant qu’elle est toujours le cheffe du conseil qui commençait à paniquer en son absence, elle déclare être prête à faire la guerre aux Verts.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

hbo

Alors que Jacaerys se propose pour défendre Repos-des-Freux, Rhaenyra refuse, faisant valoir son manque d’expérience. La princesse Rhaenys clôt le débat en se proposant : elle et sa dragonne Meleys sont bien plus dangereuses, et surtout habituées aux combats.

Rhaenyra prendra ensuite son fils à part pour lui transmettre le secret partagé entre les rois Targaryen, assurant au passage sa position d’héritier pour le trône de fer. Au même moment, Aegon revêt son armure et va retrouver son dragon Feux-du-Soleyl pour le combat.

La Bataille de Repos-des-Freux

La bataille de Repos-aux-Freux signe le premier vrai combat de dragons de la saison 2 de House of the Dragon, et comptera des victimes dans les deux camps.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

hbo

Quand Rhaenys arrive sur Meleys, Criston Cole s’avère prêt à l’accueillir. Des signaux sont lancés pour avertir Vhagar, qui attend à l’écart. Mais Aemond n’a pas le temps de lancer son gigantesque dragon : Feux-du-Soleyl se rue sur le champ de bataille et tente d’attaquer Meleys, qui prend vite l’avantage en blessant gravement la monture d’Aegon.

Les soldats sont malgré tout remotivés par la présence de leur roi à leurs côtés et redoubleront d’efforts dans la bataille contre le château. Et alors que Meleys s’apprête à porter le coup fatal, Vhagar surgit et sépare les deux dragons avec son feu, Aemond se souciant peu du sort de son royal frère.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Feux-du-Soleyl tombe alors, emportant son dragonnier avec lui. Criston Cole veut se précipiter vers le point d’impact pour secourir son roi, mais se fait assommer lors de la chute de Vhagar.

Rhaenys chute et Aegon est brisé

La princesse Rhaenys et sa dragonne se battent férocement, mais Vhagar finit par l’emporter en égorgeant sa rivale. Le duo des Noirs tombera alors sur le château de Repos-des-Freux, signant la fin de Rhaenys et Meleys.

hbo

Rhaenys aurait pu fuir, mais elle choisit d’aller jusqu’au bout de sa mission. La décision est d’autant plus déchirante qu’elle implique de se battre contre Vhagar, l’ancien dragon de sa fille Laena, décédée dans la saison 1 de House of the Dragon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand Criston Cole se réveille, miraculeusement indemne malgré les ravages des dragons dans les rangs des soldats, son premier réflexe est d’aller chercher son roi. Il le retrouve dans la forêt, et Aemond qui l’a devancé lui montre le corps mutilé de Feux-du-Soleyl et celui, brisé, d’Aegon.

L’épisode 4 marque la moitié de la saison 2 de House of the Dragon. Pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter son calendrier de sortie.