House of the Dragon Saison 2 : Résumé et explication de l’épisode 6

Rhaenyra peine à trouver des personnes dignes de ses dragons et Port-Réal crie famine : on vous explique l’épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon.

Nul besoin d’une armée gigantesque quand on possède de nombreux dragons. C’est en tout cas sur ce constat que se concluait l’épisode 5 de la saison 2 de House of the Dragon, alors que Rhaenyra et Jacaerys prévoyaient de recruter des dragonniers parmi les familles proches des Targaryen. Malheureusement pour l’héritière légitime du trône de fer, un tel plan comporte de nombreux risques, qu’il faut être prêt à assumer.

Du côté de Port-Réal, la régence d’Aemond tourne déjà au vinaigre. Les habitants ont faim et les rumeurs répandues par les sbires de Mysaria font effet sur les civils coincés dans la ville, tandis que le roi Aegon est au plus mal. Le camp des Verts saura-t-il se battre sur plusieurs fronts à la fois ? On vous résume et explique l’épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon.

Un conseil toujours plus restreint à Port-Réal

Depuis l’accession d’Aemond au pouvoir, l’objectif unique du gouvernement est de mener bataille. Et lorsque la reine douairière tente de raisonner son fils, ce dernier préfère la remercier pour ses loyaux services et la congédier du conseil restreint.

hbo

En revanche, Aemond refuse de se rendre sur le champ de bataille comme l’a demandé le seigneur Lannister, qui ne compte pas faire bouger ses troupes sans l’appui de Vhagar. Considérant que les troupes terrestres seront de toute façon trop longues à rejoindre le champ de bataille, il préfère se tourner vers une autre stratégie de son cru : s’allier à la Triarchie, à savoir une union de cités libres dont les troupes sont composées de mercenaires qui ne jurent aucune allégeance. Le pari lui permettrait de tenir tête à Corlys Velaryon et briser son blocus, mais pourrait lui coûter cher, la Triarchie pouvant se retourner contre lui en échange d’un meilleur contrat ou d’une opportunité. Malgré l’avis de ses conseillers et de sa mère, il décide d’envoyer Criston Cole et le reste de ses soldats.

Aemond profite également de son nouveau statut pour remanier le gouvernement. Criston Cole ne sera plus sa Main : il choisit plutôt de convoquer son grand-père Otto Hightower pour lui redonner son ancien privilège, conscient que l’homme sera le plus à même de prendre son parti. En revanche, il ordonne à Larys Fort de s’occuper de le faire revenir à la Cour, s’amusant de la jalousie de l’homme qui convoitait le poste. Une décision qui pourrait coûter cher à Otto : Larys n’avait déjà pas hésité à assassiner son propre père dans la saison 1 pour favoriser sa propre montée au pouvoir. Et l’absence de réponses d’Otto Hightower aux lettres d’Alicent suggèrent d’ores et déjà que quelque chose a pu arriver à l’ancienne Main du Roi, à moins que celle-ci n’ait justement choisi le silence radio pour se protéger des alliés d’Aegon et Aemond.

Enfin, Aemond se montrera menaçant envers son frère, qui s’est contre toute attente réveillé. Aegon a cependant la présence d’esprit de prétendre ne pas se souvenir de l’attaque de Vhagar, qui l’a brûlé et a provoqué sa terrible chute.

Le plan de Rhaenyra part en fumée

À Peyredragon, Rhaenyra présente son plan auprès de ses conseillers : elle a découvert que ser Steffon Sombrelyn est lié par le sang aux Targaryen, et propose de l’associer à un dragon, mais tout ne se passe pas comme prévu.

hbo

Si son conseil est réticent, il en va différemment pour Steffon Sombrelyn, qui se dit honoré d’une telle demande et est prêt à mourir en essayant de devenir un dragonnier. On organise alors une rencontre dans la fosse, les gardiens faisant venir un des lézards encore libres. C’est Fumée-des-mers qui apparaît et jauge le chevalier, qui peine à dissimuler sa crainte face à ce qu’il considère comme une divinité. Malheureusement, la réunion se termine en barbecue, Steffon Sombrelyn est cuit sur place, et le dragon quitte la fosse, disparaissant de l’emprise du camp des Noirs.

Daemon perd la tête, mais gagne des alliés

Alors que Daemon continue de s’enfoncer dans les affres de son passé de frère jaloux, Alys lui vient en aide et lui offre l’opportunité d’asseoir son autorité sur les Riverains.

hbo

L’époux de Rhaenyra erre toujours plus entre souvenirs et difficultés à trouver une armée dans la forteresse d’Harrenhal. Et alors qu’il est sur le point de s’enfuir en abandonnant son objectif, il croise la route d’Alys. Cette dernière lui ordonne de ne rien faire pendant trois jours, et il accepte de rester.

Lorsque les jours se sont écoulés, la bonne nouvelle arrive : le seigneur mourant qui régnait sur les terres des Tully n’est plus, et un héritier frais comme un gardon a pris sa place. Daemon va donc à nouveau pouvoir négocier avec une personne saine de corps et d’esprit, ce qui lui permettrait de s’approprier les armées du Conflans sans avoir à gérer les querelles intestines qui durent depuis des siècles. Le soulagement est tel que le roi consort en pleure.

Les fils illégitimes de Corlys Velaryon ont tous deux droit à une promotion

Au Détroit, Corlys Velaryon demande à son fils illégitime, Alyn de Carène, de mener sa flotte. Légèrement jaloux, le jeune Addam va de son côté obtenir un dragon.

hbo

En effet, Corlys décide de recruter Alyn de Carène pour le placer à la tête de sa redoutable flotte. Le sire des Marées n’en est pas encore à légitimer son fils aîné, mais il rend ainsi hommage aux volontés de sa défunte épouse qui exigeait qu’on remercie comme il se doit celui qui l’avait sauvé de la mort. Alyn n’aura d’autre choix que d’accepter, mais continuera de cacher son ascendance valyrienne en rasant ses cheveux blancs.

Si son frère Addam est jaloux de son frère qui a droit à l’attention de leur père et ne comprend pas les réticences d’Alyn, sa vexation ne durera pas : Fumée-des-Mers va venir à lui, à la manière brutale des dragons, et semblera reconnaître en lui l’ascendance des Targaryen. Il est également possible que le lézard voie dans Addam son ancien dragonnier, Laenor Velaryon, qui s’avère être le demi-frère du jeune homme.

Un détail toutefois sera à noter : un dragon ne peut être lié qu’à un seul dragonnier à la fois. Or, Laenor n’était jusqu’ici pas décédé dans la série, se contentant de prétendre sa mort pour échapper aux responsabilités de son nom. Ce qui peut expliquer la précipitation de Rhaenyra lorsqu’elle apprend que Fumée-des-Mers est monté par une personne non identifiée. Enfin, si le dragon s’associe à Addam de Carène, il faudra y voir la confirmation de la mort définitive de Laenor, hors champ.

Port-Réal crie famine et la population se soulève

Mysaria et Rhaenyra avaient envoyé une servante pour créer des rumeurs parmi la population de Port-Réal : les graines de la révolte ont pris, et la colère gronde toujours plus derrière les portes closes de la ville.

Ollie Upton/HBO

En effet, la prostituée d’Aemond répand les rumeurs dans une taverne où se trouve également Ulf le Blanc, réputé pour sa popularité au sein de la population. La femme, quant à elle, est une proche d’Aemond, mais agit certainement après l’incident de l’épisode 3 dans lequel le prince l’avait dénigrée en présence de son frère Aegon.

Au mécontentement de la foule, vient s’ajouter un argument solide en faveur du camp des Noirs : Rhaenyra choisit le meilleur moment pour envoyer des vivres au peuple affamé, qui y voit un signe que l’héritière légitime ne l’a pas oublié – en oubliant volontiers que c’est le camp de Rhaenyra qui a instauré le blocus affamant la ville.

L’arrivée inopinée et sans contrôle de la nourriture provoque les premières émeutes dans une cité à fleur de peau. Des émeutes qui prendront une tournure dangereuse lorsqu’Alicent et Helaena iront prier au Septuaire. Voulant les protéger, les gardes iront jusqu’à blesser des civils, attisant les braises d’eux-mêmes et accentuant la fracture entre peuple et noblesse.

Les fils de Rhaenyra vont bientôt embarquer sur le Fol Abandon

Aux Eyrié, Rhaena apprend que ses demi-frères et elle pourront être accueillis à Pentos et vont bientôt embarquer sur le Fol Abandon, mais la jeune femme aborde un sujet plus brûlant auprès de son hôtesse Jeyne Arryn : les traces d’un dragon dans le Val.

hbo

Lady Jeyne Arryn tente faiblement de nier, mais finit par expliquer que le Val d’Arryn est occupé par un gigantesque dragon qui entend élargir son territoire. Elle conclut en expliquant que malheureusement, la bête est sauvage. Il est alors facile de comprendre que c’était ce dragon qui inquiétait la dame, qui avait demandé une protection à Rhaenyra. Lorsque dans l’épisode 5 elle expliquait que les Eyrié étaient protégés de toute sorte d’attaque sauf celle d’un dragon, elle n’évoquait pas Vhagar, mais la créature sauvage qui se repaît du bétail et probablement de quelques humains.

Rhaena ne s’attardera de toute façon pas dans le Val, puisqu’un bateau, le Fol Abandon, a été affrété pour les transporter elle et ses frères jusqu’à Pentos, où les jeunes gens sont censés trouver refuge loin de la guerre – et permettre aux Noirs de perdurer dans le cas où Rhaenyra serait vaincue.

Rhaenyra se découvre une amie surprenante et Alicent cherche des nouvelles de sa famille

Face au succès de leur plan, Rhaenyra et Mysaria se sont rapprochées. Quant à Alicent, elle réussit à rattraper son frère avant qu’il ne parte au combat et cherche à en apprendre un peu plus sur son autre fils, Daeron.

hbo

Gwayne Hightower semble dépité à l’idée de repartir : après la bataille traumatisante de Repos-des-Freux qui aura coûté la vie de nombreux soldats pour une victoire mitigée, le chevalier va devoir retourner au combat, à nouveau pour Aemond, et qui plus est pour se tourner vers la dangereuse Triarchie.

Si le frère d’Alicent refuse au départ de converser avec elle, il finit par répondre à ses questions, donnant davantage de détails sur Daeron, le fils qui n’est encore jamais apparu dans House of the Dragon. Le jeune homme semble être l’inverse de ses frères Aegon et Aemond : talentueux dans tous les domaines, il a en plus l’avantage d’être “gentil“, un trait de caractère faisant cruellement défaut à ses aînés.

De son côté, Rhaenyra est enthousiasmée par le succès du plan de Mysaria, qui renouvelle son allégeance envers la souveraine. Les deux femmes deviennent alors plus intimes, au point d’échanger un baiser – qui n’était pas dans le scénario, à en croire les propos de l’actrice Sonoya Mizuno (Mysaria) rapportés par The Wrap.

Il ne reste que deux épisodes avant la fin de la saison 2, et leur durée séduisante a déjà été annoncée. Pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie de House of the Dragon.

