House of the Dragon Saison 3 : tout ce qu’on sait sur la suite de la série

La Danse des Dragons s’apprête à démarrer, après le final tendu de la saison 2 : on vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 3 de House of the Dragon.

C’était écrit : depuis les premiers épisodes de Game of Thrones, les spectateurs savaient que la famille Targaryen était amenée à se détruire de l’intérieur. Les camps des Noirs et des Verts ont difficilement cohabité dans la première saison de House of the Dragon, avant de s’opposer pour de bon dans la saison 2 en cherchant à réunir leurs troupes. Mais l’heure n’est plus à la prudence ou à la préparation : de terribles batailles approchent.

Le final de la saison 2 de House of the Dragon aura présenté de nombreux personnages complotant chacun de leurs côtés, fidèle à l’esprit de la série HBO mais aussi des livres de George R. R. Martin. Et au milieu du chaos, des intrigues et des nouveaux dragons, des éléments ont déjà permis d’avoir un aperçu d’une saison 3. On vous dit tout ce qu’on sait sur la suite de la chute de la dynastie des Targaryen.

Sommaire

Y aura-t-il une saison 3 de House of the Dragon ?

Oui, la saison 3 de House of the Dragon a été officiellement confirmée par HBO avant même la sortie de la saison 2.

D’après Deadline, la série pourrait même avoir droit à une quatrième saison, qui serait optimale pour couvrir toute l’intrigue de la Danse des Dragons.

Y a-t-il une date de sortie de la saison 3 de House of the Dragon ?

Non, la saison 3 n’a pas encore de date de sortie, mais si l’on se réfère au temps qu’il a fallu entre les deux premières, on peut espérer une diffusion en 2026.

En effet, la première saison a démarré en août 2022, quand la saison 2 est sortie en juin 2024. Il est également bon de noter que d’après Redanian Intelligence, les scénaristes auraient déjà commencé l’écriture des prochains épisodes : ne reste donc plus qu’à attendre une date de tournage pour la saison 3 de House of the Dragon.

Quel casting retrouvera-t-on dans la saison 3 de House of the Dragon ?

On peut s’attendre à retrouver la plupart du casting principal de la série : Emma D’Arcy dans le rôle de Rhaenyra Targaryen, Matt Smith alias Daemon, Harry Collett dans celui de Jacaerys, ou encore Ewan Mitchell pour Aemond.

hbo

Retrouvez ci-dessous le casting auquel on peut s’attendre à ce stade pour la saison 3 de House of the Dragon :

Emma D’Arcy – Rhaenyra Targaryen

Matt Smith – Daemon Targaryen

Olivia Cooke – Alicent Hightower

Ewan Mitchell – Aemond Targaryen

Ty Tennant – Aegon Targaryen

Phia Saban – Helaena Targaryen

Harry Collett – Jacaerys Velaryon

Sonoya Mizuno – Mysaria, alias le Ver Blanc

Clinton Liberty – Addam de Carène

Abubakar Salim – Alyn de Carène

Gayle Rankin – Alys Rivers

Fabien Frankel – Ser Criston Cole

Tom Bennett – Ulf blanc

Kieran Bew – Hugh Marteau

Steve Toussaint – Corlys Velaryon

Matthew Needham – Larys Fort

Rhys Ifans – Otto Hightower

Bethany Antonia – Baela Targaryen

Phoebe Campbell – Rhaena Targaryen

Jefferson Hall – Jason Lannister

Freddie Fox – Ser Gwayne Hightower

Simon Russell Beale – Ser Simon Fort

Enfin, d’autres personnages importants feront leur arrivée dans la saison 3, et en particulier le prince Daeron Targaryen. Néanmoins, à l’occasion d’une interview de juin 2024 pour Variety, le showrunner Ryan Condal a affirmé ne pas encore avoir choisi l’acteur qui incarnera le dragonnier de Tessarion.

Comment la saison 2 prépare-t-elle la saison 3 de House of the Dragon ?

Le final de la saison 2 a officiellement lancé les hostilités de la Danse des Dragons : les batailles sont destinées à devenir toujours plus meurtrières dans la saison 3 de House of the Dragon.

hbo

Il faudra ainsi s’attendre à voir les dragonniers en action, puisque Ulf Blanc, Addam de Carène et Hugh Marteau étaient occupés à se préparer pour partir en guerre. Leurs dragons seront importants dans le déroulé de plusieurs affrontements, dont celui du Détroit, de Port-Réal ou encore de Chutebourg.

La Triarchie sera également importante et participera à la bataille du Détroit. Du côté des Hightower, on pourra également compter sur l’arrivée de Daeron Targaryen, troisième fils d’Alicent et Viserys, monté sur Tessarion. Mais en plus des batailles, il faudra aussi s’attendre à des combats de dragons, notamment entre Vhagar et ses opposants.

La série a toutefois opéré des changements dans son adaptation des livres de George R. R. Martin, comme le lien qui a été teasé dans le final de la saison 2 entre le dragon du Val et Rhaena.

Nous mettrons cet article à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.