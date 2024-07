House of the Dragon traumatise ses fans avec le teaser de l’épisode 5 de la saison 2

Les spectateurs de la série HBO n’auront pas droit à une pause : le teaser de l’épisode 5 est tombé et il choque déjà le public de House of the Dragon.

Les mots “écœurant” et “répugnant” apparaissent en ce moment dans les commentaires accompagnant le teaser de l’épisode 5 de la saison 2 de House of the Dragon. Alors que le précédent volet offrait aux spectateurs une bataille épique dans les airs, la suite n’annonce rien de bon.

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, le combat entre les trois dragons s’est terminé avec des victimes dans les deux camps. D’un côté, Aegon a fait une terrible chute avec Feux-du-Soleyl, et de l’autre, la princesse Rhaenys a perdu la vie alors que Meleys se faisait égorger par Vhagar, monté par Aemond.

Si la bataille était horrible en soi, surtout en prenant en compte les innombrables pertes du côté des soldats qui se trouvaient au sol, les retombées seront elles aussi difficiles à supporter. Entre le destin compliqué d’Aegon et le traitement réservé à la dépouille des vaincus, la suite sera morose… voire “répugnante” : le teaser de l’épisode 5 montre en effet une scène qui n’aura pas manqué de retourner l’estomac de la communauté de fans sur les réseaux sociaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Car dans l’extrait, on peut voir la tête de Meleys exhibée dans les rues de Port-Réal, alors que vainqueurs ramènent le crâne jusqu’au Donjon Rouge dans un défilé macabre. Un acte vil et surtout contre-productif pour le public du spin-off de Game of Thrones.

“Ils ont pris la tête de Meleys pour la faire parader à travers la ville. Les Verts sont écœurants et méritent le pire.“

“Ils font littéralement parader la tête morte de tout ce que représente la maison Targaryen” a commenté un internaute sur X/Twitter. “Ce sont de vrais malades.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce à quoi un autre a réagi en faisant remarquer à juste titre : “C’est vraiment répugnant. La mascotte de la maison Targaryen est un dragon. Comment quelqu’un arborant ces bannières peut-il défiler avec un dragon mort dans la rue et continuer à se prétendre Targaryen ?“

Un troisième spectateur appuie un peu plus sur la déchéance de la maison Targaryen en citant un des rois de la longue dynastie : “Vous remarquerez que même Maegor le Cruel n’a pas manqué de respect aux dragons de cette manière. Ils sont la fierté et la force de la maison Targaryen. C’est pourquoi l’équipe des Verts ne finira qu’avec des Hightower répugnants à la fin de l’aventure.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À en croire la réaction des fans, c’est avant tout le manque de lucidité et de clairvoyance envers l’héritage Targaryen qu’on reproche au camp des Verts. Plutôt que de glorifier les dragons, la fierté d’une victoire sur l’un d’eux l’emporte… ce qui n’annonce rien de bon pour la suite de la dynastie.

Comme l’a souligné un commentaire : “Agir comme ça avec un dragon alors que les dragons sont le plus grand atout de la maison Targaryen montre à quel point leur équipe est stupide. Ça revient à dire aux autres que leurs dragons ne sont pas invincibles et qu’eux non plus.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour ne rien rater de la saison 2 de House of the Dragon – et de l’épisode 5 –, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de la série.