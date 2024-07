Comment meurt Vhagar dans House of the Dragon ?

House of the Dragon nous a déjà présenté de nombreux dragons, mais celui qui se distingue le plus est sans conteste Vhagar : comment la créature est-elle censée mourir ?

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon, ainsi que des éléments d’intrigue du roman Feu et Sang.

La série House of the Dragon a pour le moment honoré ses promesses en nous dévoilant un bestiaire aussi varié que passionnant concernant les dragons. L’épisode 4 de la saison 2 a même montré la terrifiante dragonne d’Aemond Targaryen, Vhagar, en pleine action : la créature s’en est prise directement à Meleys et la princesse Rhaenys, ne faisant pas de quartier dans les rangs adverses – mais aussi chez ses alliés, quitte à blesser profondément Aegon et Feux-du-Soleyl.

Ce n’est pas la première fois que le gros lézard fait des ravages dans la série HBO : avant Meleys, ce sont Lucerys Velaryon et Arrax qui ont fait les frais d’une rencontre malheureuse alors que la géante croquait le petit dragon du camp des Noirs. Élément déclencheur de la Danse des Dragons, la mort de Luc avait été aussi terrible que soudaine, survenant dans le final de la saison 1.

Dès lors, Vhagar apparaissait comme la principale menace du côté des Verts. Mais la dragonne est-elle amenée à disparaître dans la série House of the Dragon ?

Dans Feu et Sang, Vhagar meurt lors de la bataille au-dessus de l’Œildieu, après avoir combattu Caraxès et Daemon Targaryen.

hbo

Après que Rhaenyra ait capturé Port-Réal vers la fin de la Danse des Dragons, Aegon, Aemond et Criston Cole ont perdu ce qui leur servait de repaire. En réponse, Aemond et Vhagar ont commencé à mettre à sac de nombreux foyers des partisans de la reine des Noirs.

Daemon, ne supportant pas la provocation, décide de réagir et de poursuivre son neveu en compagnie d’Orties, une adolescente ayant réussi l’exploit de dompter le dragon sauvage Voleur-de-Moutons. Mais il se lassera vite de la course-poursuite et finira par proposer une rencontre avec Aemond en renvoyant la jeune fille pour s’assurer de sa sécurité.

Après 14 jours d’attente, Aemond se présentera à Harrenhal en compagnie de son amante, la sorcière Alys Rivers. Après une dispute en bonne et due forme, les deux dragonniers monteront sur leurs lézards respectifs. S’ensuivra un duel dans les airs, durant lequel Caraxès blessera grièvement Vhagar au cou, la géante ripostant en déchirant l’estomac de son adversaire. Les deux dragons chuteront alors dans le lac de l’Œildieu, où ils sombreront en emportant les deux princes.

Vhagar est-elle déjà morte dans la série House of the Dragon ?

Non, Vhagar n’est pas encore morte dans House of the Dragon.

hbo

Pour le moment, Vhagar est tout simplement l’arme ultime du camp des Verts, jouant sur sa taille pour l’emporter face à ses adversaires. Considérée comme trop dangereuse pour être affrontée, les candidats pour une bataille frontale sont quasiment inexistants : la princesse Rhaenys et Meleys n’avaient pas prévu de se retrouver en présence du mastodonte dans l’épisode 4, et la surprise leur a coûté la vie tout en rappelant les forces des ennemis des Noirs.

Toutefois, la bataille de l’Œildieu comptant parmi les moments les plus importants de la Danse des Dragons, mieux vaut s’attendre à la fin imminente de la dragonne, au moins dans une saison future – à condition que les scénaristes continuent de suivre l’oeuvre de George R. R. Martin.

L’épisode 4 a marqué la moitié de la saison 2 de House of the Dragon : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.