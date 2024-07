Qui est Daeron dans House of the Dragon ? Tout sur le mystérieux prince Targaryen

Nombreux sont les personnages de House of the Dragon à jouer un rôle important dans l’histoire, et Daeron en fait partie. Mais le jeune homme n’est que mentionné dans la série : on vous explique tout sur le fils d’Alicent.

C’est une guerre sans merci que se livrent les personnages de la série House of the Dragon. Fidèle à l’intérêt pour les complots, batailles et dialogues des livres de George R. R. Martin, le casting s’est même élargi dans la saison 2, apportant du sang neuf parmi les différentes familles de Westeros mais aussi dans les rangs des dragons de la série.

Il en est pourtant un qui n’est encore jamais apparu à l’écran, mais dont l’existence a été confirmée dans les épisodes. Daeron Targaryen, le fils d’Alicent, ne se trouve pas à Port-Réal et a été élevé dans les terres des Hightower. Or, les mentions du garçon se multiplient, suggérant une arrivée prochaine du prince dans la Danse des Dragons. Mais qui est-il vraiment ?

Attention : cet article contient des éléments du roman Feu et Sang et est donc susceptible de spoiler la série House of the Dragon.

Qui est le prince Daeron Targaryen ?

Le prince Daeron Targaryen est le plus jeune enfant de la reine Alicent Hightower et du roi Viserys Targaryen. Il est également connu sous le nom de Daeron le Hardi, et montait le dragon Tessarion.

Physiquement, Daeron est décrit avec les traits caractéristiques des valyriens, à savoir les yeux violets et les cheveux blancs. En revanche, le prince se distingue du reste de sa fratrie pour son tempérament doux et courtois. Dans les livres, son enfance à Port-Réal en compagnie des enfants de Rhaenyra a fait grandir sa rivalité avec les princes Velaryon. De plus, le garçon partage le même sentiment que ses frères, qui s’estiment spoliés de leur droit de naissance, le trône étant promis à leur tante et ses descendants.

Il se lie très tôt à son dragon Tessarion, à l’âge de six ans seulement. La créature lui vaudra le titre du Hardi : il est d’abord envoyé à Villevieille comme écuyer dans la famille de sa mère, puis participe à la bataille de l’Hydromel, durant laquelle son dragon permet de sauver de nombreux soldats des Hightower. Son acte de bravoure lui vaut le titre de chevalier et la reconnaissance des troupes.

Il participe ensuite à de nombreuses batailles contre les Noirs, la présence de Tessarion suffisant parfois à faire fuir l’ennemi. Le prince soumettra de nombreux ennemis d’Aegon II et sera même envisagé pour reprendre la couronne après la disparition de son frère aîné. Mais il mourra finalement lors de la bataille de Chutebourg, dans des circonstances assez floues – Daeron aurait soit brûlé dans sa tente, soit aurait été tué par un simple soldat. Son corps n’ayant jamais été identifié, des opportunistes tenteront par la suite de se faire passer pour le prince.

Daeron est-il dans la série House of the Dragon ?

Daeron n’apparaît pas encore dans la série, mais son nom a été mentionné à plusieurs reprises par les membres de la famille Hightower.

Dans l’épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon, Otto et Alicent évoquent le jeune homme alors que l’ancienne Main du Roi prévoit son exil : “Les Hightower restent puissants et toi, il te reste un fils là-bas. Il saura mieux écouter les consignes. Daeron pourrait nous aider prochainement.“

Dans l’épisode 6, Alicent discute également de Daeron avec son frère, Gwayne. Lorsqu’elle demande au seigneur comment a évolué le prince, il lui dit que son fils a maintenant 16 ans. Il le décrit également comme étant intelligent, bon à l’épée et populaire auprès des dames. Mais plus important encore, il affirme que le jeune homme est quelqu’un de gentil, ce qui semble soulager Alicent.

Pourquoi Daeron n’est-il pas encore dans House of the Dragon ?

Daeron existe dans la série House of the Dragon, mais son arrivée a été repoussée au profit d’autres intrigues plus urgentes.

C’est en tout cas ce qu’explique l’auteur George R. R. Martin dans un billet de son blog de 2022, alors qu’il revenait sur les princes Targaryen visibles dans la production HBO : “Oui, Alicent a donné quatre enfants à Viserys, trois fils et une fille. Leur plus jeune fils, Daeron, est à Villevieille, mais nous n’avons tout simplement pas eu le temps de l’intégrer dans cette [première] saison.“

Dans une interview de Variety de juin 2024, le showrunner Ryan Condal a de nouveau confirmé l’existence du personnage dans la série, bien qu’on ne le voie pas pour le moment : “Daeron n’a pas encore été casté. J’ai dit qu’il était un personnage dans la série, mais à ce stade de l’histoire, il est à Villevieille où il a été envoyé alors qu’il était un jeune enfant.“

Daeron est donc bien amené à apparaître et participer à la guerre civile, mais probablement pas avant la saison 3 de House of the Dragon.