House of the Dragon : Pourquoi Fumée-des-Mers choisit-il Addam de Carène dans la saison 2 ?

La chasse aux dragonniers est lancée dans l’épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon, mais les gros lézards sont souvent capricieux : pourquoi Fumée-des-Mers jette-t-il son dévolu sur un charpentier naval plutôt qu’un valeureux seigneur ?

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon.

Rhaenyra manque de troupes dans la saison 2 de House of the Dragon, mais pas de dragons. Le problème, c’est que les lézards ont besoin d’un dragonnier pour les convaincre de se battre tout en évitant tout dérapage sur le champ de bataille. Or, s’associer à une de ces créatures demande d’être prêt à mourir dans d’atroces souffrances, et Ser Steffon Sombrelyn en a fait les frais en tentant d’approcher Fumée-des-Mers.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le dragon a ensuite pris son envol et quitté la fosse de Peyredragon, rendant impossible tout autre essai de le lier à un seigneur possédant du sang Targaryen, et qui serait assez fou pour passer à son tour l’épreuve du feu. Pourtant, la fin de l’épisode nous permet de découvrir que la créature s’est trouvée, seule, un dragonnier. Or, on l’avait vue s’intéresser de près à Addam de Carène dans une précédente scène : pourquoi Fumée-des-Mers a-t-il préféré un modeste charpentier naval plutôt qu’un seigneur lettré et formé aux arts de la guerre ? On vous explique tout sur le nouveau duo.

L’article continue après la publicité

Pourquoi Fumée-des-Mers choisit-il Addam de Carène dans House of the Dragon ?

Fumée-des-Mers choisit Addam de Carène car ce dernier est le fils illégitime de Corlys Velaryon : en plus de posséder du sang valyrien, le jeune homme est donc également le demi-frère de Laenor, l’ancien dragonnier de la créature.

L’article continue après la publicité

hbo

Addam et Alyn de Carène sont en effet tous deux des bâtards, que Corlys n’a pas légitimé dans la saison 2 de House of the Dragon. Mais le Serpent des Mers doit malgré tout la vie à Alyn, l’aîné, qui l’a tiré des flots lors de la bataille des Degrés. Si Alyn se passerait d’une telle reconnaissance, Addam y voit une opportunité et reproche à son grand frère de ne pas la saisir. Le jeune homme sera toutefois lui aussi rattrapé par son destin, Fumée-des-Mers voyant en lui un dragonnier digne de le monter.

L’article continue après la publicité

Dans les livres de George R. R. Martin, Addam partage les traits caractéristiques des valyriens, à savoir les cheveux argentés et les yeux violets. La mère des deux frères est Marilda de Carène, commerçante et capitaine de flotte. Pour ce qui est du père, les versions diffèrent et proposent autant Corlys que Laenor Velaryon. Dans la série House of the Dragon en revanche, l’ascendance des frères est assez claire : ils sont bien les fils illégitimes de Corlys.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avant Addam, c’était Laenor qui montait Fumée-des-Mers. Si dans la série, le personnage a droit à une fin plus douce en fuyant la Cour après avoir simulé sa mort, les livres sont moins tendres concernant sa fin. Il est tué lors de la guerre civile et son dragon devient alors prêt à se lier à quelqu’un d’autre.

Car les dragons ne peuvent cumuler les dragonniers : que Fumée-des-Mers se lie à Addam signifie donc que Laenor a fini par périr pour de bon dans la série HBO. De plus, la mort de l’ancien époux de Rhaenyra pourrait également expliquer l’agitation de la créature, dans les premiers épisodes de la saison 2 de House of the Dragon.

L’article continue après la publicité