House of the Dragon : Qui est le dragon sauvage du Val dans la saison 2 ?

L’épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon nous apprend que le Val abrite un grand dragon sauvage : qui est-il et pourquoi se trouve-t-il aussi loin dans les terres ?

Rhaena a été exilée par Rhaenyra, non pas pour la punir, mais à la fois pour son bien et dans le but de perpétuer leur héritage en cas de défaite. Si la jeune fille le prend mal au début, elle explique s’être fait une raison depuis, supportant plus ou moins l’éloignement et son séjour chez l’austère Lady Jeyne Arryn.

Jusqu’à ce qu’elle découvre les traces encore fumantes d’un festin de dragon dans l’épisode 6 : des moutons brûlés sur place par des flammes venues du ciel. Lorsqu’elle confronte son hôte, Jeyne Arryn reconnaît que la protection qu’elle espérait de la part de Rhaenyra n’était pas pour repousser une éventuelle attaque de Vhagar, mais plutôt celle d’un grand dragon sauvage, qui aurait une fâcheuse tendance à étendre son territoire dans le Val. Qui est ce dragon et en quoi son apparition diffère des livres de George R. R. Martin ?

Attention : cet article contient des éléments du roman et peut donc spoiler l’intrigue de House of the Dragon.

Qui est le dragon sauvage du Val dans House of the Dragon ?

Le dragon du Val pourrait bien être Voleur-de-Moutons : l’information n’a pas encore été confirmée par la série House of the Dragon, mais de nombreux indices vont vers cette créature en particulier.

hbo

Les dragons sauvages existent bien dans le bestiaire de la série, mais les plus grands sont assez rares. On peut en compter trois notables, Gris Spectre, Voleur-de-Moutons et le Cannibale. Les deux derniers ont obtenu leur nom pour leurs préférences gustatives : Voleur-de-Moutons parce qu’il a un faible pour le gigot d’agneau bien braisé, tandis que le Cannibale a la réputation de croquer ses homologues quand il a un petit creux.

La présence d’un dragon sauvage étendant son territoire change cependant drastiquement des livres de George R. R. Martin. L’auteur en personne a d’ailleurs expliqué sur son blog, le 11 juillet 2024 : “Les trois dragons mentionnés dans Feu et Sang nichent à Peyredragon… vous ne trouverez pas de dragons chassant dans le Conflans ou le Bief ou le Val, ni errant dans le Nord ou les montagnes de Dorne.“

Le romancier continue : “Réfléchissez-y. Si les dragons étaient nomades, ils auraient parcouru la moitié d’Essos, et le Fléau en aurait tué très peu. De la même manière, les dragons de Westeros s’aventurent peu au-delà de Peyredragon.” Peut-on voir dans ce billet une explication à un autre incident entre l’auteur et les scénaristes de la série ?

Ce qui est certain, c’est que les créateurs de House of the Dragon se sont écartés du matériau source, mais aussi des propos de personnages dans la saison 1 : dans le final, Daemon parlait en effet à Rhaenyra des “trois dragons sauvages“, nichant tous à Peyredragon.

Toutefois, les moutons brûlés retrouvés par Rhaena peuvent aussi correspondre à un autre élément des livres, mais qui arrive normalement bien après la Danse des Dragons.

Explication de Voleur-de-Moutons dans le roman Feu et Sang

Dans le roman Feu et Sang, Voleur-de-Moutons finit par être dompté par une adolescente, Orties, qui l’approche en lui apportant une brebis par jour. Tous deux finissent par être liés et combattront aux côtés des autres semences de dragon pendant un temps.

Ten Speed Press

Orties devient même la maîtresse de Daemon, mais est forcée de fuir quand deux autres dragonniers se retournent contre Rhaenyra, qui ne peut dès lors plus accorder sa confiance aux semences de dragon. L’adolescente et sa monture disparaissent, mais des rumeurs d’un culte du feu leur est ensuite associé.

En effet, dans le Val, les hommes du clan des Faces Brûlées apportent des moutons à un dragon pour prouver leur virilité. L’animal appartient à une sorcière : il pourrait ainsi s’agir d’Orties et de Voleur-de-Dragons, ayant trouvé refuge sur les terres d’Arryn.

La saison 2 de House of the Dragon est presque terminée, mais l’annonce de la durée des épisodes finaux aura de quoi rassurer les spectateurs qui en voudraient toujours plus. Et pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie de la série.