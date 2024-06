House of the Dragon suit le monde créé par George R. R. Martin, mais quel roman la série HBO adapte-t-elle précisément ?

Game of Thrones figure parmi les meilleurs exemples d’adaptations pour le monde des séries : entre ses nombreux personnages, son générique qu’on connaît par cœur et son monde complexe, la production HBO a su faire honneur aux romans Le Trône de fer de George R. R. Martin. Et malgré une huitième et dernière saison controversée, les spectateurs sont toujours au rendez-vous quand il est question de retourner à Westeros.

Ce qui explique en partie le succès de House of the Dragon, série préquelle s’intéressant plus particulièrement à une famille emblématique : les Targaryens. Grands maîtres du continent et propriétaires de dragons, les membres du clan n’ont pas pour autant été à l’abri des intrigues politiques chères à la saga de George R. R. Martin. Mais quel roman a été adapté par la série, qui s’apprête à faire son retour dans une saison 2 ?

Quel livre la série House of the Dragon adapte-t-elle ?

La série House of the Dragon adapte le livre Feu et Sang de George R. R. Martin.

Ollie Upton/HBO

Plutôt qu’un roman typique, le livre est présenté comme un recueil fictif de divers récits, attribué à un mestre de Westeros. Ce faux auteur s’intéresse en effet au règne des Targaryen et rapporte les faits les plus notoires de leur époque.

Le livre couvre ainsi la dynastie de la maison Targaryen. Mais en 2017, le roman s’est transformé en saga : George R. R. Martin a en effet annoncé avoir trop de matière à exploiter pour un seul volume. La décision a alors été prise de le diviser en deux tomes. En français, vous retrouverez ainsi les deux romans sous l’intitulé de Feu et Sang, parties 1 et 2.

La série House of the Dragon est-elle fidèle aux livres Feu et Sang ?

Feu et Sang se présentant davantage comme un ouvrage historique qu’un roman, la série HBO n’a pas à suivre rigoureusement les intentions des personnages. Elle peut ainsi adapter son intrigue plus librement qu’elle ne l’aurait fait avec un roman comme Le Trône de Fer.

Par conséquent, les faits rapportés dans Feu et Sang sont présentés dans House of the Dragon avec une certaine liberté créative. Le récit s’appuie néanmoins sur les événements majeurs de l’œuvre de George R. R. Martin, tandis que les showrunners peuvent se permettre d’interpréter le reste des détails à leur manière afin de présenter une histoire appropriée au format des épisodes sur petit écran.

La saison 2 de House of the Dragon arrive le 17 juin 2024 sur Max. Et pour plus de séries, vous pouvez consulter la liste de toutes les productions attendues ce mois-ci en streaming.