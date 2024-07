Un forgeron nommé Hugh a droit à de nombreuses scènes dans la saison 2 de House of the Dragon : qui est-il et en quoi est-il important pour la suite de la série ?

Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux personnages, et la série House of the Dragon ne s’est pas gênée pour présenter une ribambelle de visages jusqu’ici inconnus. Pourtant, l’un d’eux semble sortir du lot, revenant fréquemment dans les épisodes alors que la Danse des Dragons se prépare.

D’abord introduit comme un forgeron lors d’une audience auprès du roi Aegon, puis comme un témoin des souffrances du petit peuple, Hugh Marteau s’avère toujours plus présent dans la saison 2, jusqu’à se retrouver coincé dans une émeute alors qu’Aemond ferme les portes de Port-Réal dans l’épisode 5. Mais le personnage ne se contente pas de représenter la population affamée et perdue : il aura un impact bien plus important sur la suite de la série HBO.

Attention : la suite de cet article contient des éléments du roman Feu et Sang et peut potentiellement spoiler l’intrigue de House of the Dragon.

Qui est Hugh Marteau dans House of the Dragon ?

Hugh Marteau est en réalité une “semence de dragon“, soit un bâtard possédant du sang Targaryen : il est amené à répondre à l’appel de Jacaerys pour devenir un dragonnier lors de la Danse des Dragons.

hbo

Dans la série House of the Dragon, Hugh Marteau est interprété par Kieran Bew. Le personnage est également connu sous le nom de Hugh le Marteau ou Hugh le Dur.

Les enfants illégitimes des Targaryen sont nombreux à vivre dans Westeros, mais rares sont ceux qui peuvent espérer dompter un dragon. La raison est simple : la maison du Dragon garde scrupuleusement ses œufs et ses créatures, ne laissant à disposition que les plus sauvages et meurtrières. Mais lorsque la guerre fait s’entre-déchirer la famille à la tête du royaume, Hugh et d’autres semences de dragon obtiennent l’opportunité de devenir à leur tour des dragonniers.

Hugh sera donc affilié à Vermithor, surnommé la Furie d’Airain. Le dragon appartenant autrefois au roi Jaehaerys Targaryen est presque aussi gros que Vhagar, et son feu est l’un des plus puissants chez les dragons de la série House of the Dragon.

Qui est Hugh Marteau dans les livres ?

Lorsque le prince Jacaerys Velaryon lance son appel aux dragonniers, Hugh finit par se battre pour Rhaenyra Targaryen lors de la bataille du Gosier.

Il participe également à la prise de Port-Réal, qu’il survole pour effrayer habitants et soldats. Finalement, Hugh est adoubé chevalier et obtient un domaine sur Lamarck. Le dragonnier se lie vite d’amitié avec Ulf le Blanc, un autre enfant illégitime qui a quant à lui réussi à se lier à Aile-d’Argent.

Les deux dragonniers finiront par se laisser gagner par l’ambition et se retourner contre leur camp, écopant du doux surnom des Deux Traîtres. Auparavant simplement considéré comme une brute manquant d’éducation, Hugh Marteau devient vite incontrôlable et se permet des comportements toujours plus violents, confiant dans la puissance que lui confère son dragon. Alors qu’il exige la couronne et le trône de fer, il finit par être à son tour trahi par des nobles, effrayés par ses actes de barbarie sur quiconque contrarie le dragonnier.

La saison 2 de House of the Dragon approche déjà de la fin : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.