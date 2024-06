House of the Dragon : tous les rois Targaryen, d’Aegon le Conquérant au Roi Fou

House of the Dragon fait la part belle aux Targaryen : mais qui sont les rois qui ont émaillé cette dynastie d’hommes et femmes capables de commander les dragons ?

Le trône de fer était au cœur de tous les conflits dans Game of Thrones : si quelques Stark se sont bien inquiétés des dangers venus du Nord et ses marcheurs blancs, le véritable objectif du reste du casting a toujours été de s’asseoir sur le célèbre siège. Et ce, même si les nombreuses épées qui le composent ont elles aussi contribué à la mort de pas mal de souverains.

La saison 1 de House of the Dragon prépare la chute de la maison Targaryen, tandis que la 2 dévoile les débuts de la Danse des Dragons, une guerre civile déchirant le pays en deux clans, les Verts et les Noirs. Pourtant, les quelques rois et reines qui nous sont présentés dans la série HBO ne sont qu’une infime partie de la longue dynastie. On vous dévoile donc la liste de tous les souverains qui ont régné sous le nom Targaryen, d’Aegon le Conquérant jusqu’au Roi Fou de Game of Thrones.

Aegon I Targaryen, dit le Conquérant

bantam books

Aegon 1er du nom n’était pas seulement le premier roi Targaryen : il a également été le premier roi à siéger sur le trône de fer et prendre le titre de seigneur des Sept Royaumes.

Son surnom du Conquérant lui vient de sa victoire sur Westeros, après avoir conquis six des sept royaumes et réduit à néant la forteresse d’Harrenhal tout juste construite.

Durant son règne, il a eu deux épouses, chacune lui donnant un fils. Sans surprise, il s’agit de ses sœurs : Visenya Targaryen qui mettra Aenys au monde, quand Maegor naîtra de l’union avec Rhaenys Targaryen.

Aegon meurt d’un AVC 37 ans après sa conquête, soit en “37 AC”.

Aenys I Targaryen

Aenys, l’aîné des enfants d’Aegon et Rhaenys, devient roi après la mort du Conquérant. Sur les 16 rois Targaryen suivants, 15 seront ses descendants directs.

Il se marie à sa cousine éloignée Alyssa Velaryon, avec qui il a trois fils (Aegon, Viserys et Jaehaerys) et trois filles (Rhaena, Alysanne et Vaella).

Aenys règne pendant seulement cinq ans et s’éteint à l’âge de 35 ans. Bien que la cause de sa mort n’ait jamais été confirmée, la reine douairière Visenya Targaryen a été accusée (sans preuve) d’en être la responsable.

Maegor I Targaryen, dit le Cruel

Maegor, le seul enfant d’Aegon et Visenya, n’aurait pas dû être roi, Aenys ayant eu des fils – l’aîné Aegon étant le premier dans la ligne de succession. Mais avec l’aide de sa mère, il réussit à s’emparer du trône.

Malgré sa réussite, son règne est entaché par cette injustice. En digne Targaryen, Maegor répond aux plaintes et remarques par le feu de son dragon, la mort et la destruction. Son titre du “Cruel” lui vient d’un affrontement avec son neveu Aegon “le Sans-Couronne”, monté sur Vif-Argent (le dragon de son défunt père Aenys).

Aegon aurait certainement pu s’en sortir si Maegor n’avait pas réussi à monter Balerion, le dragon d’Aegon le Conquérant, et surnommé à raison la Terreur Noire. Bien plus massif et puissant, il tue Vif-Argent et son dragonnier lors d’une bataille pour le trône.

Maegor enchaîne les mariages et six épouses vivront à ses côtés – jamais bien longtemps : Ceryse Hightower, Alys Harroway (ou Herpivoie), Tyanna de la Tour, Elinor Costayne, Jeyne Ouestrelin, et sa nièce Rhaena Targaryen, les trois dernières étant connues sous le nom des “Épouses Noires”.

Alors que son neveu Jaehaerys revendique le trône et obtient le soutien d’autres maisons du royaume, insatisfaites du règne de violence de Maegor, le roi est retrouvé mort sur son trône, empalé sur les épées. Qu’il s’agisse d’un assassinat, d’un suicide ou de la célèbre malédiction du trône rejetant ceux qui ne seraient pas dignes de lui, personne ne saura les véritables causes de son décès.

Jaehaerys I Targaryen, dit le Conciliateur et le Vieux Roi

Toute la dynastie Targaryen n’a pas été ponctuée de malheurs. Le roi Jaehaerys a en effet offert un répit de 55 ans de prospérité et de paix aux Sept Royaumes, et est souvent cité comme un roi exemplaire.

Le souverain avait le soutien quasi total des grandes maisons, mais a également travaillé à un code de loi universel pour Westeros et amélioré Port-Réal. Il montait Vermithor, le troisième plus grand dragon “apprivoisé” après Balerion et Vhagar.

Jaehaerys épouse sa jeune sœur Alysanne, qui donne naissance à un total de 13 enfants : Aegon, Daenerys, Aemon, Baelon, Alyssa, Maegelle, Vaegon, Daella, Saera, Viserra, Gaemon, Valerion et Gael. Cependant, seuls quelques-uns d’entre eux atteignent l’âge adulte, et aucun ne siègera sur le trône de fer après sa mort en 103 AC.

Viserys I Targaryen

hbo

Viserys est interprété par Paddy Considine dans House of the Dragon. En tant qu’héritier du second fils de Jaehaerys, Baelon, il est choisi au détriment de sa cousine Rhaenys pour le trône pour une seule raison : il est un homme, et elle est une femme. Or, aucune femme n’a jamais siégé sur le trône de fer.

Viserys reste un roi apprécié, s’efforçant d’éviter tout conflit inutile, mais les tensions avec Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint dans la série), son frère Daemon (Matt Smith) et sa fille Rhaenyra (Emma D’Arcy) semblent inévitables.

Sa première épouse, Aemma Arryn, décède en couche après avoir tout tenté pour lui fournir un héritier. Influencé en partie par la culpabilité d’avoir été couronné à la place de Rhaenys, Viserys désigne Rhaenyra comme son héritière. Mais il épouse ensuite Alicent Hightower (Olivia Cooke), la fille de sa Main, Otto Hightower (Rhys Ifans).

Viserys est le dernier dragonnier à monter sur Balerion avant qu’il ne meure de vieillesse. Le roi, lui, décède en 129 AC après qu’une plaie causée par le trône de fer ne se soit infectée. Sa mort est l’élément déclencheur de la Danse des Dragons, la guerre civile entre les partisans de Rhaenyra et ceux d’Alicent et son fils Aegon.

Aegon II Targaryen

hbo

Aegon siège finalement sur le trône après la mort de Viserys : il est couronné par Alicent, mais son règne est marqué par la Danse des Dragons.

Il épouse sa sœur Helaena, qui lui donne trois enfants : les jumeaux Jaehaerys et Jaeheara, et Maelor.

Sans entrer dans les détails pour éviter de spoiler la suite de la série House of the Dragon, on peut tout de même dire que, sans surprise étant donné le contexte délicat de la guerre civile, les choses ne se passent pas particulièrement bien pour Aegon, qui meurt en 131 AC.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers importants des prochaines saisons de House of the Dragon.

Aegon III Targaryen, dit le Fléau des Dragons ou le Roi Brisé

Le troisième Aegon à siéger sur le trône de fer est le premier fils qu’ont Rhaenyra et Daemon en commun : il n’a que 10 ans lorsqu’on le couronne.

Trop jeune pour exercer son pouvoir sur ses sujets, il commence son règne sous une régence. Forcément, la situation est propice à de nombreux conflits politiques au sein de son conseil et des Mains du Roi.

Le roi Aegon III éprouve une aversion profonde pour les dragons, traumatisé par la vision de sa mère dévorée par Feux-du-Soleyl, la monture d’Aegon II. Sa peur des créatures lui vaudra des accusations d’empoisonnement, alors que les dragons s’éteindront sous son règne.

Aegon a deux épouses : d’abord la fille d’Aegon II, Jaehaera, puis Daenaera Velaryon, avec qui il a cinq enfants (Daeron, Baelor, Daena, Rhaena et Elaena). Il meurt de consomption en 157 AC.

Daeron I Targaryen, dit le Jeune Dragon

Daeron, premier fils d’Aegon III et Daenaera, monte sur le trône de fer à l’âge de 14 ans. Son surnom de “Jeune Dragon” lui vient de son efficacité à achever la conquête de ses ancêtres en intégrant Dorne au reste du royaume.

Daeron ne se marie pas pendant son règne et n’a pas d’enfant. Après avoir envahi Dorne, il meurt à la suite d’une rébellion en 161 AC.

Baelor I Targaryen, dit le Bienheureux ou le Bien-Aimé

Baelor est le deuxième fils d’Aegon III : c’est donc lui qui hérite de la couronne après la mort de son frère Daeron. Son règne se distingue de celui de ses prédécesseurs, de par la nature très pieuse du souverain.

Baelor va ainsi jusqu’à pardonner les assassins de son frère et n’hésite pas à renvoyer les otages dorniens, promettant un mariage entre sa famille et celle régnant sur Dorne pour obtenir la paix.

Il a lui-même une épouse durant son règne, Daena, mais finit par briser le mariage pour enfermer la femme et ses soeurs, Rhaena et Elaena, dans le Maidenvault.

Il meurt en 171 AC, au 41e jour d’un de ses habituels jeûnes. C’est donc son oncle Viserys qui hérite du trône, malgré des accusations d’empoisonnement de Baelor, de crainte que le Bien-Aimé ne convertisse le royaume à sa religion.

Viserys II Targaryen

Viserys II, le deuxième fils de Rhaenyra et Daemon, a d’abord servi en tant que Main du Roi pour Aegon II et ses neveux, Daeron I et Baelor I. Beaucoup l’ont pensé mort durant la Danse des Dragons, mais il revient à Port-Réal avec sa femme, Larra Rogare, de la Cité Libre de Lys.

Son règne dure un an, mais cette unique année lui a servi à apporté de nombreux progrès au royaume : le roi a retravaillé le code des lois initié par Jaehaerys, et a essayé d’établir de nouvelles routes commerciales.

Sa mort en 172 AC est soudaine et interroge sur l’éventualité d’un empoisonnement par l’un de ses enfants, Aegon IV, Aemon, ou Naerys.

Aegon IV Targaryen, dit l’Indigne

bantam books

Les mauvais rois ont été nombreux dans la dynastie des Targariens, mais un seul a écopé du titre d’Indigne.

Aegon IV a une épouse, sa sœur Naerys, mais leur mariage est malheureux. Deux enfants illégitimes naissent hors de l’union, les jumeaux Daeron II et Daenerys, mais la fille est mort-née.

De nombreux autres bâtards sont engendrés par Aegon IV, et tous sont légitimés avant que le roi ne décède en raison de son obésité morbide, en 184 AC.

Sa mort et l’apparition de nombreux héritiers hors mariage lance la rébellion de Feunoyr.

Daeron II Targaryen, dit le Bon

Daeron succède à Aegon IV, et devient connu sous le nom du “Bon” pour une raison : il intègre définitivement Dorne dans le royaume, créant ainsi les Sept Royaumes et achevant l’œuvre d’Aegon le Conquérant.

Il épouse Myriah Martell, avec qui il a cinq enfants : Baelor, Aerys, Rhaegel et Maekar.

Deux de ses frères bâtards causent des problèmes alors qu’il est roi : Daemon Feunoyr et Aegon Rivers contestent son règne, ce qui mène à la première rébellion Feunoyr.

Daeron meurt en 209 AC, pendant le Fléau de Printemps, avec deux de ses petits-enfants, Valarr et Matarys.

Aerys I Targaryen

À la mort de Daeron, c’est son deuxième fils Aerys qui lui succède, après le décès de Baelor et de ses enfants.

Son nom tombera dans l’oubli dans l’histoire des Targaryen régnant sur Westeros, car il n’a aucun intérêt pour ce rôle. Il préfère les prophéties et la magie, délaissant principalement ses devoirs à sa Main, Brynden Rivers.

Il a une épouse, sa cousine Aelinor Penrose, mais ils n’ont pas d’enfants ensemble – selon certaines rumeurs, le mariage n’aurait même pas été consommé.

Son règne commence pendant le Fléau de Printemps et se termine après deux rébellions et la capture d’Aigracier. N’ayant aucun héritier direct, il en nomme quatre : Rhaegel, Aelor, Aelora et Maekar. Trois d’entre eux meurent avant de s’asseoir sur le trône.

Maekar I Targaryen

Maekar monte sur le trône en 221 AC et combat lors de deux nouvelles rébellions de Feunoyr. Il meurt en 233 AC lors d’une bataille contre un seigneur rebelle dans les Marches de Dorne : il aurait été écrasé par un rocher.

Sa femme, Dyanna Dayne, décède avant son accession au trône de fer, et n’a donc jamais été reconnue comme reine. Mais le couple a eu six enfants : Daeron, Aerion, Aemon, Daella, Aegon et Rhae.

Aegon V Targaryen, dit l’Improbable

Aegon V, le quatrième fils de Maekar et Dyanna, devient roi après que ses frères soient décédés ou aient refusé le trône – d’où son surnom.

Dans sa jeunesse, il est l’écuyer de Ser Duncan le Grand et porte le surnom d’« Œuf », leurs aventures étant relatées dans les nouvelles de George R. R. Martin, Les Aventures de Dunk et l’Œuf.

Il est considéré comme un bon roi et, contrairement à ses ancêtres, il croit fermement que les frères ne doivent pas épouser leurs sœurs. Avec sa femme, Betha Nerbosc, il a cinq enfants : Duncan, Jaehaerys, Shaera, Daeron et Rhaelle, qui contractent tous des mariages politiques avec d’autres maisons.

Il meurt en 259 AC en tentant de faire éclore des œufs de dragon, ce qui provoque un incendie meurtrier qui tue le roi, son fils Duncan et de nombreuses autres personnes présentes sur les lieux. Cet événement est connu sous le nom de la tragédie de Lestival.

Jaehaerys II Targaryen

Jaehaerys, deuxième fils d’Aegon et Betha, devient roi après la mort de son père. Il règne pendant trois ans et combat dans la Guerre des Rois à Neuf Sous dans les Degrés de Pierre. Il est également impliqué dans la mort du dernier rebelle de Feunoyr, Maelys le Monstrueux.

Avec sa femme, sa sœur Shaera, il a deux enfants : Aerys II et Rhaella, dont l’un deviendra le Roi Fou. Jaehaerys meurt en 262 AC après une courte maladie, mais durant son règne, il réussit à rétablir l’ordre dans le royaume et à réconcilier de nombreuses grandes maisons.

Aerys II Targaryen, dit le Roi Fou

hbo

Certainement le roi le plus connu de l’univers de Game of Thrones : Aerys II, infâme Roi Fou de Westeros, est également le dernier membre de la dynastie des Targaryen à s’assoir sur le trône de fer.

Son règne dure longtemps, de 262 AC à 283 AC, et est marqué par sa folie croissante qui apporte violence et désordre dans le royaume. Plusieurs facteurs y ont contribué, y compris le Défi de Sombreval, au cours duquel il est capturé par la Maison Sombrelyn. Lorsqu’il est libéré, il ordonne que toute la maison soit torturée et brûlée vive, et sa paranoïa et sa cruauté échappent rapidement à tout contrôle.

Il épouse sa sœur, Rhaella, qui souffre de nombreuses fausses couches et donne naissance à plusieurs enfants morts-nés. Elle meurt en donnant la vie à Daenerys Targaryen.

Le Roi Fou est tué par Ser Jaime Lannister, un membre de sa propre Garde Royale, au cours de la Rébellion de Robert Baratheon.

La série House of the Dragon a repris avec la saison 2 : pour ne rien rater, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes, mais aussi aller voir notre explication détaillée du nouveau générique d’introduction.