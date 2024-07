Qui est Alyn de Carène dans House of the Dragon ?

La saison 2 de House of the Dragon introduit Alyn, sans trop offrir de précisions : on vous explique en quoi le personnage est important, et quelle est sa relation avec les Velaryon.

Tous les astres s’alignent pour lancer la guerre dans la saison 2 de House of the Dragon, mais la création des armées et les intrigues entre les camps des Verts et des Noirs ne sont pas les seuls éléments que les spectateurs doivent suivre. Car la série dérivée de Game of Thrones s’amuse également à introduire de nouveaux personnages.

Le public a ainsi pu découvrir un forgeron nommé Hugh ou encore un bâtard se présentant sous le nom d’Ulf Blanc, mais il est un autre homme qui paraît important, à en juger par ses différentes apparitions : il s’agit d’Alyn de Carène. Pourtant, la série insiste sur le nouveau-venu sans jamais trop donner de précision. Qui est-il et quelle est sa relation avec Corlys Velaryon ?

Qui est réellement Alyn ?

Alyn est connu sous le nom de Carène (ou Hull en version originale), mais son véritable nom est en réalité Alyn Velaryon : il est en fait le fils bâtard (présumé) de Corlys Velaryon.

hbo

L’homme est amené à devenir le maître de Lamarck et nouveau sire des Marées. Son premier haut fait est d’avoir sauvé Corlys Velaryon dans les Degrés de Pierre en le tirant de l’eau. C’est ce geste qui lui vaudra l’intérêt des Velaryon, justement à la recherche d’un héritier au même moment.

Dans la série House of the Dragon, Alyn est interprété par Abubakar Salim.

Qui est Alyn dans les livres ?

Alyn apparaît dans plusieurs romans de George R.R. Martin, notamment Feu et Sang, justement adapté pour la série House of the Dragon.

Dans les livres, Alyn et son frère Addam apprennent de leur mère Marilda de Carène que leur père est Laenor Velaryon. Mais il est affirmé plus tard que leur véritable géniteur est Corlys. Tous deux sont considérés comme des “semences de dragons“, soit des porteurs du sang valyrien, ce qui fait d’eux des candidats tout désignés pour dompter des dragons.

Et ils pourront justement en profiter : lors de la Danse des Dragons, le prince Jacaerys Velaryon cherche à intégrer de nouveaux dragonniers dans son camp, et offre de nombreux avantages à ceux qui parviendront à se lier avec des dragons. Mais Alyn n’y parviendra jamais, contrairement à Addam qui réussira à se faire accepter de Fumée-des-Mers, la monture de Laenor. Souhaitant dompter Gris Spectre, une créature plus sauvage, Alyn finira blessé et marqué à vie, sauvé de justesse par son frère.

Finalement, le statut de “bâtards” des deux frères est aboli à la demande de Corlys auprès de Rhaenyra, faisant des deux hommes les héritiers légitimes des Velaryon. Alyn deviendra, en fin de compte, maître de Lamarck et sire des Marées.

Alyn dans la série House of the Dragon

Alyn apparaît pour la première fois dans l’épisode 1 de la saison 2 de House of the Dragon, alors que Corlys le remercie de l’avoir sauvé.

hbo

Il l’aurait en effet tiré de l’eau lors de la guerre des Degrés de Pierre, et s’occupe également des réparations du bateau.

Si le premier épisode ne s’attarde pas longtemps sur la relation entre les deux hommes, elle devient évidente lorsque, dans l’épisode 4, la princesse Rhaenys croise la route d’Alyn et reconnaît aussitôt le visage de son mari. Le dialogue qui suit entre les deux époux paraît également appuyer la théorie du fils de Corlys.

La saison 2 de House of the Dragon a déjà atteint sa moitié : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.