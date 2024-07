Aegon meurt-il dans la saison 2 de House of the Dragon ? Explication du destin du roi

La saison 2 de House of the Dragon fait des ravages depuis ses premiers épisodes, et ne semble vouloir épargner personne : qu’en est-il d’Aegon ?

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon.

L’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon a été particulièrement violent. Alors que jusqu’ici, les combats s’étaient fait sur le plancher des vaches, c’est cette fois dans les airs qu’ont eu lieu les plus gros affrontements. Les fans des gros lézards ont en effet pu se régaler d’un combat entre trois dragons, et non des moindres : Meleys, le plus imposant et expérimenté du camp des Noirs, a fait face à un Vhagar toujours aussi gigantesque et terrifiant et un Feux-du-Soleyl plus vif, bien que peu habitué aux batailles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Forcément, face à la violence démesurée de telles armes de destruction, il ne pouvait qu’y avoir des morts : si la fin de Rhaenys est assurée, celle d’Aegon est moins évidente, alors que le dragon du roi a été blessé avant de chuter lourdement au sol en l’entraînant avec lui. Le prétendant au trône de fer est-il mort, ou a-t-il survécu ?

Aegon est-il mort lors de la bataille de Repos-des-Freux ?

Non, Aegon ne meurt pas lors de la bataille de Repos-des-Freux – mais il est grièvement blessé et vivra le reste de ses jours dans la douleur.

hbo

On pourrait aisément croire qu’Aegon meurt dans l’épisode 4, alors que son dragon s’écrase en forêt dans une explosion. Mais le roi survit – de justesse – à la bataille des dragons.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Rhaenys et Meleys sont donc les seules pertes à déplorer du côté des dragons, mais elles ne sont pas les seules victimes. Car les lézards auront causé des dommages terribles dans les différents camps. Sans l’arrivée de Vhagar, le princesse l’aurait sans aucun doute emporté. Toutefois, le feu de la bête d’Aemond ne sera pas sans conséquence, puisque l’attaque est subie de plein fouet par le souverain actuel.

Criston Cole et Aemond seront les seuls à se soucier du sort du roi, se ruant vers la forêt tandis que les troupes iront prendre d’assaut le château, déjà en partie écrasé par Meleys. Le commandant de la garde royale et le prince découvriront alors Feux-du-Soleyl au sol, son aile droite en piteux état – ce qui avait été teasé plus tôt dans l’épisode alors qu’Alicent faisait tomber une figurine de dragon au sol, lui faisant perdre la même aile.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Attention : la suite de cet article contient des éléments d’intrigue tirés des livres Feu et Sang, et donc de potentiels spoilers de la saison 2 de House of the Dragon

Qu’arrive-t-il ensuite à Aegon ?

Dans Feu et Sang, Aegon mène une vie misérable et douloureuse après la bataille, survivant malgré de nombreux os brisés et de terribles brûlures sur tout le corps.

Le roi souffre d’une hanche cassée, de côtes écrasées et de brûlures couvrant presque l’essentiel de sa peau. On le rapatrie à Port-Réal, mais il lui faut une année entière pour se rétablir. Durant cette période, seul le lait de pavot l’aide à fuir la douleur. Mais la drogue a aussi pour effet de lui faire perdre sa lucidité.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le roi dormira souvent, quittant rarement son lit et priant pour sa mort lors de ses moments éveillés. Il ne permettra à personne de le voir dans cet état, à l’exception de sa mère Alicent et sa Main Criston Cole.

Durant son absence, c’est le prince Aemond qui règnera en tant que régent et protecteur du royaume. Et lorsque enfin Aegon se remettra, il conservera de lourdes séquelles de sa chute, entre défiguration et cicatrices profondes, sans oublier le traumatisme et un ego royal meurtri.

Qu’arrive-t-il au dragon Feux-du-Soleyl ?

À l’image de son dragonnier, Feux-du-Soleyl est lui aussi gravement blessé mais en vie : il souffre d’une plaie au cou et une de ses ailes est à moitié arrachée et brûlée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Un moment de bonheur“

En revanche, là où Aegon est transporté à Port-Réal, Feux-du-Soleyl est trop imposant pour avoir droit au même traitement. Il doit donc rester près de Repos-des-Freux pour guérir, des soldats montant la garde près de lui sur ordre de Criston Cole.

Le dragon survivra en dévorant les dépouilles des soldats tombés durant la bataille, puis du bétail. Ce n’est qu’à l’arrivée de Walys Mouton, seigneur de Viergétang, que le dragon trouvera la force de se relever pour de bon : la créature ripostera contre les hommes du seigneur alors qu’ils tenteront de l’abattre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Capable de voler à nouveau, Feux-du-Soleyl s’enfuira et disparaîtra. Il retrouvera Aegon à Peyredragon, après la chute de Port-Réal en 130 AC.

House of the Dragon a atteint la moitié de la saison 2 avec l’épisode 4 : pour ne rien rater de la suite de la série dérivée de Game of Thrones, vous pouvez consulter son calendrier de sortie.