Calendrier de tous les événements Pokémon Go à venir en juin 2022

La liste complète des événements du mois de juin 2022 sur Pokémon Go est connue. Voici tout ce que vous devez savoir.

Six ans après sa sortie, Pokémon Go a toujours une communauté très fidèle de joueurs du monde entier qui se connectent quotidiennement pour capturer chaque créature et se battre avec des amis en combat.

Lire aussi – Une mission douteuse dans Pokémon Go met mal à l’aise les joueurs

Une grande raison à cette fidélité réside dans les nombreux événements du jeu organisés par Niantic. De l’Heure vedette à la Journée Communauté en passant par des célébrations thématiques, près d’une dizaine d’events ont lieu chaque mois.

Advertisement

Pour ne rien manquer de l’actualité Pokémon Go, vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur chaque événement majeur qui se déroulera pendant le mois de juin 2022 sur le jeu mobile.

Contenu

Saison GO

Le mois de juin 2022 est désormais placé sous la Saison GO. La célébration durera du mercredi 1er juin 2022 au mercredi 1er septembre 2022.

Après la Saison d’Alola qui tournait autour des Pokémon de la septième génération, la Saison GO promet de nombreuses surprises aux joueurs du monde entier avec des spécificités en fonction de l’hémisphère nord et sud !

Advertisement

Pokémon GO Fest (4 – 5 juin)

Le premier événement de ce nouveau mois concerne le Pokémon GO Fest 2022. Les Dresseurs pourront acheter un billet qui permettra de rencontrer de nombreuses espèces de Pokémon.

Les festivités se dérouleront sur deux jours avec comme événement final, une possible rencontre avec le Pokémon fabuleux Shaymin. Rien que ça !

Semaine Aventure (7 – 12 juin)

Le retour de la semaine Aventure mettre en lumière les Pokémon Fossiles et les types Roche. De quoi ajouter au jeu Ptyranidur et Amagara de la sixième génération ainsi que leur évolution Rexillius et Dragmara.

De nouveaux Shiny seront attendus comme Arkéapti ou Carapagos. Des Études de Terrain permettront aux joueurs d’obtenir de nombreux Pokémon Fossiles. Enfin, Zarbi F sera présent durant la semaine dans les Raids !

Advertisement

JCC Pokémon (16 – 30 juin)

L’univers du Jeu de Carte à collectionner Pokémon sera associé à celui de Pokémon GO pour un crossover inédit. Pikachu costumé sera l’une des vedettes de l’événement.

Le Pokémon Insecte et Eau de la septième génération Sovkipou, et son évolution Sarmuraï, débuteront sur le jeu mobile. Meltan Chromatique sera quant à lui de retour !

En parallèle, neuf défis de collection avec des récompenses seront à compléter. N’hésitez pas à aller faire un tour sur notre guide spécial pour l’événement JCC Pokémon.

Journée Communauté (25 juin)

La Journée Communauté du 25 juin mettra à l’honneur Solochi, le Pokémon Ténèbres et Dragon de la cinquième génération.

Advertisement

La Journée Communauté permet notamment à un Pokémon d’apparaître plus fréquemment dans la nature et avec une chance de Shiny accrue, le tout avec une Étude spéciale disponible dans la boutique.

Retrouvez tous les détails de l’événement sur notre article dédié en cliquant ici.

Heures vedettes de juin 2022

L’Heure vedette est une célébration hebdomadaire sur Pokémon où chaque mardi du mois un Pokémon est mis à l’honneur. Il bénéficiera d’un taux d’apparition amélioré ainsi qu’un bonus spécial doublé.

Chaque semaine un nouveau Pokémon est à l’affiche. N’hésitez pas à jeter un œil à notre article dédié pour ne rien manquer de cet événement majeur de Pokémon Go.

Advertisement

Méga Raids et Raids de juin 2022

Les Combats de Raid se produisent lorsqu’un Pokémon Boss prend le contrôle d’une Arène. Vaincre ces créatures rares permet au joueur de remporter des objets spéciaux ainsi qu’une chance de capturer le Pokémon à l’honneur.

Il y a toute une panoplie de Raid sur Pokémon Go allant de 1 à 3 et 5 étoiles. Les Méga-Raids complètent le dernier niveau de difficulté. Pour tout savoir sur ces événements, retrouvez notre guide complet en cliquant ici.

Phases d’études de juin 2022

La récompense des Phases d’études de juin 2022 n’est autre que Tic de type Acier.

Pour le débloquer, vous devrez récolter les sept tampons du carton des Phases d’Études et ainsi valider le défi. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être rencontrer sa variante Shiny sur Pokémon Go.

Ligue de Combat GO – juin 2022

La saison Interlude de la Ligue de Combat GO a commencé depuis le mardi 1er mars. Voici le planning des compétitions sur Pokémon Go en juin 2022 :

1er – 8 juin : Ligue Super + Ligue Super (Remix)

: Ligue Super + Ligue Super (Remix) 8 – 15 juin : Ligue Hyper + Coupe Attrape : édition Festival GO

: Ligue Hyper + Coupe Attrape : édition Festival GO 15 -22 juin : Ligue Master + Coupe Fossile

: Ligue Master + Coupe Fossile 22 – 29 juin : Ligue Super + Coupe Rétro

: Ligue Super + Coupe Rétro 29 juin – 6 juillet : Ligue Hyper + Coupe Kanto

Si vous souhaitez connaître les meilleures solutions pour constituer la meilleure équipe afin de faire bonne figure dans les compétitions, référez-vous à notre guide complet de la Ligue de Combat GO.

Lire aussi – Mimiqui bientôt sur Pokémon Go ? Un leak dévoile ses Capacités

Voilà, c’était tout le programme à venir sur le jeu mobile pour ce mois-ci. N’hésitez pas à retrouver nos autres guides Pokémon Go ci-dessous :

Programme Heures vedette | Calendrier des Raids | Études de Terrain et récompenses | Codes pour objets gratuits | Capturer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra | Battre les sbires Rocket