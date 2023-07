Guide des Épreuves PokéStop de Pokémon Go : Fonctionnement, récompenses…

Les Épreuves PokéStop sont une nouvelle fonctionnalité passionnante de Pokémon Go. Découvrez comment y participer, mais aussi comment gagner ces épreuves.

Les PokéStops ont toujours été une partie essentielle de l’expérience Pokémon Go, vous permettant de gagner des objets gratuits, de collecter des Pièces de Mordudor, de placer des leurres pour obtenir plus de rencontres sauvages, ou même de combattre les membres de la Team Go Rocket.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’une nouvelle fonctionnalité est venue apporter encore un peu plus d’intérêt au PokéStops : les Épreuves PokéStop ! Cette nouveauté a fait ses débuts en juillet 2023 dans le cadre de l’événement 7e anniversaire de Pokémon Go.

Grâce aux Épreuves PokéStop, vous pouvez inscrire vos Pokémon et gagner des récompenses si vos monstres cochent les critères demandés mieux que ceux des autres participants. Voyez ça comme un concours de beauté sauce Pokémon !

Dans cet article, nous allons détailler tout ce que vous devez savoir sur les Épreuves PokéStop, de la manière de les trouver jusqu’aux récompenses qu’ils peuvent vous faire remporter.

Sommaire

Niantic

Qu’est-ce qu’une Épreuve PokéStop dans Pokémon Go ?

Une Épreuve PokéStop est un nouveau type de compétition dans Pokémon Go qui vous permet de montrer vos meilleurs Pokémon dans le but de battre les autres dresseurs et de vous hisser au sommet du classement de ce PokéStop.

Lorsque vous tombez sur une Épreuve PokéStop, appuyez dessus pour découvrir quel Pokémon spécifique est autorisé à participer et quel est le critère de victoire de la compétition. Cela pourrait être quelque chose comme avoir le plus grand Carapuce ou le plus petit Salamèche.

L’espèce de Pokémon qui peut participer à une Épreuve change à chaque événement. Par exemple, pendant l’événement 7e anniversaire de Pokémon Go, vous ne pouviez faire participer que des Carapuce.

Les Épreuves PokéStop sont des activités ponctuelles, qui ne seront présentes que lors d’événements spécifiques. Ne vous attendez donc pas à en croiser quotidiennement lors de vos balades.

Comment trouver une Épreuve PokéStop dans Pokémon Go ?

Vous pouvez repérer les Épreuves PokéStop sur la carte de Pokémon Go, grâce au petit disque bleu flottant au-dessus des PokéStop concernés. Ces disques deviendront violets une fois que vous aurez inscrit un Pokémon à l’épreuve.

Les Épreuves PokéStop n’apparaissent que sur des PokéStop prédéfinis. Il se pourrait donc que vous ayez à vagabonder un peu plus loin que dans votre zone de jeu habituelle pour tomber sur une épreuve.

Les PokéStops qui accueillent les épreuves resteront les mêmes tout au long de chaque saison. Essayez donc de retenir les PokéStops auxquels vous devez vous rendre lorsque de nouvelles épreuves font leur apparition.

Comment gagner une Épreuve PokéStop dans Pokémon Go ?

Si vous cherchez à devenir le champion d’une Épreuve PokéStop, vous devrez faire attention à ce qui est jugé. Cela pourrait être l’entrée du Pokémon le plus grand ou du Pokémon le plus petit… ou peut-être même d’autres critères à l’avenir ?

Vous pouvez vérifier ce qu’une Épreuve PokéStop actuelle recherche en appuyant sur le PokéStop et en appuyant sur le bouton ‘Épreuve’. Vous pourrez alors voir le leader actuel au classement, les règles de l’Épreuve, et l’heure de fin de la compétition.

Chaque Pokémon éligible au concours affichera vous indiquera le nombre de ‘points’ qu’il vous ferait gagner si vous l’inscrivez. Pour gagner, vous avez donc tout intérêt à utiliser votre Pokémon dont le score est le plus élevé.

La bonne nouvelle est que le Pokémon demandé lors d’une Épreuve sera toujours disponible à rencontrer pendant l’événement en cours. Cela signifie que vous pouvez passer du temps à attraper un Pokémon qui correspond aux critères de l’Épreuve si vous n’en avez pas déjà un.

Notez également qu’il est possible de changer de Pokémon participant à tout moment tant que l’Épruve est en cours. De plus, vous pouvez changer de Pokémon à distance.

Récompenses des Épreuves PokéStop dans Pokémon Go

Une fois qu’une Épreuve PokéStop se termine, tous les dresseurs ayant participé reçoivent une récompense.

Niantic

Les perdants recevront de petits cadeaux comme la Poussière d’étoile et des PX.

Les trois joueurs sur le podium auront quant à eux droit à des récompenses plus alléchantes : Incubateurs, Morceaux d’étoile… et même une médaille pour le grand gagnant !

Les récompenses peuvent être récupérées directement via le PokéStop ayant accueilli l’épreuve, ou via l’onglet Aujourd’hui du menu.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les Épreuves PokéStop ! Découvrez d’autres guides Pokémon Go ci-dessous :

