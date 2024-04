Miamiasme a offert la meilleure Heure Vedette de Pokémon Go à ce jour

The Pokémon Company

Le petit Pokémon poubelle sans prétention a réussi à mettre en valeur tout ce qu’il y a de bon dans les heures de vedette de Pokémon Go, et nous avons besoin de voir plus de cela à l’avenir.

Dans le monde de Pokémon Go, l’humble Heure Vedette est un peu comme le vilain petit cousin du glorieux Journée Communauté. L’Heure de Vedette ne dure que (vous l’avez deviné) une heure, au lieu de plusieurs heures tout au long de la journée, et elle n’indique généralement pas non plus une augmentation des chances de trouver des Pokémon shiny.

Au lieu de la grande célébration mensuelle que la Journée Communauté est devenue, l’Heure Vedette est juste une bonne occasion de se promener pendant une heure, et peut-être de profiter de bonus occasionnels, tels que le double de bonbons pour les captures, le double d’XP, ou divers autres récompenses.

Parce qu’elle n’est généralement pas aussi riche en événements, et qu’elle implique aussi normalement des choix de Pokémon moins populaires, l’Heure Vedette est facile à ignorer complètement. Mais, la plus récente a montré aux joueurs exactement ce que l’événement pourrait et devrait offrir, avec peut-être la meilleure jusqu’à présent.

N’oubliez pas de ramasser votre Miamiasme

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, c’est actuellement la Semaine Environnement dans Pokémon Go, une célébration annuelle qui coïncide avec le Jour de la Terre. Cette année, il s’agit de Pokémon qui représentent notre relation avec le monde naturel, comme Apitrini (sauvez les abeilles), Rototaupe (euh, arrêtez la fracturation ?), et le magnifique bébé poubelle Miamiasme.

Bien que j’adore Miamiasme, ce n’est pas un Pokémon très populaire dans la communauté, mais ce n’est pas le but de l’Heure Vedette, c’est ce pour quoi la Journée Communauté est faite. Au lieu de cela, Miamiasme a permis à Niantic et à The Pokémon Company de donner aux joueurs une tâche vraiment amusante qui incarne parfaitement les thèmes de la saison.

Pendant une heure entière durant la semaine environnement, les joueurs du monde entier se promenaient et ramassaient des Miamiasmes. Vous rendez-vous compte à quel point c’est charmant ? Nous ramassions tous des déchets et obtenions un Pokémon mignon en même temps.

Même les fans de Pokémon étaient heureux de l’événement, et de son impressionnante synergie. Un fan a posté sur Reddit pour dire à quel point cette Heure Vedette était géniale, disant : « C’était amusant, c’était dans le thème et je souhaite que plus d’événements soient aussi cohérents ».

Évidemment, tous les mardis ne sont pas des jours spéciaux, mais nous pouvons certainement faire preuve de créativité à ce sujet. L’Heure Vedette tombe un jour de la Saint-Patrick ? Faisons attraper à tout le monde des Séléroc ou des Séviper. Le Mardi Gras tombe définitivement un mardi, alors peut-être que c’est ainsi que nous devrions dévoiler Chamallow et Chamalot ?

Ça ne doit pas toujours être aussi évident, mais il a été vraiment amusant de voir Niantic donner un peu plus de réflexion à l’Heure Vedette, et la communauté semble être d’accord. Espérons que Miamiasme ne soit que le début d’une belle série.

