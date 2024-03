Des joueurs Pokémon Go déçus par Niantic pour avoir rendu Pikachu inintéressant

The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go ont critiqué Niantic après en avoir eu assez que les développeurs rendent Pikachu inintéressant à capturer dans le jeu.

Pikachu, sans surprise pour personne, figure dans Pokémon Go depuis le début. Cependant, la communauté en a de plus en plus assez de voir le monstre de poche emblématique, beaucoup évitant même complètement de le capturer.

Le joueur de Pokémon Go, TheLastStoryTold, s’est plaint : “Non Niantic, je ne veux pas d’un autre Pikachu avec un autre chapeau. Honnêtement, Niantic a rendu Pikachu le Pokémon le plus insipide pour moi. Je n’en capture même plus un quand j’en vois.”

Pikachu perd de son charme dans Pokémon Go, les joueurs blâment Niantic

Ce commentaire principal soulignait qu’ils “ne peuvent même pas évoluer”, comme un autre dresseur a répondu : “C’est le plus grand crime. Raichu est mon favori donc j’aime collectionner les Pikachu à chapeau quand ils peuvent réellement évoluer !”

Un autre a ajouté : “Une fois de temps en temps, ils le peuvent. J’ai 16 types différents de Pikachu d’événement dans mon Pokédex, et 4 types de Raichu d’événement. Mais oui, c’est tellement agaçant.” Un autre a déclaré que le “Détective d’octobre dernier était cool parce qu’il pouvait, mais au-delà de ça, je ne pense pas en avoir eu depuis.”

Plusieurs se sont moqués de Niantic, “Et un Pikachu avec un chapeau.. sur sa queue ? Vas-y Niantic, celui-là, je te le donne.” Un dresseur a simplement résumé le problème en déclarant : “Les Pokémon à chapeau sont en général ennuyeux. Ils ne peuvent pas être envoyés à Home, la plupart ne peuvent pas évoluer, et la plupart n’ont pas l’air bien.”

Certains dresseurs ont admis qu’ils “aimaient vraiment le Pikachu Capitaine” et d’autres variations de Pika, mais globalement, les joueurs ont demandé aux développeurs d’ajouter de nouveaux et meilleurs costumes pour différents Pokémon. “La plupart des Pokémon costumés qui ne sont pas des Pikachu sont des Pokémon aléatoires avec des couronnes de fleurs et c’est ennuyeux,” a dit l’un.

Divers dresseurs ont proposé leurs suggestions qu’ils aimeraient voir. Celles-ci incluaient des suggestions populaires comme “Chenipan avec un chapeau de cowboy”, “Pichu aux oreilles pointues”, “Abo avec une écharpe ridicule”, “Hélionceau avec un masque de Némélios”, “Insolourdo avec une cape”, et bien plus encore.