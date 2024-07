Un dresseur de Pokémon Go affirme avoir “terminé le jeu”, la communauté est mitigée

Les Hundos sont rares dans Pokémon Go et très convoités parmi la communauté, en particulier lorsqu’il s’agit de créatures puissantes. Après tout, qui ne voudrait pas d’un Pokémon avec des statistiques maximales pour combattre dans les Arènes ou en PvP ?

Alors, combinez cela avec un Pokémon Chanceux, qui se trouve être votre meilleur ami, et qui est aussi un Monaflèmit complètement maximisé, et vous comprendrez pourquoi un joueur était convaincu d’avoir “terminé le jeu” avec cette victoire épique.

Comme beaucoup le savent, Monaflèmit est un Pokémon assez tanky, ayant souvent une quantité considérable de santé et infligeant suffisamment de dégâts pour être assez frustrant dans les Arènes. Cependant, il n’est pas très fort en PvP, ce qui laisse de nombreux fans se demander pourquoi le joueur a même décidé de le maximiser entièrement.

“J’en ai un de 2017 et un autre de 2018. Ils sont toujours aux niveaux auxquels je les ai capturés (33 et 35) parce que je ne veux pas que des Pokémon aussi inutiles soient mes plus hauts PC,” a commenté un utilisateur, qualifiant Monaflèmit d'”inutile” et s’interrogeant sur les raisons pour lesquelles le joueur l’a maximisé.

D’autres ont rapidement souligné que ce n’était pas exactement une capture fantastique, mais plutôt un échange chanceux : “Ok, donc, il ne l’a pas attrapé dans la nature… on ne peut pas attraper un Pokémon Chanceux. J’ai moi-même obtenu 3 hundos grâce aux échanges. Ce n’est vraiment pas si impressionnant.”

Un fan a même évoqué une compétence plus difficile et plus impressionnante dans Pokémon Go, plaisantant que se vanter de ce Monaflèmit était “insensé” et que le joueur devait “faire des lancers excellents sur Nosferapti, puis ils pourraient parler d’avoir terminé le jeu.”

Tous les fans n’étaient cependant pas aussi peu impressionnés, beaucoup plaisantant que l’auteur devait “l’utiliser en Ligue Master juste pour gâcher la journée de quelqu’un qui utilise Giratina.”

Certains ont même offert de l’argent pour obtenir le Pokémon : “Je te donne 1 $ pour transférer ce bad boy.” Un autre a expliqué que cette chance avec Monaflèmit était “sur ma liste de choses à faire avant de mourir.”

“Il a gagné, nous pouvons tous arrêter de jouer maintenant,” a plaisanté un autre membre de la communauté.

Que le joueur ait réellement “terminé” le jeu est certainement discutable, mais la plus grande réussite d’un dresseur Pokémon est entièrement personnelle et doit indéniablement être célébrée, surtout lorsqu’il s’agit d’un Hundo chanceux.