L’amélioration du système de Copains de Pokémon Go crée la controverse

La nouvelle mise à jour de Pokémon Go déplace le bouton pour faire évoluer votre copain tout en bas de l’écran, mais la communauté est divisée quant à cette nouveauté.

Avec toutes les tâches d’Étude ponctuelle et les différents événements, Niantic apporte également plusieurs mises à jour visant à améliorer la qualité de vie pour rendre l’expérience de capture de Pokémon meilleure pour ses joueurs.

Maintenant que le bouton pour faire évoluer vos copains a été déplacé plus bas, de nombreux joueurs se sont exprimés sur le Reddit de Pokémon Go pour partager soit leur amour pour la nouvelle fonctionnalité, soit révéler leurs frustrations.

Certains joueurs trouvent la mise à jour « sympa » et pensent que c’est une « bonne mise à jour de qualité de vie » pour le jeu, surtout parce qu’elle « montre les progrès d’aventure pour les évolutions de quêtes », ce qui peut grandement aider les joueurs en pleine progression.

La plupart des fans sont heureux que Niantic ait effectué ce changement et veulent que les développeurs apportent ensuite un « verrouillage pour les Pokémon Obscurs et les Power-Up ». Plusieurs autres sont d’accord et ont dit : « Celui pour les obscurs est indispensable… je ne sais pas combien de fois j’ai failli purifier mes Pokémon Obscurs par erreur lol. »

L’autre moitié de la communauté avait une opinion différente, demandant, « Attendez, pourquoi est-ce bien ? » Un autre a exprimé une frustration similaire : « Je ne veux pas faire évoluer mes copains par accident, tout comme je ne veux pas les purifier par accident. »

Ils pensent que c’est un bon concept, mais le placer juste « à côté du bouton Échanger le Copain, c’est chercher les problèmes. »

Ils sont également conscients que « un mauvais clic et les copains de la Ligue de Combat GO peuvent être évolués par accident, ou des Pokémon que vous retardez pour faire évoluer dans le futur, ou même perdre de la Méga-Énergie. » « Il est aussi plus difficile de changer de copains maintenant puisque l’option d’échange est placée plus bas », ont-ils continué.

Il reste à voir comment Niantic répondra aux retours et seul le temps dira s’ils apporteront d’autres changements au bouton Évoluer dans Pokémon Go ou non.