Les joueurs de Pokémon Go partagent leurs astuces pour simplifier les Combats

Le système de combat de Pokémon Go est un point de discorde parmi les fans. La Ligue de Combat de Pokémon Go peut offrir de superbes objets en jeu à ceux qui s’en sortent bien, mais les mécaniques de combat ne sont pas aussi approfondies que celles des jeux principaux.

Dans Pokémon Go, les mécaniques profondes des jeux principaux ont été simplifiées, avec seulement trois Pokémon par match et deux attaques par créature. Le fait que taper sur l’écran soit important indique pourquoi les joueurs les plus assidus ne sont pas aussi fans des combats dans le jeu mobile.

Pour ceux qui veulent simplement traverser les combats le plus rapidement possible, il y a quelques astuces et conseils que vous pouvez utiliser pour préparer votre équipe et assurer votre meilleure chance de victoire.

Les conseils des fans de Pokémon Go pour passer le mode de combat JcJ

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a créé un fil de discussion expliquant pourquoi il n’aime pas les combats JcJ et comment il continue de perdre. D’autres utilisateurs ont saisi l’occasion pour offrir leurs perspectives sur comment l’auteur peut s’améliorer et les meilleures méthodes pour traverser rapidement les combats.

“Comment gagner facilement,” a suggéré un fan, “Prenez 3 Pokémon à 100 PC. Faites autre chose. Pendant que vous faites autre chose, commencez sporadiquement des combats. Ne vous en préoccupez pas. Les gens abandonneront, vous gagnerez. Parfois, si vous voyez une équipe à 10 PC, écrasez-la. Jusqu’à 68 victoires cette saison. J’ai essayé de gagner pour 5 d’entre elles.”

“Les bons joueurs comptent les attaques,” a écrit un autre joueur, “Ils changent juste avant que vous appuyiez sur votre attaque chargée. C’est pourquoi vous ne voulez généralement pas juste marteler le bouton d’attaque chargée, parce qu’un joueur qui connaît le compte des mouvements saura exactement quand votre prochaine attaque chargée arrive et peut changer en conséquence.”

“Une partie du problème est que c’est le début de la saison,” a dit un joueur, “Les bons joueurs avec des équipes méta n’ont pas eu le temps de monter hors des rangs moyens, donc vous en affrontez plus que vous n’en affronterez plus tard.”

“Actuellement, j’ai une assez bonne composition,” a mentionné un autre utilisateur, “Je commence avec un Pokémon avec une attaque chargée super rapide puisque la plupart des joueurs utiliseront leurs boucliers. Ensuite, je continue à les frapper. Les 2ème et 3ème Pokémon ont soit deux attaques chargées soit une majeure. Ça marche généralement.”

“Mais je lance aussi mes Pokémon à 100 PC là-bas et je “combat” juste. J’ai gagné pas mal de cette façon avec des gens qui abandonnent ou c’est un autre tanker que j’élimine.”

Vous pouvez jouer à Pokémon Go tous les jours sans jamais vous engager dans le système de combat, même si cela signifie manquer certains récompenses. Pour ceux qui veulent les avantages mais ne veulent pas fournir l’effort, vous pouvez toujours essayer de suivre les conseils des joueurs qui gagnent sans le tracas.

