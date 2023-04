Comment obtenir des bonbons rapidement dans Pokémon Go ? Liste des Pokémon 1 km

Choisir un Pokémon comme copain dans Pokémon Go permet de gagner des bonbons en marchant, ce qui peut donner un sacré coup de pouce pour augmenter la puissance des Pokémon ou les faire évoluer. Voici la liste complète des Pokémon avec le moins de distance de marche nécessaire pour gagner des bonbons.

Les joueurs de Pokémon Go peuvent désigner n’importe lequel de leurs Pokémon comme copain afin de gagner une tonne de récompenses à ses côtés. La récompense la plus importante étant le bonbon, que les dresseurs peuvent utiliser pour améliorer et faire évoluer leurs Pokémon.

Naturellement, selon le Pokémon choisi et de ce fait le bonbon convoité, certains dresseurs doivent parcourir de plus longues distances que d’autres pour gagner un seul bonbon. Il est donc toujours important de savoir quels Pokémon permettent de gagner des bonbons plus rapidement.

Niantic Il est possible de choisir un copain sur Pokémon Go depuis 2020.

En effet, si vous cherchez à augmenter la puissance de vos Pokémon ou à accomplir des tâches de recherche qui vous obligent à gagner des bonbons, miser sur des Pokémon qui n’ont besoin que de marcher 1 km pour obtenir un bonbon vous fera gagner un temps précieux.

Liste des Pokémon qui n’ont besoin de marcher que 1km pour obtenir des bonbons sur Pokémon Go

Les Pokémon suivants gagneront un bonbon pour chaque kilomètre parcouru :

Chenipan

Chrysacie r

r Papilusion

Aspicot

Coconfort

Dardagnan

Roucool

Roucoups

Roucarnag e

e Rattata

Rattatac

Piafabec

Rapasdepic

Pikachu

Raichu

Mélofée

Mélodelfe

Rondoudou

Grodoudou

Nosferapti

Nosferalto

Racaillou

Gravalanch

Grolem

Magicarpe

Léviator

Fouinette

Fouinar

Hoothoot

Noarfang

Coxy

Coxyclaqu e

e Mimigal

Migalos

Nostenfer

Pichu

Mélo

Toudoudou

Limagma

Volcaropod

Rémoraid

Octillery

Medhyèna

Grahyèna

Zigzaton

Linéon

Chenipotte

Armulys

Charmillon

Blindalys

Papinox

Nirondelle

Hélédelle

Arakdo

Maskadra

Chuchmur

Ramboum

Brouhabam

Galekid

Galegon

Galeking

Gloupti

Avaltout

Wailmer

Wailord

Spoink

Groret

Tylton

Altaria

Barloche

Barbicha

Étourmi

Étourvol

Étouraptor

Keunotor

Castorno

Crikzik

Mélokrik

Cheniti

Cheniselle

Papilord

Yanmega

Ratentif

Miradar

Ponchiot

Ponchien

Mastouffe

Chacripan

Léopardus

Poichigeon

Colombeau

Déflaisan

Chovsourir

Rhinolove

Larveyette

Couverdure

Manternel

Venipatte

Scobolide

Brutapode

Doudouvet

Farfaduvet

Chlorobule

Fragilady

Bargantua

Maracachi

Crabicoque

Crabaraque

Emolga

Anchwatt

Lampéroie

Ohmassacre

Sapereau

Excavarenne

Passerouge

Braisillon

Flambusard

Lépidonille

Pérégrain

Prismillon

Picassaut

Piclairon

Bazoucan

Manglouton

Argouste

Larvibule

Chrysapile

Lucanon

Bombydou

Rubombelle

Froussardine

Nounourson

Chelours

Sovkipou

Sarmuraï

Rongourmand

Rongrigou

Minisange

Bleuseille

Corvaillus

Larvadar

Coléodôme

Astronelle

Goupilou

Roublenard

Voltoutou

Fulgudog

Il n’y a pas de limite au nombre de bonbons que vous pouvez gagner avec votre copain en une journée, alors n’hésitez pas à faire le plein ! Cerise sur le gâteau, en jouant avec votre copain, vous augmenterez votre niveau d’amitié, ce qui vous permettra d’obtenir de nouveaux bonus et des récompenses.

En effet, avec un meilleur copain par exemple (4 cœurs), vous obtenez un Boost de PC qui rend votre copain bien plus puissant lors des Combats d’Arène, de Raid, Team GO Rocket ou de Dresseurs.

Si vous n’avez pas encore choisi de copain dans Pokémon Go, voici la marche à suivre :

Ouvrez l’application Pokémon Go.

Appuyez sur le visage de votre avatar.

Dans l’onglet “Moi”, appuyez sur l’icône “Copain” (celle avec deux visages souriants).

Choisissez un Pokémon.

Si vous avez déjà un copain, son visage apparaîtra à côté de votre avatar sur l’écran principal du jeu. Pour changer de copain, vous devez suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Pokémon Go.

Appuyez sur votre copain dans le coin inférieur gauche de l’écran principal.

Faites défiler l’écran jusqu’en bas et appuyez sur “Changer de copain”.

Choisissez un autre Pokémon.

Vous pouvez changer de copain jusqu’à 20 fois par jour si nécessaire.