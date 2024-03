Cette fonctionnalité controversée de Pokémon Go est inutile selon les joueurs

The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go ne peuvent pas toujours profiter de l’une des fonctionnalités les plus rares du jeu en raison d’un mécanisme incroyablement imparfait, plongeant ainsi la communauté dans un grand débat.

Les joueurs de Pokémon Go discutent actuellement du mécanisme des Amis Chanceux, et plusieurs notent que malgré le travail considérable nécessaire pour l’atteindre, le statut convoité “d’Ami Chanceux” est en fait assez inutile.

Le problème, tel que discuté par les utilisateurs sur le Reddit de Pokémon Go, est que vous ne pouvez échanger qu’avec des personnes localement.

Le dilemme des joueurs en ligne face à une fonctionnalité défaillante de Pokémon Go

Cela signifie que si votre liste d’amis est principalement composée de personnes en ligne, vous ne pourrez alors jamais bénéficier d’être Amis Chanceux, car vous ne pouvez pas échanger.

« S’ils n’ajoutent pas l’échange global pour un usage normal, ils devraient au moins le faire lorsqu’on est amis chanceux, » a suggéré un joueur, tandis qu’un autre a dit, « Cela semble être une bonne option. Vous obtenez un ami chanceux, vous pouvez faire un échange mondial avec eux. Le “délai de récupération” pourrait être de 30 jours, donc vous ne pouvez obtenir l’échange chanceux qu’une fois par mois. »

« J’ai des dizaines d’amis chanceux avec des personnes que j’ai rencontrées et avec qui j’ai joué dans la vraie vie, mais je ne les reverrai jamais, » se lamente un joueur, « Cela semble définitivement imparfait. Je les garde seulement comme amis au cas où, dans 5 ans, je les croise de nouveau par hasard quelque part à LA. »

« J’ai le même problème, » a écrit un autre utilisateur, « Et comme pour me narguer, je dois faire 28 échanges chanceux de plus pour monter de niveau. Chaque fois que je regarde ma liste d’amis, je dois faire défiler tous ces amis chanceux avec qui je ne pourrai jamais échanger. »

Même les personnes qui jouent à Pokémon Go tous les jours ont une petite chance de devenir l’Ami Chanceux de quelqu’un. D’abord, vous devez devenir Meilleurs Amis en interagissant beaucoup avec quelqu’un de votre liste d’amis, puis il y a une chance minuscule qu’envoyer un cadeau, échanger ou combattre vous rende Amis Chanceux.

Un énorme avantage de devenir Ami Chanceux est que le prochain Pokémon que vous échangerez aura le trait Chanceux. Cela signifie que les prix en Poussières Étoiles sont réduits lors de la montée en puissance de ce Pokémon et lui confèrent de hauts IV.

Il est dommage que Pokémon Go manque encore d’un véritable mécanisme d’échange en ligne, surtout que cela a été une partie centrale de la série principale depuis l’ère de la Nintendo DS.

Jusqu’à ce qu’une telle fonctionnalité arrive, les joueurs doivent donc compter sur des amis locaux et espérer avoir de la chance pour bénéficier des Pokémon chanceux.