Un défi de Pokémon Go critiqué pour être “frustrant” à terminer

The Pokémon Company

Le dernier Défi de Collection de Pokémon Go devient de plus en plus “frustrant” pour les joueurs en raison de problèmes majeurs concernant l’apparition des Pokémon requis pour compléter la tâche.

Une partie du plaisir de Pokémon Go réside dans la réalisation des défis en jeu créés par le développeur Niantic, dont beaucoup offrent des récompenses et des objets rares aux joueurs.

Cela dit, le dernier Défi de Collection du jeu provoque une “frustration” croissante parmi les joueurs en raison de la difficulté qu’ils rencontrent à le compléter.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Défi de Collection en question, qui fait partie de l’événement Les Merveilles de l’Ultra-Dimension de Pokémon Go, exige que les dresseurs attrapent trois Pokémon rares de type Dragon : Drakkarmin, Solochi et Draby.

Ceux qui parviennent à compléter le défi ont alors la chance d’obtenir un Vorastérie shiny, un Pokémon rare de type eau/poison.

Bien que ces Pokémon apparaissent dans des Raids à 3 étoiles, les joueurs signalent qu’ils ont toujours du mal à les trouver et à les attraper, certains qualifiant même le défi de “mythe” compte tenu de leurs difficultés à le terminer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un joueur de Pokémon Go s’est exprimé sur Reddit pour partager à quel point il était difficile de compléter le défi, expliquant qu’il “vérifie les raids locaux toutes les 30 minutes depuis les 3,5 derniers jours et n’a pas vu un seul Solochi. Je suis convaincu qu’ils sont soit fictifs, soit verrouillés par région. Et oui, je suis physiquement allé dans des zones peuplées pour les chercher. Rien du tout.”

Bien que de nombreux joueurs de Pokémon Go partagent ce sentiment, il semble que ce ne soit pas qu’un seul Pokémon qui pose problème. Plusieurs rapports expliquent que certains joueurs ont des difficultés avec les trois Pokémon Dragon qu’ils doivent attraper.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Pour moi, c’est Drakkarmin. Je n’en ai jamais vu un auparavant et je ne l’ai pas vu dans les raids depuis le début des défis”, a admis un autre dresseur.

Un troisième joueur a également déclaré qu’il avait trouvé “beaucoup de Solochi” mais qu’il “ne pouvait pas trouver un seul Draby”.

Avec la fin de l’événement prévue pour le 28 mai 2024, les joueurs de Pokémon Go risquent de ne pas avoir suffisamment de temps pour compléter le défi de collection.

Cependant, il y a toujours les événements de juin à venir, notamment la saison Shared Skies qui marque le retour de l’un des Pokémon les plus puissants en attaque du jeu : Méga-Rayquaza.

L’article continue après la publicité