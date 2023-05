Comment obtenir Tokopisco dans Pokémon Go ?

Le Pokémon Légendaire d’Alola, Tokopisco, est de retour dans les Raids 5 étoiles de Pokémon Go, offrant aux joueurs une nouvelle chance de l’ajouter à leur Pokédex, mais ce ne sera pas une mince affaire. Pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut être bien préparés et savoir dans quoi on met les pieds.

Pour le plus grand plaisir des dresseurs, la rotation des Raids 5 étoiles a ramené Tokopisco dans Pokémon Go pour quelques semaines. Avec un tel enjeu, les joueurs ne vont pas laisser passer leur chance et tout tenter pour capturer ce Pokémon Légendaire de la septième génération comme ils l’ont fait avec les autres Légendaires d’Alola pendant la saison Rising Heroes.

Cependant le Pokémon de type Eau et fée ne va pas se laisser faire, pour être sûr d’en ressortir en un seul morceau mieux vaut entrer dans l’arène en ayant bien réfléchi à l’équipe à aligner.

La seule façon d’obtenir Tokopisco dans Pokémon Go est de le vaincre dans son Raid 5 étoiles et de le capturer ensuite. C’est une occasion en or pour les joueurs qui n’étaient pas présents lorsque Tokopisco a fait ses débuts dans le jeu mobile.

Niantic Les Raids 5 étoiles de Tokopisco ont lieu du 9 mai au 24 mai dans Pokémon Go.

Certains Pokémon légendaires reviennent dans le jeu après un certain temps avec des défis plus faciles ou des événements spéciaux. La rotation des Raids 5 étoiles semble ramener les Pokémon Légendaires au moins une fois par an pour que les joueurs puissent compléter leur Pokédex.

Tokopisco peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

La variante Shiny de Tokopisco est disponible dans Pokémon Go. À vrai dire, Tokopisco Shiny fait ses débuts dans Pokémon Go cette semaine avec la saison Rising Heroes.

Comme d’habitude, son taux d’apparition est très faible, il faudra participer à de nombreux raids pour tenter d’en capturer un.

Toutes les faiblesses de Tokopisco et les meilleurs counters

Tokopisco est un Pokémon de type Eau et Fée, ce qui signifie qu’il est faible contre les attaques de type Poison, Plante et Électrique. D’autre part, sa combinaison de types le rend résistant aux attaques de type Combat, Insecte, Feu, Eau, Glace, Ténèbres et Dragon.

Il est recommandé de se lancer dans ce raid 5 étoiles avec au moins quatre dresseurs de haut niveau, mais il peut également être réalisable avec un groupe de 7 à 10 joueurs de niveau inférieur, à condition de miser sur les bons counters.

Il est important de noter que la liste des attaques de Tokopisco peut inclure des attaques de type Normal, Fée, Eau et Glace, il faut donc éviter d’amener des Pokémon faibles contre ces catégories, comme les Pokémon de type Plante.

En tenant compte de tous les facteurs, les meilleurs Pokémon pour tirer son épingle du jeu au cours de ce Raid incluent Méga-Dardargnan, Raikou, Élekable, Roserade, Magnézone, Tokotoro, Électhor, Luxray ou encore Lucanon.