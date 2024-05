Les Raids répétitifs de la nouvelle saison de Pokémon Go divisent fortement les joueurs

The Pokémon Company

La prochaine saison de Pokémon Go, Sous un même ciel, propose plusieurs cibles de raid répétées, ce qui a divisé les joueurs entre ceux qui veulent du nouveau contenu et ceux qui ont raté ces Pokémon la première fois.

Le 28 mai 2024, le développeur Niantic a annoncé que la prochaine saison de Pokémon Go s’appellerait Sous un même ciel. Lors de cette annonce, certains contenus ont été dévoilés, y compris les différents Raids qui attendent les joueurs au fil des prochaines semaines.

Cependant, certains dresseurs ont remarqué que de nombreux raids proposaient les mêmes Pokémon que ceux disponibles lors de la saison précédente, Monde Merveilleux.

Niantic Dans certains mois, les trios légendaires sont souvent à l’affiche des Raids 5 étoiles.

Un post sur le subreddit de Pokémon Go a lancé la discussion après qu’un fan ait ait questionné : “Qui d’autre est déçu par les raids à venir ?”

Une partie de la communauté a exprimé sa déception quant à la sélection, surtout que beaucoup avaient déjà vécu l’intégralité de Monde des Merveilles.

“Les Méga sont un énorme échec pour moi, nous les avons littéralement tous eus récemment,” a déclaré un dresseur.

D’autres ont noté que les Méga-évolutions répétées ne suivaient même pas le thème de Sous un même ciel.

“Je ne comprends pas pourquoi Léviator et Alakazam sont de nouveau en raids,” a dit un autre joueur. “Ils n’ont rien à voir avec le thème du vol lol. Ramenez au moins Altaria ou quelque chose d’autre.”

Beaucoup de cibles de raid ont un goût de déjà-vu dans la saison Sous un même ciel, comme Raikou Obscur, Méga-Alakazam et Méga-Léviator. Cependant, certains dresseurs ont défendu la sélection des raids, en particulier les nouveaux joueurs et les chasseurs de Shiny.

“Je suis assez content de voir la rotation des chiens légendaires revenir car je les chasse encore en Shiny,” a expliqué un dresseur.

Un joueur de retour a expliqué : “Je suis content de cela. En tant que joueur revenant juste, j’ai bien plus de 50 légendaires et variétés légendaires à attraper et à ajouter à mon Pokédex.”

Bien que certains dresseurs aient déjà certaines de ces cibles de raid, Sous un même ciel leur donnera une chance de capturer des versions Shiny ou des versions avec des PC plus élevés qu’ils n’ont probablement pas encore.

Bien qu’il serait agréable de voir toute une nouvelle série de cibles de Raid, espérons que les dresseurs pourront trouver quelque chose de nouveau à chasser dans la liste.

