Méga-Rayquaza continue de terrifier les joueurs occasionnels de Pokémon Go

The Pokémon Company

Avant même que Méga-Rayquaza ne revienne dans Pokémon Go le 29 juin, les joueurs avaient déjà exprimé leur mécontentement face à la décision de Niantic de verrouiller le Légendaire derrière les Raids Élites.

Contrairement aux variantes normales des Raids, les variantes Élites sont extrêmement limitées dans le temps, chacune ne dure que 45 minutes, et ne permettent que la participation en personne. Ces deux limitations ont empêché les Dresseurs vivant dans des zones rurales de pouvoir affronter le type Vol/Dragon.

Les joueurs occasionnels, qui étaient autrement disposés ou capables de se lancer, ont néanmoins rencontré une série d’autres problèmes. Partageant leurs frustrations sur Reddit, un joueur a déploré : « En tant que joueur occasionnel, je suis très déçu de la façon dont cet événement a été organisé. »

« Au lieu du format habituel des journées de raids, il y avait quatre créneaux horaires différents sur une durée de 45 minutes, sans moyen évident pour un joueur occasionnel de savoir quels œufs dans les environs étaient pour quel créneau », a continué la plainte.

Affirmant que le joueur moyen ne connaît pas la distinction entre les Raids normaux et Élites, cela constituait un autre point de frustration, tout comme l’obligation d’utiliser l’application de recherche de groupes dédiée de Niantic, Campfire, pour trouver d’autres joueurs souhaitant battre Rayquaza.

« Le joueur moyen/occasionnel de Pokémon Go ne sait même pas ce qu’est une Arène Élite, alors pourquoi ne pas en faire toutes les Arènes comme on en a l’habitude ? Rien à propos de Campfire ne change le fait que l’expérience du Raid Rayquaza était terrible et pas conviviale pour l’utilisateur moyen occasionnel. »

Des réponses sont venues à la défense de l’auteur du post original, comme une réponse qui affirmait que même les Dresseurs expérimentés ont trouvé l’ensemble de l’affaire exaspérante.

« En tant que personne ayant organisé un emploi du temps pour un groupe qui a reçu bien plus de 100 RSVPs sur Campfire, je peux dire que c’était une galère pour de nombreux joueurs dévoués également. Les complications supplémentaires liées à la manière dont cela fonctionne nécessitent beaucoup plus d’explications pour le groupe que vous organisez. »

D’autres étaient tout aussi empathiques. « Cet événement nécessitait l’application Campfire à l’avance, pour que votre communauté puisse planifier correctement. Le manque de communication et de clarté de la part de Niantic est tout simplement déroutant », a déclaré un autre.

Ce dernier débat s’ajoute à une longue liste de plaintes concernant l’événement Méga-Rayquaza de Pokémon Go. Reste à voir si ce mécontentement entraînera une révision par Niantic du fonctionnement des Raids Élites.