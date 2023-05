Les Raids obscurs arrivent sur Pokémon Go : Date, fonctionnement…

Les Raids Obscurs de Pokémon Go donnent aux Dresseurs la possibilité de combattre et d’attraper des Pokémon Obscurs dans des Raids spéciaux – mais comment fonctionnent-ils ?

Les combats de Raid sont l’une des parties les plus excitantes de Pokémon Go, surtout qu’ils sont le principal moyen de capturer des Pokémon Légendaires. Néanmoins, les Raids s’apprêtent à connaître un grand bouleversement avec l’arrivée des combats de Raid Obscurs.

Avec les membres de la Team Go Rocket qui prennent le contrôle des Arènes du monde entier, les Dresseurs pourront combattre (et espérons-le attraper !) de puissants Pokémon Obscurs dans des Raids pour la première fois dans l’histoire de Pokémon Go.

Ces Raids Obscurs ne resteront disponibles que pour une durée limitée, et ils seront plus difficiles à vaincre que les boss de Raid traditionnels, nous avons donc rassemblé toutes les informations dont vous avez besoin pour participer ci-dessous.

Sommaire

Les Raids Obscurs feront leur première apparition dans Pokémon Go lors de l’événement Ombres croissantes, qui commence le lundi 22 mai 2022, à 10h, heure locale.

Ils seront disponibles dans le jeu jusqu’à la fin de cet événement, le dimanche 28 mai 2023, à 20h, heure locale.

Comment fonctionnent les Raids Obscurs dans Pokémon Go ?

Les Raids Obscurs sont très similaires aux combats de Raid réguliers, mais ils n’apparaîtront que lors d’événements spéciaux. La principale différence est qu’ils mettent en vedette des Pokémon Obscurs, qui sont des Pokémon capturés par la Team Go Rocket et qui sont plus forts qui profitent de stats augmentées.

Niantic

Les boss de Raid Obscurs deviendront enragés au fur et à mesure que vous les combattrez, augmentant ainsi leur attaque et leur défense. Cela les rend plus difficiles à abattre que les boss de Raid réguliers, il est donc encore plus important de s’associer à d’autres Dresseurs et de venir préparé avec une solide équipe spécialement pensée pour contrer le boss.

Il est possible de purifier un Pokémon Obscur enragé en utilisant des Gemmes de Purification. Il s’agit d’un nouveau type d’objet qui peut être fabriqué à partir de Fragments Obscurs. Comment obtenir ces Fragments Obscurs ? La bonne nouvelle, c’est qu’ils seront lâchés par les membres de la Team Go Rocket lorsque vous les vaincrez.

Niantic

Une fois que vous aurez rassemblé suffisamment de Fragments Obscurs, vous pourrez assembler une Gemme Purifiée. Lorsque vous utilisez ces dernières contre un boss de Raid Obscur, son attaque et sa défense seront temporairement réduites – et si votre équipe utilise suffisamment de Gemmes Purifiées ensemble, il reviendra à son état non enragé.

Il est important de noter que vous ne pouvez pas participer aux Raids Obscurs avec un Passe de Raid à distance, vous devrez donc vous rendre à l’Arène qui héberge le Raid Obscur et utiliser un Passe de Raid classique pour y participer.

Qu’est-ce que les Pokémon Obscurs dans Pokémon Go ?

Niantic

Les Pokémon Obscurs sont décrits comme des créatures qui ont été capturées par la Team Go Rocket et rendues plus fortes par des “moyens non naturels”.

La principale différence avec les Pokémon Obscurs est qu’ils infligeront plus de dégâts avec leurs Attaques Rapides et leurs Attaques Chargées, mais ils subiront également plus de dégâts de la part des autres Pokémon. Cela signifie qu’il y a une sorte de compromis, mais cette augmentation des dégâts peut les rendre utiles dans les Combats PvP.

Il est également possible de Purifier un Pokémon Obscur que vous avez attrapé en utilisant une combinaison de Poussière d’Étoiles et de Bonbons. Cela améliorera leurs valeurs d’IV lors de l’évaluation et réduira la quantité de Bonbons nécessaires pour le recharger, le faire évoluer, ou apprendre une nouvelle attaque.

Il n’était auparavant possible de rencontrer des Pokémon Obscurs qu’en vainquant un sbire ou un Leader de la Team Go Rocket. L’introduction des Raids Obscurs a donné aux joueurs encore plus de façons de les attraper.

