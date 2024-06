Le programme chargé de juillet dans Pokémon Go enthousiasme les fans

En prévision de juillet 2024, Pokémon Go a un programme impressionnant qui devrait offrir aux joueurs de nombreuses activités, à la grande satisfaction de la communauté.

Le programme complet de Pokémon Go pour juillet a été révélé, et il semble vraiment impressionnant. Le mois à venir offrira aux dresseurs beaucoup à faire, avec l’introduction de nouveaux Pokémon et le retour de nombreux favoris des fans, comme résumé dans une infographie détaillée créée par le graphiste G47IX.

Tout au long du mois, les joueurs de Pokémon Go auront l’occasion de capturer des Ultra-Chimères, Necrozma Crinière du Couchant et Necrozma Ailes de l’Aurore, Artikodin, Boréas, Entei obscur, Méga-Laggron et Méga-Galeking dans les Raids. De plus, certains Ultra Déblocages non spécifiés sont listés, laissant entendre qu’il y a encore plus à venir.

En dehors des Raids, la Recherche Spéciale de Marshadow sera disponible, et cinq Heures Vedettes sont prévues pour Pikachu, Obalie, Opermine, Taupiqueur et Togedemaru. Cela s’ajoute aux événements du jeu tels que Paradis Aquatique, Arrivée de l’Ultra-Dimension, Pokémon Go Fest 2024 et la Journée Communauté Anchwatt.

Ce programme impressionnant a été bien accueilli par les fans, avec un joueur commentant sur Reddit, « Quel mois bien rempli, super excité de m’y mettre à fond », tandis qu’un autre dresseur a dit qu’il prévoyait de faire « un max de raids necro à distance illimités », qui n’auront pas la limite quotidienne habituelle de cinq raids à distance par jour pendant le Go Fest.

Il y avait autant d’excitation pour ce qui n’a pas été révélé, avec un utilisateur théorisant, « Méga-Lucario/Métalosse enfin ?? (Déblocage #2) », en réponse au mystérieux Ultra Déblocage « Force de l’Acier ».

Quelque chose de notable à propos des Raids confirmés pour juillet est que beaucoup d’entre eux sont réalisables en solo. Une autre infographie partagée sur r/TheSilphRoad a listé dix Raids réalisables en solo en juillet, incluant Engloutyran, Mouscoto, et même Necrozma Ailes de l’Aurore.

Dix Raids réalisables en solo dans le même mois, c’est beaucoup pour Pokémon Go, et le créateur de l’infographie a admis qu’il a dû reformater l’infographie pour tout faire tenir.

Enchanté par cela, un fan a exprimé, « Je suis ravi du nombre de boss de raid réalisables en solo, surtout que l’un des plus faciles et des plus utiles, Laggron (enfin !) est inclus. »

Un autre dresseur également enthousiaste a commenté, « J’ai lentement perdu la motivation de jouer, mais les raids solo 4/5* réussissent toujours à me ramener. J’espère enfin obtenir une bonne poignée de Katagami », le ‘4/5’ faisant référence à la difficulté en étoiles montrant à quel point chaque Raid est difficile à réaliser en solo.

Avant que le programme chargé de juillet ne commence, préparez-vous pour Méga-Rayquaza le 29 juin, car le Pokémon Cieux sera présenté dans les Raids Élites.

