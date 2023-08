Comment obtenir Bébécaille sur Pokémon Go : Capture, évolution, shiny…

Bébécaille est l’une des espèces les plus rares sur Pokémon Go et de nombreux joueurs n’ont pas encore réussi à attraper ce Pokémon Dragon. Voici tout ce que vous devez savoir pour obtenir Bébécaille, Écaïd et Ékaïser.

Bébécaille est un Pokémon Dragon et fait partie de la lignée des Pseudo-Légendaires de la Génération 7. Cet adorable petit dragon évoluer en Écaïd puis en Ékaïser, un monstre surpuissant et le seul représentant du type Dragon/Combat avant l’arrivée de Koraidon.

Cependant, cette espèce est l’une des plus rares dans Pokémon Go, ce qui pousse les joueurs à se demander comment ils peuvent l’attraper pour compléter leur Pokédex.

Niantic

Vous pouvez obtenir Bébécaille dans Pokémon Go en le capturant à l’état sauvage ou en le faisant éclore depuis un Œuf 10 km.

Bien que Bébécaille soit extrêmement rare, les joueurs ont plus de chances de le rencontrer pendant les conditions météo venteuses dans Pokémon Go. Nous recommandons également de placer les Œufs de 10 km dans des Super Incubateurs pour les faire éclore rapidement et augmenter vos chances d’obtenir un Bébécaille dans le jeu.

De plus, il convient de noter que Bébécaille était la récompense finale de l’Étude ponctuelle gratuite lors de l’événement Marécage Toxique. Vous pouvez donc également obtenir cette espèce en échangeant avec d’autres joueurs qui possèdent un Bébécaille supplémentaire issu de cette Étude.

Comment faire évoluer Bébécaille dans Pokémon Go

Bébécaille évolue en Écaïd avec 25 Bonbons, puis Écaïd évolue en Ékaïser avec 100 Bonbons dans Pokémon Go.

Comme Bébécaille est une apparition rare, accumuler autant de Bonbons peut s’avérer particulièrement laborieux. Pour cette raison, nous vous recommandons d’utiliser des Baies Nanana lorsque vous capturez un Bébécaille, afin d’obtenir des Bonbons supplémentaires.

Vous pouvez également faire de Bébécaille votre Copain, ce qui vous permettra de récupérer des Bonbons à mesure que vous vous occupez de lui.

Bébécaille peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Non, Bébécaille shiny n’est pas disponible dans Pokémon Go. Par extension, Écaïd et Ékaïser n’ont pas de forme chromatique non plus.

Étant donné qu’il s’agit d’une lignée Pseudo-Légendaire comme Solochi, Griknot et Mucuscule, nous nous attendons à ce que sa version chromatique fasse ses débuts lors du Go Fest 2024 ou avant. Cependant, cette supposition reste à prendre avec des pincettes.

