Un joueur de Pokémon Go capture un Pokémon rare qui défie les lois de la physique

The Pokémon Company

Alors que les Pokémon arrivent dans toutes les formes et tailles, un joueur de Pokémon Go a découvert un Pokémon rare avec un poids si inhabituel qu’il défie les lois de la physique.

Un joueur chanceux de Pokémon Go a trouvé un Pokémon incroyablement rare, avec une forme et une taille tellement étranges que beaucoup de joueurs pensent que cela devrait être impossible.

Le joueur de Pokémon Go, Ryanisreallame, a partagé sa trouvaille dans un post sur Reddit, montrant un Feuforêve XXS avec un poids affiché de 0 kg, accompagné du commentaire : « Apparemment, votre Pokémon peut réellement être totalement sans poids ».

Les nombreux Pokémon introduits au fil des années varient des grands colosses aux petites créatures, mais même avec de petits monstres de poche comme Statitik, Trousselin ou Théffroi, il ne devrait pas être possible pour un Pokémon de ne rien peser.

Certains joueurs sont impressionnés par ce minuscule Feuforêve et font de nombreuses blagues, avec un commentaire disant : « Lancez-le en l’air et vous ne le reverrez plus ».

Un autre ajoute : « Donnez-lui des bonbons, ce petit bébé a besoin de prendre du poids » avant qu’un autre utilisateur ne dise : « Édition Premium ULTRA Rare ! »

Les Pokémon peuvent être trouvés dans une plus grande variété de tailles grâce aux mises à jour récentes, comme le montre l’événement récent de Pokémon Go, Surprises de Taille.

Cependant, alors que les Épreuves de PokéStop demandent continuellement aux joueurs de déposer leurs plus grands Pokémon, il n’y a eu aucune allusion à des Épreuves pour les petits Pokémon dans le futur.

Clairement, cela serait génial pour des Pokémon, comme ce petit Feuforêve, comme le souligne un joueur de Pokémon Go, disant : « Sûrement que Niantic va bientôt lancer ces Epreuvespour les plus petits Pokémon… »

Avec des fans trouvant des bizarreries comme ce Feuforêve incroyablement sans poids, espérons qu’il ne faudra pas longtemps avant que nous puissions montrer nos adorables petites captures dans les Épreuves de Pokémon Go.