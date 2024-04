Comment obtenir Méga-Dracaufeu X dans Pokémon Go : Capture, shiny, évolution…

Les Méga-Évolutions ne sont pas seulement incroyablement puissantes, mais elles donnent également aux Pokémon de nouveaux designs et l’un des plus cool de toute la franchise est le Méga-Dracaufeu X. Voici donc comment ajouter cette puissance à votre équipe, ainsi que savoir s’il peut être shiny.

Les joueurs ont été stupéfaits lorsque le favori ultime de Kanto a reçu non pas une, mais deux Méga-Évolutions dans Pokémon X & Y, mais ce n’était pas tout, car Méga-Dracaufeu X a même reçu une combinaison de types différente qui a changé la méta de la créature.

Depuis que cette variation noire et bleue est apparue pour la première fois dans Pokémon Go en 2020, elle a fait de nombreuses apparitions dans les Méga-Raids, et revient maintenant une fois de plus. Donc, si vous en cherchez encore un, voici comment capturer Méga-Dracaufeu X dans le jeu.

Actuellement, il n’y a qu’une seule façon pour les joueurs d’obtenir Méga-Dracaufeu X dans Pokémon Go et c’est à travers les combats de Méga-Raids. Cependant, toutes les Méga-Évolutions ne sont pas disponibles simultanément car les places sont limitées. Cela signifie que les joueurs doivent attendre les rotations pour voir si celle qu’ils recherchent apparaît.

Heureusement, cette variation de Dracaufeu de type Feu/Dragon revient dans les Méga-Raids du 4 avril 2024 jusqu’au 13 avril 2024, donc les dresseurs auront beaucoup de temps pour la chasser.

Le processus d’évolution pour Méga-Dracaufeu X est assez simple, car les joueurs auront juste besoin de rassembler 200 Méga-Énergies Dracaufeu pour faire évoluer Dracaufeu dans sa forme noire et bleue. Cependant, la partie difficile est de rassembler toute cette énergie, car il s’agit d’une ressource rare dans le jeu.

Les joueurs peuvent gagner de la Méga-Énergie en battant des Pokémon Méga-Évolués dans les Méga-Raids, alors profitez de la période où Méga-Dracaufeu X est un boss. De plus, en complétant des Missions d’Étude spécifiques, vous pouvez obtenir encore plus de Méga-Énergie.

Il est important de noter que si vous avez précédemment fait Méga-Évoluer votre Pokémon, vous pouvez rassembler plus de Méga-Énergie en marchant avec lui comme votre Copain.

Méga-Dracaufeu X peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Méga-Dracaufeu X peut être shiny dans Pokémon Go, car il a été ajouté au jeu le même jour que cette Méga-Évolution a été libérée.

Une variation shiny peut être difficile à repérer, donc dans ce cas, surveillez le corps verdâtre de Méga-Dracaufeu X, ainsi que les ailes rouges à l’intérieur.

Rappelez-vous qu’il n’y a pas de méthode spéciale pour déclencher une apparition shiny, donc tout ce que vous pouvez faire est de combattre autant de Méga-Dracaufeu X que possible et espérer le meilleur.

C’est tout ce dont vous avez besoin pour obtenir Méga-Dracaufeu X dans Pokémon Go, ainsi que sa forme shiny. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les liens ci-dessous :

