Un événement inédit de Pokémon Go permet d’obtenir des Ultra-Chimères sans Raids

Avant le Festival Pokémon Go 2024, Pokémon Go a annoncé un événement mettant en vedette de nombreuses Ultra-Chimères disponibles sans avoir à les vaincre en Raids ou à dépenser de l’argent.

L’événement Arrivée de l’Ultra-Dimension propose une Étude ponctuelle gratuite qui récompense les rencontres avec toutes les Ultra-Chimères sauf Vémini, offrant aux joueurs une excellente occasion de capturer ces puissants Pokémon habituellement limités aux Raids 5 étoiles.

Des fans enthousiastes ont partagé leurs réactions dans la section des commentaires d’un post sur le subreddit The Silph Road montrant l’infographie de l’événement créée par le célèbre entraîneur Pokémon Go ‘G47IX’, et ont partagé d’autres détails passionnants sur l’Étude.

Un utilisateur a commenté : « Le ticket vous donne une rencontre avec chaque Ultra-Chimère. À mon avis, cela vaut le coup car vous avez une forte chance que l’un d’eux soit shiny. »

Il faut noter que vous avez une chance d’obtenir les shiny de chaque Ultra-Chimère présentée sauf Engloutyran et Ama-Ama, car ces deux derniers ont fait leur début dans Pokémon Go en mai 2023.

Ce n’est pas tout, car même les Ultra-Chimères dont les Raids étaient disponibles régionalement dans l’hémisphère Nord et Sud peuvent maintenant être capturés par tous les dresseurs, complétant ainsi leur collection d’Ultra-Chimères dans le Pokédex.

De plus, Vémini n’est pas disponible dans l’Étude car ce n’est pas une espèce exclusive aux Raids.

Les dresseurs ont qualifié cela de « Étude ponctuelle amusante » et ont célébré le fait qu’elle serait gratuite pour tous. Ils ont même loué l’autre Étude, qui est une version payante, car elle est jugée valable en raison des nombreux objets utiles qu’elle propose, y compris des Bonbons pour chaque Ultra-Chimère. Cela facilite leur montée en puissance pour les Raids et la Ligue de Combat GO.

Les joueurs PvP ont souligné que les rencontres UB issues de la Recherche Temporelle auraient un PC inférieur à 1500, les rendant éligibles pour la Ligue Super, ce qui n’est pas possible avec les captures de Raids. Engloutyran, en particulier, est un monstre dans ce format.

Les dresseurs de Pokémon Go attendent avec impatience la quête d’Étude ponctuelle gratuite de l’événement pour attraper certains des meilleurs attaquants pour les combats, avec l’espoir d’obtenir leurs shiny.