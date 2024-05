Un fan de Pokémon de retour choqué par le design “hideux” d’une Ultra-Chimère

Un joueur de Pokémon Go de retour dans la franchise après plus d’une décennie a demandé des explications pour ce qu’il prétend être un design “hideux” d’une Ultra-Chimère.

L’une des attractions principales lorsqu’on joue à un jeu Pokémon, en particulier Pokémon Go, est l’incitation à tous les attraper et à découvrir de nouveaux Pokémon. Avec presque chaque nouveau jeu Pokémon principal, les développeurs ajoutent une toute nouvelle génération que les joueurs peuvent découvrir.

Chaque nouvelle génération apporte des designs uniques, des noms, et plus encore, ce que la communauté débat souvent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après tout, certains des nouveaux designs de Pokémon ont été critiqués par les fans de longue date pour être trop exagérés ou éloignés du look traditionnel de Pokémon.

Dans un nouveau fil Reddit, l’utilisateur ‘Lucky-puzzle147’ a demandé une explication à la communauté après être tombé sur ce qu’il a décrit comme un Pokémon “hideux”.

Pour contexte, l’auteur a admis ne pas avoir touché à un jeu Pokémon depuis 2012. À l’époque, le dernier jeu sorti dans la franchise était Pokémon Noir et Blanc 2.

Maintenant, plus de dix ans plus tard, Pokémon Go est rempli de nombreux Pokémon qui n’ont été ajoutés qu’après la pause du joueur dans la franchise.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En particulier, l’auteur a qualifié l’une des Ultra-Chimères de “quelque chose que vous feriez dans Minecraft.”

L’Ultra en question est Ama-Ama (Stakataka en anglais), une Ultra-Chimère de type Roche/Acier introduite pour la première fois pendant la Génération 7, dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune.

D’autres joueurs de Pokémon Go se sont rapidement rués sur le fil Reddit avec leurs commentaires. L’un d’eux a déclaré qu’Ama-Ama ressemble plus à quelque chose de la franchise The Legend of Zelda plutôt qu’à Pokémon. Le comparant à “ces fichus Gardiens” dans Breath of the Wild ainsi qu’aux constructions trouvées dans Tears of the Kingdom.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un troisième fan de Pokémon Go est même allé jusqu’à qualifier l’Ultra de “briques de ciment et caméras de sécurité collées ensemble.”