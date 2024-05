Comment obtenir Lunala et Solgaleo dans Pokémon Go

The Pokémon Company

Solgaleo et Lunala sont disponibles dans Pokémon Go, mais le processus pour les obtenir peut être assez long. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’évolution de Cosmoem pour obtenir ces deux Légendaires dans le jeu.

Les mascottes de la 7ème génération, Solgaleo et Lunala, ont été introduites dans Pokémon Go lors de l’événement Astral Eclipse de la Saison de la Lumière en 2022. Cependant, contrairement à la plupart des Légendaires, ils ne peuvent être obtenus que par la méthode d’évolution.

Les joueurs souhaitant obtenir les Légendaires de Pokémon Soleil et Lune doivent compléter un ensemble de conditions spéciales pour réaliser l’évolution impliquant le Légendaire de type Psy d’Alola, Cosmog, et voici tous les détails nécessaires.

Dans les jeux principaux, Solgaleo et Lunala étaient exclusifs à leurs propres jeux (Soleil et Lune respectivement), mais que se passe-t-il lorsque les deux sont disponibles dans Pokémon Go ?

Les joueurs peuvent obtenir les deux sans les échanger avec d’autres joueurs, comme dans les jeux principaux. Cependant, obtenir Solgaleo et Lunala peut être délicat car ils doivent être évolués à partir d’un Cosmog.

Obtenir deux Cosmog est la partie difficile du processus, car ce Légendaire n’est disponible dans le jeu que par des Tâches d’Étude Spéciale telles que “Un compagnon cosmique” ou “Cieux étoilés”.

Avant d’obtenir ces deux Légendaires, les joueurs doivent faire évoluer Cosmog en Cosmoem. Pour faire évoluer Cosmog en Cosmoem, vous devez lui donner 25 Bonbons. Une fois que vous avez Cosmoem, vous avez deux options :

Pour faire évoluer Cosmoem en Solgaleo , vous devez avoir 100 Bonbons Cosmog et évoluer pendant la journée .

, vous devez avoir et . Pour faire évoluer Cosmoem en Lunala, vous devez avoir 100 Bonbons Cosmog et évoluer la nuit.

Comme Cosmog n’apparaît pas encore à l’état sauvage, il n’y a que deux façons d’acquérir les 125 bonbons nécessaires pour chaque évolution : en complétant les étapes des Tâches de Recherche Spéciale mentionnées ci-dessus ou en mettant Cosmog ou Cosmoem comme copain et en allant marcher.

Solgaleo et Lunala peuvent-ils être shiny dans Pokémon Go ?

Non, Solgaleo et Lunala ne peuvent pas être shiny dans Pokémon Go car le Cosmog shiny n’a pas encore été introduit dans le jeu et ils ne peuvent être obtenus que par évolution.

Solgaleo et Lunala shiny ont l’un des looks les plus remarquables grâce à leur corps entier qui devient d’une intense teinte de rouge.

Statistiques, attaques, résistances et faiblesses de Solgaleo dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Psy/Acier, Solgaleo a les statistiques suivantes :

ATTAQUE DÉFENSE PV PC 255 191 264 4570

Attaques Immédiates de Solgaleo

Psykoud’Boul (Psy/STAB)

Danse Flammes (Feu)

Attaques Chargées de Solgaleo

Lance-Flammes (Feu)

Tête de Fer (Acier/STAB)

Lance-Soleil (Plante)

Psycho-Croc (Psy/STAB)

Résistances de Solgaleo

Normal

Vol

Roche

Acier

Plante

Glace

Dragon

Fée

Poison

Psy

Faiblesses de Solgaleo

Sol

Spectre

Feu

Ténèbres

Statistiques, attaques, résistances et faiblesses de Lunala dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Psy/Spectre, Lunala a les statistiques suivantes :

ATTAQUE DÉFENSE PV PC 255 191 264 4570

Attaque Immédiates de Lunala

Choc Mental (Psy/STAB)

Lame d’Air (Vol)

Attaques Chargées de Lunala

Ball’Ombre (Spectre/STAB)

Pouvoir Lunaire (Fée)

Psyko (Psy/STAB)

Prescience (Psy/STAB)

Résistances de Lunala

Poison

Psy

Normal

Combat

Faiblesses de Lunala

Spectre

Ténèbres

Voilà tout ce que vous devez savoir pour obtenir Solgaleo et Lunala dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

