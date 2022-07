Événement Anniversaire Pokémon Go : Week-end Combat, nouveaux Pokémon, bonus…

L’événement Anniversaire Pokémon Go célèbre la sixième année du jeu mobile avec des tonnes de bonus à récupérer et défis à relever. Voici tout ce que vous devez savoir.

Un événement majeur aura lieu en juillet 2022 pour les 6 ans de l’application mobile. Anniversaire Pokémon Go offrira aux joueurs une semaine complète de défis, cadeaux et autres bonus en jeu.

Puisqu’on fête les 6 ans du jeu, Niantic a fait simple en mettant à l’honneur durant l’événement le Pokémon n°6 du Pokédex National. Il s’agit bien de Dracaufeu, l’évolution finale de Salamèche dans la première génération.

Voici toutes les informations que vous devez savoir pour participer à l’événement Anniversaire Pokémon Go.

Sommaire

Anniversaire Pokémon Go – Date

L’Anniversaire Pokémon Go débute le mercredi 6 juillet 2022 à 10h (heure locale) et se terminera le mardi 12 juillet 2022 à 20h (heure locale).

Anniversaire Pokémon Go – Nouveaux Pokémon

Trois nouveaux Pokémon seront disponibles sur le jeu mobile dès le mercredi 6 juillet.

Pokémon Reptincel Chapeau de fête Dracaufeu Chapeau de fête Pikachu Costume gâteau

Avant l’événement, seul Salamèche portant un chapeau de fête était disponible et maintenant, ces évolutions Reptincel et Dracaufeu peuvent porter ce chapeau sur Pokémon Go. Enfin, Pikachu et son costume gâteau sera aussi déblocable.

Les trois Pokémon costumés seront également disponibles en version Shiny !

Anniversaire Pokémon Go – Ultra Bonus

Flamajou

Le Pokémon Brûlant sera disponible dans le monde entier et fera son apparition dans la nature et dans les Raids pendant l’événement Anniversaire de Pokémon GO en tant qu’Ultra Bonus.

Vous pourrez également le retrouver dans sa version Shiny !

Zarbi E

Une nouvelle lettre de l’alphabet Zarbi sera capturable dans Pokémon Go durant l’événement Anniversaire. Zarbi E apparaîtra dans les Combats de Raid en tant qu’Ultra Bonus.

Vous pourrez lui aussi le retrouver dans sa version Shiny !

Mostima Lavage

Une Étude Ponctuelle sera mise en ligne durant l’événement Anniversaire Pokémon Go. En accomplissant les défis, vous pourrez rencontrer Motisma Lavage.

Anniversaire Pokémon Go – Apparitions sauvages augmentées

De nombreux Pokémon apparaîtront plus souvent à l’état sauvage durant l’événement Anniversaire Pokémon Go :

Bulbizarre*

Salamèche et son Chapeau de fête*

Carapuce*

Pikachu et son Costume gâteau*

Machoc*

Coxy*

Tarsal*

Laporeille*

Flamajou*

Venipatte

Marisson

Feunnec

Grenousse

Sapereau*

Hélionceau*

Picassaut

* Pokémon disponible en version Shiny

Avec un peu de chances, trois Pokémon rares seront capturables dans la nature :

Carmache

Flingouste

Galvaran

Anniversaire Pokémon Go – Raids

De nouveaux Pokémon apparaîtront dans les Raids durant l’événement Anniversaire Pokémon Go :

Raid 1 étoile : Pikachu Costume gâteau* , Minidraco* , Zarbi E* & Flamajou*

, , & Raid 3 étoiles : Florizarre* , Dracaufeu Chapeau de fête* , Tortank* , Tyranocif & Métalosse

, , , & Raid 5 étoile : Électhor*

Méga-Raid : Méga-Dracaufeu X* (6 au 7 juillet) & Méga-Dracaufeu Y* (7 au 12 juillet)

Anniversaire Pokémon Go – Études de Terrain

Les tâches des Études de Terrain permettront aux joueurs de rencontrer tous les Starters des générations 1 à 7 !

Gen 1 : Bulbizarre* , Salamèche* & Carapuce*

, & Gen 2 : Germignon* , Héricendre* & Kaiminus*

, & Gen 3 : Arcko* , Poussifeu* & Gobou*

, & Gen 4 : Tortipouss* , Ouisticram* & Tiplouf*

, & Gen 5 : Vipélierre* , Gruikui* & Moustillon*

, & Gen 6 : Marisson , Feunnec & Grenousse

, & Gen 7 : Brindibou, Flamiaou & Otaquin

Anniversaire Pokémon Go – Week-end Combat

Le Week-end Combat GO aura lieu ce samedi 9 juillet à minuit, jusqu’au dimanche 10 juillet à 23h59 (heure locale).

Sauvez Latios Obscur

Le boss de la Team Go Rocket Giovanni a mis la main sur le Pokémon Légendaire Latios. Vous pourrez le combattre et sauvez Latios avec un Super Radar Rocket.

Les Sbires de la Team Go Rocket et les trois chefs, Cliff, Sierra et Arlo, utiliseront différents Pokémon Obscurs. Vous devrez les vaincre afin de sauver les Pokémon Obscurs comme Racaillou, Lixy, Chacripan et bien d’autres.

Il y aura également une chance de trouver la version Shiny de certains Pokémon Obscurs ! Enfin, une Étude spéciale consacrée à Giovanni sera disponible pour gagner un Super Radar Rocket. Elle sera disponible jusqu’à la fin de la Saison GO, le 1er septembre 2022.

Bonus de l’événement

Profitez de jusqu’à 20 séries de Ligue Combat GO chaque jour

Utilisez une CT Attaque Chargée pour aider un Pokémon Obscur à oublier l’Attaque Chargée Frustration

Bonus Ultra de l’événement

Des montgolfières de la Team GO Rocket apparaîtront toutes les deux heures.

Profitez d’un Passe de Raid supplémentaire par jour

Gagnez 2 Éléments mystérieux en remportant la victoire contre les Sbires de la Team GO Rocket

Rencontrez un Pokémon légendaire dans les récompenses de Ligue Combat GO à partir du rang 16

Gagnez 5× Poussière Étoile dans les récompenses de Ligue Combat GO

Gagnez 50 % de PX supplémentaire dans les Combats de Raid

Gagnez 50 % de Poussière Étoile supplémentaire en remportant la victoire contre les Sbires de la Team GO Rocket

Attaques exclusives de l’événement

En faisant évoluer les Starters Pokémon pendant l’événement Anniversaire : Ultra Bonus, ces créatures pourront apprendre des Attaques exclusives des anciennes Journées Communauté.

Attaque Chargée

Végé-Attaque : Bulbizarre, Germignon, Arcko, Tortipouss & Vipélierre

: Bulbizarre, Germignon, Arcko, Tortipouss & Vipélierre Rafale Feu : Salamèche, Héricendre, Poussifeu, Ouisticram & Gruikui

: Salamèche, Héricendre, Poussifeu, Ouisticram & Gruikui Hydroblast : Carapuce, Kaiminus, Gobou, Tiplouf & Moustillon

Attaque Immédiate

Dracossoufle : Salamèche

Voilà, c’est tout ce que vous deviez savoir sur l’événement majeur Anniversaire Pokémon Go. N’hésitez pas à faire un petit tour du côté de nos autres guides Pokémon Go :

