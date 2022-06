Pokémon Go | Contenu des récompenses Prime Gaming (Juin 2022)

Prime Gaming d’Amazon s’associe avec Niantic pour proposer aux joueurs des récompenses gratuites sur Pokémon Go. Voici comment obtenir vos objets pour le mois de juin 2022.

Même près de 6 ans après sa sortie, Pokémon Go reste l’un des jeux mobiles les plus joués au monde. Tout autour du globe, les joueurs parcourent des milliers de kilomètres et participent à des événements toute l’année pour attraper et battre des Pokémon.

Lire aussi : Calendrier de tous les événements Pokémon Go à venir

Au fil de votre progression, de nombreux objets du quotidien deviennent vite indispensables pour vos tâches quotidiennes. Stock constant d’Hyper Ball, des Rappels et des Potions plein les poches, la pénurie d’objets est bien souvent le pire ennemi du dresseur.

Advertisement

Si cela touche rarement les joueurs des grosses métropoles, les coins les plus ruraux de la planète ont souvent du mal à s’approvisionner régulièrement en objets. Heureusement, Prime Gaming est toujours là pour remplir votre sac.

En juin 2022, un nouvel ensemble d’objets à récupérer “gratuitement” sera disponible toutes les deux semaines. Vous retrouverez ci-dessous, toutes les informations concernant les objets du moment mais aussi comment faire pour les récupérer.

Sommaire

Récompenses actuelles Prime Gaming sur Pokémon Go (juin 2022)

L’ensemble actuel des récompenses Prime Gaming est disponible dans Pokémon Go. Il contient tout le nécessaire de base pour attraper des Pokémon et augmenter votre réserve d’objets.

Advertisement

Voici les récompenses actuelles à obtenir sur Pokémon Go :

30 Poké Balls

5 Rappels Max

1 Super Incubateur

Le prochain lot d’articles en jeu de Pokémon GO et Prime Gaming est prêt ! 👉 https://t.co/aT0a1itBex pic.twitter.com/iD05hKXHF0 — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) June 16, 2022

De nouvelles récompenses seront dévoilées toutes les deux semaines. Assurez-vous de repasser par ici prochainement !

Comment récupérer vos récompenses Prime Gaming sur Pokémon Go

Comme pour toutes les récompenses Prime Gaming, il vous faudra un compte Amazon Prime encore actif pour aller plus loin.

Si c’est votre cas, voici comment obtenir vos récompenses sur Pokémon Go :

Rendez-vous sur le site Prime Gaming, dans la catégorie Pokémon Go

Sélectionnez l’offre que vous souhaitez récupérer et suivez les instructions.

Ensuite, rendez-vous sur cette page du site officiel de Niantic

de Niantic Connectez-vous avec les mêmes identifiants que pour l’application Pokémon Go

Entrez le code de votre récompense Prime Gaming et profitez de vos objets !

Si le code est toujours valide, alors vous devriez pouvoir récupérer vos objets, directement dans votre inventaire dans le jeu. À noter que les utilisateurs Android peuvent directement utiliser leur code en jeu, là où les joueurs iOS devront suivre les indications ci-dessus.

Advertisement

Maintenant que vous avez récupéré ces objets, et si vous alliez faire un tour du côté de nos autres guides Pokémon Go ?

Programme Heures vedette | Calendrier des Raids | Études de Terrain et récompenses | Codes pour objets gratuits | Capturer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra | Battre les sbires Rocket