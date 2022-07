Pokémon Go : Que signifient les PC inconnus en combat ?

Tous les Pokémon ne sont pas créés de la même façon sur Pokémon Go, certaines espèces ont des PC différents. Parfois, vous tomberez sur des Pokémon avec des PC inconnus lorsque vous voyez affiché “PC ???” au-dessus du Pokémon sauvage en question.

Pokémon Go est un jeu mobile qui vous permet de vivre votre rêve de dresseur en chassant des Pokémon partout où vous voulez dans le monde entier pour tenter de tous les attraper. Il y a des centaines de Pokémon à attraper, de la première génération jusqu’à celle d’Épée & Bouclier et avec celle d’Écarlate & Violet qui arrive dans quelques mois à peine.

Advertisement

Chaque Pokémon sauvage que vous trouverez aura un certain niveau de PC et même des espèce similaires peuvent avoir des statistiques variées. Cependant, parfois le PC ne se révélera qu’après avoir capturé un Pokémon et qu’il soit ajouté à votre Pokédex.

Lire aussi – Ce raid de Pokémon Go serait en train de “tuer” le jeu

C’est quoi les PC sur Pokémon Go ?

Dans un premier temps, il faut peut-être vous expliquer ce que sont les PC : Puissance de Combat. C’est une valeur qui vous donne une idée de la puissance de votre Pokémon. Plus les PC sont élevés, plus il sera puissant et efficace en combat.

Advertisement

Pourquoi on rencontre des Pokémon avec une PC inconnue sur Pokémon Go

Parfois, vous rencontrerez des Pokémon avec une Puissance de Combat inconnue : vous le remarquerez rapidement car trois points d’interrogations seront affichés au lieu du nombre habituel de PC.

Lire aussi – Liste des codes promo Pokémon Go pour obtenir des objets gratuits

Ceci signifie que c’est le Pokémon qui a la Puissance de Combat la plus haute jamais rencontrée jusqu’à maintenant. Vous ne pourrez connaître sa valeur exacte de PC qu’après avoir capturé le Pokémon en question puis en vous dirigeant vers votre Pokédex.

Par exemple, si votre Pokémon avec le PC le plus haut est à 1 000, ce Pokémon avec une Puissance de Combat inconnue aura 1 001 PC ou plus.