Le 8e anniversaire de Pokémon Go confirme l’arrive du Dynamax

The Pokemon Company

Niantic a officiellement confirmé que les Pokémon Dynamax arrivent dans Pokémon Go, après que la fonctionnalité a été aperçue sur l’artwork du 8e anniversaire du jeu.

Alors que l’événement des 8 ans de Pokémon Go a pris fin le 3 juillet, les dresseurs pensaient en avoir fini avec les festivités. Mais Niantic avait encore une surprise de taille à dévoiler. Sur les réseaux sociaux ainsi que sur le blog Pokémon Go officiel, Niantic a publié le 6 juillet un nouvel artwork pour célébrer le 8e anniversaire du jeu mobile.

“Ensemble, célébrons 8 ans de Pokémon attrapés, de combats féroces et de liens tissés dans #PokemonGO”, déclare le tweet, qui a surtout l’air d’un prétexte pour un teasing colossal… et le mot est bien choisi.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, l’artwork partagé avec la publication mérite d’être décortiqué dans les moindres détails. On y trouve notamment plusieurs Pokémon très populaires mais encore indisponibles dans Pokémon Go, à l’image des starters de Galar ou de Morpeko.

Mais l’élément qui a immédiatement attiré l’attention des fans est bien ce Carabaffe gigantesque en arrière-plan de l’image. Avec son contour violet typique et un vortex au dessus de sa tête, il ne fait aucun doute que le Pokémon sert tout simplement d’annonce à l’arrivée du Dynamax dans Pokémon Go.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette mécanique introduite dans Pokémon Épée et Bouclier permet de rendre temporairement un Pokémon géant, augmentant considérablement ses stats. Le Dynamax débloque également une nouvelle attaque, aussi puissante que spectaculaire, pour le Pokémon concerné.

De plus, une poignée de Pokémon ont accès à la forme Gigamax, leur permettant de devenir encore plus puissants et de changer drastiquement leur apparence. Pikachu, Dracaufeu, Ronflex, Melmetal ou encore Shifours sont quelques exemples de Pokémon ayant accès à cette forme impressionnante.

Divers dresseurs ont immédiatement loué l’arrivée imminente de cette mécanique : “Les Pokémon Gigamax ont des designs impressionnants ! J’ai hâte de voir de nouveaux Pokémon comme Salarsen !”, a déclaré l’un d’eux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Oh, bonjour ! Dynamax et Gigamax ? Comment cela va-t-il fonctionner dans GO ?!” a souligné un autre, tandis que des dresseurs commençaient à spéculer qu’ils seraient introduits dans les Raids. “Pourquoi ai-je le fort sentiment, que si le Dynamax est introduit dans les Raids, ils seront uniquement locaux ?” a répondu un joueur.

On ne sait pas encore comment Niantic va implémenter cette fonctionnalité dans le jeu mobile, ni quand elle sera lancée, car aucun détail supplémentaire n’a été fourni. Mais l’arrivée du Dynamax et Gigamax promet de secouer Pokémon Go.