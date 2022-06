Ce raid de Pokémon Go serait en train de “tuer” le jeu selon la communauté

Les joueurs de Pokémon Go ne s’entendent toujours pas avec Niantic suite à l’événement avec Étourmi qui comprenait un raid 4 étoiles avec Étourvol.

Petit à petit, Niantic a gagné la colère de la communauté Pokémon lors des derniers mois suite à des décisions très contestées comme pour les passes de raid à distance. Il y a eu d’autres signalements lors de l’événement avec Solochi mais la frustration des joueurs semble encore être loin d’être finie.

Désormais, la communauté critique Niantic qui serait en train de “tuer” Pokémon Go avec l’événement d’Étourvol qui n’offre que trop peu de récompenses au goût d’une bonne partie des joueurs.

Les joueurs de Pokémon Go critiquent le raid d’Étourvol

La tension s’est intensifiée lors de la Journée Communauté d’Étourmi pour le mois de juillet 2022 qui se concentre sur le Pokémon oiseau de Sinnoh. On parle surtout du Raid 4 étoiles avec Étourvol qui ne permet pas aux joueurs de participer à l’aide d’un passe de raid à distance. Et c’est sur Reddit que de nombreux joueurs s’en sont plaints.

C’est une blague, pas vrai ?

On vous traduit le message du jeu par rapport au Raid d’Étourvol : “Étourvol va apparaître dans les Raids 4 étoiles ! Ces Raids ne peuvent être accédés qu’avec des Passes de Raid et Passes de combat Premium. Les passes de Raid à distance ne peuvent pas être utilisés.”

Ceci a rapidement énervé une bonne partie de la communauté qui a beaucoup interagi avec ce post Reddit, presque 1 000 votes positifs à l’heure où nous écrivons cet article.

Il semble que Niantic a choisi sa direction par rapport aux Passe de Raids à distance qui devraient se faire de plus en plus rares et de moins en moins utiles. Et vous, qu’en pensez-vous ?