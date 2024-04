Comment obtenir Méga-Scarhino dans Pokémon Go : Capture, shiny…

The Pokémon Company

Le robuste Pokémon de type Insecte/Combat, Méga-Scarhino, fait des ravages parmi ses adversaires dans Pokémon Go, mais comment l’attraper, et peut-il être shiny ?

Scarhino était une bête compétitive pendant des années avant l’introduction des Méga-Évolutions dans Pokémon X & Y, mais il a reçu un énorme boost lorsque Méga-Scarhino a été introduit. Méga-Scarhino a reçu un énorme boost de ses statistiques offensives et a acquis la capacité Multi-Coups, assurant que toutes ses attaques multi-coups touchent le nombre maximal de fois.

Bien que Méga-Scarhino n’aura pas Multi-Coups dans Pokémon Go, il frappera toujours très fort, donc les fans sont impatients de mettre la main sur l’un d’entre eux. Mais comment acquérir un Méga-Scarhino en premier lieu ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Niantic

Méga-Scarhino fera ses débuts dans Pokémon Go le samedi 14 avril 2024, pendant l’événement Journée Raid de Méga-Scarhino de 14h00 à 17h00, heure locale. Pendant l’événement de la Journée Raid de Méga-Scarhino, les joueurs auront une plus grande chance de le combattre lors des Méga-Raids, ainsi qu’un taux de rencontre Shiny plus élevé pour Scarhino.

Pour faire évoluer Scarhino en Méga-Scarhino, vous devez acquérir son Méga-Énergie. Vous pouvez obtenir cette Méga-Énergie de plusieurs manières, toutes listées ci-dessous.

Vous aurez besoin de 200 Méga-Énergies pour la première transformation. Une fois transformé, chaque Méga-Évolution subséquente coûte soit 40 Méga-Énergies, soit peut être utilisée une fois son délai de récupération terminé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La meilleure façon d’acquérir la Méga-Énergie de Méga-Scarhino est de le battre dans les Méga-Raids. Ce sont des combats de boss incroyablement difficiles, donc assurez-vous de vous préparer en consultant notre guide des contre-attaques pour Méga-Scarhino. Comme tous les boss de Raid, ces Pokémon changent avec le temps, donc Méga-Scarhino ne sera pas toujours disponible.

Bien que cela ne se soit pas encore produit dans les événements actuels, la Méga-Énergie a également été distribuée dans le cadre de Tâches d’Étude de Terrain. De plus, une fois que vous avez fait évoluer Scarhino en Méga-Scarhino, vous pouvez l’acquérir en définissant sa forme Scarhino comme votre Copain. Cela lui donne une chance de ramasser de la Méga-Énergie à chaque fois que vous le promenez.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Méga-Scarhino peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Méga-Scarhino peut être shiny dans Pokémon Go !

Le Méga-Scarhino shiny est instantanément distinguable de son homologue régulier par son schéma de couleurs radicalement différent. Alors que le Méga-Scarhino régulier est bleu foncé, le Méga-Scarhino shiny est rose néon, donc vous devriez pouvoir le reconnaître instantanément.

Et voilà tout ce que vous devez savoir pour acquérir un Méga-Scarhino dans Pokémon Go. Consultez nos autres guides pour en savoir plus sur le jeu mobile :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain

L’article continue après la publicité