Comment obtenir Méga-Scarabrute dans Pokémon Go : Capture, shiny…

Méga-Scarabrute est un puissant Pokémon de type Insecte/Vol, mais comment obtenir cet insecte féroce dans Pokémon Go et peut-il être shiny ?

Scarabrute a été l’un des plus grands bénéficiaires de la Méga-Évolution dans Pokémon X & Y, car le Pokémon de type Insecte, jusque-là assez moyen, pouvait se transformer en Méga-Scarabrute, gagnant le type Vol, l’incroyable capacité Peau Céleste, et une grande augmentation de ses statistiques offensives.

Méga-Scarabrute est également redouté dans Pokémon Go, étant l’un des meilleurs Pokémon de type Insecte dans le jeu. Cependant, acquérir cette bête n’est pas facile. Voici donc comment obtenir un Méga-Scarabrute et toutes les informations sur sa forme shiny.

Comme pour toutes les Méga-Évolutions, vous avez besoin de Méga-Énergie pour faire évoluer Scarabrute en Méga-Scarabrute. Naturellement, cela signifie capturer un Scarabrute et acquérir 200 Méga-Énergies pour débloquer sa Méga-Évolution pour la première fois. Après cela, vous pouvez utiliser la Méga-Évolution du même Scarabrute en dépensant 40 Méga-Énergies ou attendre que le délai de récupération se termine pour le faire gratuitement.

Il est possible d’acquérir de la Méga-Énergie dans le cadre de missions d’Étude de terrain. Les joueurs auront la chance de le faire pendant l’événement Insectomania 2024 de Pokémon Go, qui se déroule du 12 avril 2024 au 17 avril 2024. Pendant cet événement, vous pouvez acquérir de la Méga-Énergie pour Méga-Scarabrute en complétant des tâches, ainsi que de la Méga-Énergie pour Méga-Dardargnan et Méga-Cizayox.

Vous pouvez également acquérir de la Méga-Énergie pour Méga-Scarabrute en le battant dans des Méga-Raids. Les Pokémon qui apparaissent dans ces Raids changent régulièrement, donc consultez notre guide pour voir quels Pokémon apparaissent actuellement dans les Méga-Raids.

Une fois que vous avez fait Méga-Évoluer Scarabrute une fois, il est également possible de l’obtenir en le définissant comme votre Copain. Le Scarabrute ramassera occasionnellement cela comme un objet.

Méga-Scarabrute peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Méga-Scarabrute peut être shiny dans Pokémon Go !

Cela est possible car Scarabrute a également sa forme shiny dans Pokémon Go. Méga-Scarabrute chromatique peut être distingué de sa forme de base par sa peau bleue brillante et ses formes jaunes. Pour obtenir Méga-Scarabrute shiny, il vous suffit de méga-évoluer un Scarabrute chromatique.

Et voilà tout ce que vous devez savoir pour acquérir un Méga-Scarabrute dans Pokémon Go. Consultez nos autres guides sur Pokémon Go pour en savoir plus sur le jeu mobile.

