Comment battre Méga-Lucario dans Pokémon Go : faiblesses, contres…

Méga-Lucario arrive enfin dans Pokémon Go, augmentant la liste des Méga-Évolutions disponibles dans le jeu mobile.

Pokémon Go a ajouté de nombreuses Méga-Évolutions au fil des années depuis le lancement du jeu. Cependant, plusieurs formes manquent encore, notamment Méga-Camerupt, Méga-Sharpedo et Méga-Mysdibule.

Si vous êtes intéressé par l’ajout de cette Méga-Évolution à votre Pokédex, continuez à lire pour apprendre comment vaincre facilement Méga-Lucario dans les Raids.

Faiblesses de Méga-Lucario dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Combat/Acier, Méga-Lucario est faible face aux attaques de type Combat, Feu et Sol. Par conséquent, vous devriez utiliser vos Pokémon les plus puissants de l’un de ces trois types.

D’un autre côté, Méga-Lucario résiste aux attaques de type Insecte, Poison, Roche, Ténèbres, Dragon, Plante, Glace, Normal et Acier, laissant un grand nombre d’options que les joueurs devraient éviter.

Contres de Méga-Lucario dans Pokémon Go

Voici quelques-uns des meilleurs contres pour vaincre facilement Méga-Lucario :

Pokémon Meilleur set de mouvements Primo-Groudon Tir de Boue & Lames Pangéennes Méga-Dracaufeu Danse Flammes & Rafale Feu Reshiram Crocs Feu & Flamme Croix Méga-Braségali Riposte & Pied Brûleur Méga-Scarhino Riposte & Close Combat Méga-Carchacrok Tir de Boue & Telluriforce Ho-Oh Obscur Calcination & Feu Sacré Mackogneur Obscur Riposte & Dynamo-Poing

Méga-Lucario sera présent dans certains Mégza-Raids à l’occasion de divers événements au cours de l’année.

Méga-Lucario peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, la forme Shiny de Méga-Lucario est disponible dans Pokémon Go. Contrairement à sa forme standard, Méga-Lucario Shiny est jaune et bleu.

Voilà tout ce que vous devez savoir pour vaincre Méga-Lucario dans les Raids de Pokémon Go. Pour plus de contenu sur Pokémon Go, consultez nos autres guides sur le jeu mobile de Niantic :

