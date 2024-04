Comment obtenir Grindur dans Pokémon Go : Capture, shiny, évolution…

The Pokémon Company

La combinaison double type Plante/Acier de Grindur lui confère un nombre impressionnant de résistances dans Pokémon Go. Si vous souhaitez ajouter cette créature à votre équipe, voici comment procéder, et si elle peut être shiny ou non.

Le particulier Grindur est apparu pour la première fois dans Pokémon Noir & Blanc, qui se déroulait dans la région d’Unys.

Grindur et son évolution, Noacier, ont fait leurs débuts dans Pokémon Go aux côtés d’autres Pokémon de la 5e génération au début de l’événement de Révélation d’Unys en 2019. Si vous n’en avez toujours pas capturé, voici toutes les manières de capturer Grindur dans le jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Niantic

Depuis sa première apparition dans le jeu, Grindur a été accessible par de nombreuses méthodes différentes. Cependant, il existe actuellement trois façons pour les joueurs de capturer un Grindur :

Rencontre sauvage

Boss de Raid de Niveau 1

Pokémon Obscur lors des rencontres avec les Sbires de la Team GO Rocket (“Vous n’êtes pas de taille face à ma volonté de fer !”)

Auparavant, cette petite mais puissante créature éclosait de Œufs de 10 km et les joueurs pouvaient également l’obtenir en récompense pour avoir complété des missions d’Étude de terrain telles que “Capturez 5 Pokémon : Testez votre métal” ou des tâches d’Étude spéciale/ponctuelle comme “Un Héros Instinctif – 2e partie : Faites tourner 20 PokéStops et Arènes”.

Le processus d’évolution de Grindur est assez simple, car il n’a qu’une seule étape et ne nécessite aucun objet spécial, aucune exigence ou tâche de Copain.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Pokémon Company

Pour faire évoluer Grindur en Noacier, les joueurs ont juste besoin de 50 Bonbons Grindur.

Rappelez-vous que si vous manquez de Bonbons, vous pouvez utiliser des Baies Nanana pour doubler les bonbons que vous obtenez par capture. De plus, vous pouvez envoyer vos Grindur supplémentaires au Professeur Willow ou le définir comme votre Copain.

Grindur peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Grindur peut être shiny dans Pokémon Go. Cette variation a été introduite dans le jeu lors de l’événement spécial Weekend de Pokémon Go en novembre 2020.

Rappelez-vous que repérer l’une de ces variantes spéciales n’est pas facile, car vous devrez taper sur autant de Pokémon sauvages que possible jusqu’à ce que vous en trouviez un. Heureusement, Grindur shiny est facile à reconnaître grâce à ses pics bleus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voilà tout ce que vous devez savoir pour capturer un Grindur dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain