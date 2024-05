Comment obtenir Kicklee dans Pokémon Go : Capture, shiny, stats…

The Pokémon Company

Vous souhaitez ajouter Kicklee à votre équipe dans Pokémon Go ? Voici tout ce que vous devez savoir pour obtenir ce Pokémon de type Combat emblématique.

La région de Kanto restera à jamais gravée dans les mémoires comme la plus importante de la franchise Pokémon, car c’est elle qui a introduit au monde les incroyables créatures de la première génération.

La plupart de ces 151 Pokémon restent pertinents au combat et particulièrement populaires, et c’est pourquoi Niantic continue de les ramener dans Pokémon Go lors d’événements spéciaux. Voici tout ce que vous devez savoir pour ajouter l’incontournable Kicklee à votre.

Kicklee fait partie du jeu depuis son lancement en 2016 et les joueurs pouvaient l’attraper par de nombreuses méthodes différentes. Cependant, la seule façon de trouver un Kicklee est en tant qu’apparition sauvage.

Auparavant, les joueurs pouvaient faire éclore Kicklee à partir d’œufs de 10 km, le trouver comme boss de Raid de niveau 1, l’obtenir comme récompense pour avoir complété des tâches de recherche sur le terrain comme “Attraper 7 Pokémon de type Combat : Lame Mythique” ou même sauver sa version Obscure des sbires de la Team GO Rocket.

Kicklee peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Kicklee shiny est disponible dans Pokémon Go, car il a été ajouté au jeu au début du Pokémon Go Tour : Kanto en 2021.

La variation shiny de Kicklee peut être facilement reconnue car tout son corps devient vert, le faisant ressembler à un extraterrestre.

Avant la sortie de la génération 2, Kicklee faisait partie d’une famille à un seul membre. Ensuite, il est devenu une évolution une fois que le Pokémon bébé Debugant a été ajouté au jeu avec le Pokédex de Johto.

Debugant ne peut être obtenu qu’en éclosant des œufs et peut évoluer en Kicklee, Tygnon ou Kaopera en fonction de ses IV. Pour faire évoluer Debugant en Kicklee, son IV ATQ doit être le plus élevé et vous devez alors lui donner 25 bonbons.

Gardez à l’esprit que si son IV le plus élevé est la DEF, il évoluera en Tygnon et s’il s’agit de l’END, il deviendra Kapoera.

Statistiques de Kicklee dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Combat pur, Kicklee possède les statistiques suivantes :

ATTAQUE DÉFENSE PV PC MAX 224 181 137 2912

Attaques de Kicklee dans Pokémon Go

Attaques Immédiates :

Balayage (Combat/STAB)

Éclate-Roc (Combat/STAB)

Double Pied (Combat/STAB)

Attaques Chargées :

Lame de Roc (Roche)

Balayette (Combat/STAB)

Close Combat (Combat/STAB)

Casse-Brique (Combat/STAB/TM Élite)

Écrasement (Normal/TM Élite)

Pied Brûleur (Feu)

Frustration (Normal/Pokémon Obscur)

Retour (Normal/Pokémon Purifié)

Résistances et faiblesses de Kicklee dans Pokémon Go

Résistances de Kicklee

Roche

Insecte

Ténèbres

Faiblesses de Kicklee

Vol

Psy

Fée

Voilà tout ce que vous devez savoir pour obtenir Kicklee dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez la liste ci-dessous :

