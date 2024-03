Les joueurs de Pokémon Go sont lassés par l’invasion d’un Shiny

Personne ne veut manquer un Pokémon shiny, mais les joueurs de Pokémon Go remarquent qu’un Pokémon apparaît en abondance, et certains abandonnent même complètement sa capture.

Si vous jouez à Pokémon Go en ce moment, il y a de très fortes chances que vous soyez envahi par des Archéomire shiny. Le mignon Pokémon de type Psy et Acier flottant a un superbe shiny, qui transforme le Pokémon normalement bleu en vert. Mais celui-ci semble devenir si commun qu’il pourrait tout aussi bien être sa couleur régulière.

L’omniprésence d’un Shiny dans Pokémon Go lasse les joueurs

En jouant régulièrement au jeu, il n’y a pas un seul Pokémon, en dehors de la Journée Communauté de Pokémon Go, qui apparaît plus souvent dans sa variante spéciale scintillante que Archéomire, et les fans ne savent même plus quoi en faire.

Les fans de Pokémon Go ont même partagé ce sentiment sur Reddit, comme l’utilisateur u/Specialist-Kale1633 qui a partagé un post avec le commentaire : « Suis-je le seul à être submergé par des Archéomire shiny ? ».

Il pourrait y avoir une bonne raison à cela, cependant, comme le suggère un commentaire sous ce post : « Il est perma shiny boosté », avant qu’une autre personne réponde : « Ahhh ça a beaucoup de sens, je continuais à penser qu’il n’y avait pas moyen que j’ai autant de chance ».

Heureusement, Archéomire et Archéodong peuvent être excellents en jeu compétitif, et Archéodong était même quelque peu un objet convoité il y a quelques années. Alors petit conseil, ne transférez pas chaque shiny vers Pokémon Home.