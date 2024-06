Le prochain shiny de Pokémon Go est si rare que des joueurs abandonnent déjà

De nombreux joueurs de Pokémon Go ont déjà décidé d’abandonner la chasse au Pyronille shiny, dont la version chromatique récemment annoncée rejoindra bientôt le jeu.

Pokémon Go a récemment annoncé que son tout nouvel événement Pas Brûlants aura pour vedette le Pokémon Insecte et Feu Pyronille. En l’état actuel des choses, Pyronille est l’un des monstres les plus rares du jeu, disponible dans les Œufs avec une probabilité d’éclosion extrêmement basse.

L’évolution de ce Pokémon de la cinquième génération, Pyrax, est un excellent Pokémon offensif, qui se montre particulièrement efficace pour les Raids ou l’attaque d’arènes. Cependant, obtenir le puissant papillon demande une quantité d’Œufs astronomiques, et la patience qui va avec.

Alors naturellement, les joueurs anticipent déjà la tâche gargantuesque que risque de représenter la chasse au Pyronille shiny, lorsque ce dernier sera introduit dans Pokémon Go le 21 juin 2024. La chenille sera alors disponible dans les Œufs de 2 km, 5 km et 10 km… avec toujours une probabilité d’éclosion inférieure à 1%.

Sur Reddit, plusieurs joueurs de Pokémon Go ont déjà annoncé qu’ils “passaient leur tour”, et ne chercheraient même pas à obtenir la précieuse chenille dans son apparat chromatique. Un utilisateur a écrit : “J’ai hâte de ne même pas réussir à faire éclore un seul Pyronille normal grâce aux Œufs de l’événement.”

Un autre a ajouté : “Sérieusement. Je n’ai toujours aucun Pyronille et je fais constamment éclore des Œufs.”

“J’ai un Pyronille depuis un an maintenant et je suis toujours à moins de la moitié de la quantité de bonbons nécessaires pour le faire évoluer. Oubliez la chasse au shiny pour celui-ci,” a répondu un troisième.

En plus d’être l’un des Pokémon les plus difficiles à obtenir et à faire évoluer dans Pokémon Go, Pyronille pourrait aussi devenir l’une des formes shiny les plus rares de l’application mobile. Néanmoins, il ne fait aucun doute que certains shiny hunters dévoués se jetteront à corps perdu dans ce nouveau périple et finiront – éventuellement – par mettre la main sur la précieuse chenille recolorée en jaune.

